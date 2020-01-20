تقدير عالمي لباقة الإقامة الشاملة لفندق جيه آيه ذا ريزورت

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير، 2020 / PRNewswire / – حصل منتجع جيه آيه ذا ريزورت، الذي يعد أكبر منتجع تجريبي في دبي، على تقدير عالمي لعرضه الشامل، والذي يوفر للضيوف مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات عبر 25 مطعمًا متميزًا وحانة، وتقع جميعها ضمن 3 فنادق فريدة من نوعها على مساحة مليون متر مربع من المناظر الخلابة.

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إلى جانب مجموعة واسعة من الجوائز، أصبح بإمكان فنادق جيه آيه الثلاثة الآن إضافة لقب فندق “فندق الإقامة الشاملة الفاخر للعائلة في الشرق الأوسط” ” Middle East’s Luxury Family All Inclusive Hotel “والتي منحته إياه مؤسسة وورلد لوكسوري هوتيل لعام 2019 “World Luxury Hotel Awards 2019 ” بعد أن أضفته إلى قائمة جوائزها. يعد الفندق الطريقة المثالية للاستمتاع بعطلة عائلية من فئة الخمس نجوم دون عناء الاهتمام بالمأكولات والمشروبات، حيث يقدم الفندق وجبات الإفطار والغداء والعشاء في 25 منفذ؛ بدءً من المآدب عالية المستوى، إلى المطاعم غير الرسمية على شاطئ البحر مرورًا بالمطاعم المميزة مع الطهاة المشهورين الحاصلين على نجمة ميشلان. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من المشروبات الممتازة من الساعة 11 صباحًا حتى منتصف الليل، بما في ذلك مجموعة متنوعة من البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية والكوكتيلات والمشروبات الغازية وميني بار خاص بهم في الغرفة.

تفوقت منتجعات جيه آيه على منتجعات أخرى في المنطقة تقدم باقات إقامة محدودة، حيث تغلبت على المنافسة من خلال عرض الإقامة الشاملة الذي يقدم قيمة جيدة مقابل المال وخدمات رائعة، وملاحظات إيجابية من ضيوفه. تضم المساحة التي تبلغ مليون متر مربع المرافق الترفيهية وشاطئ خاص يمتد على مساحة 800 متر، وسبعة حمامات سباحة مع أربعة بارات للسباحة، وملعب جولف قياسي يضم 9 حفر، وثلاثة وثلاثين بطولة مع ساحة قيادة وأكاديمية للجولف وأربعة ملاعب تنس، وملاعب سكواش وتنس الريشة واسطبلات ركوب الخيل وملعب جولف مصغر ومركز للرياضات المائية مع التزلج على الماء وركوب الأمواج شراعيًا وقوارب على شكل موز والطوافات والقوارب الشراعية ومرسى خاص يقدم رحلات صيد الأسماك ورحلات القوارب والطائرات المائية. كما يضم 6 سلاسل للرماية وسبا هادئ وحديقة بيولوجية ودور حضانة ونادي للأطفال وخدمة مجالسة الأطفال.

يمكن للضيوف اختيار تجربة باقة الإقامة الشاملة كليًا في فندق جي آية ليك فيو هوتيل “JA Lake View Hotel” الجديد؛ الذي يتميز بتصميمه بإطلالات بانورامية على ملعب الجولف و3 حمامات سباحة وبار خلاب رائع على السطح – BIBÉ و3 مطاعم؛ ومطعم هندي “Kinara by Vikas Khanna”، 81 – بوفيه واسع ومطعم حديث ريبوبلك “Republik”. أو في فندق جي آية بالم تري كورت “JA Palm Tree Court” الأكثر خصوصية؛ أجنحة فيلا الشاطئ ذات الشرفات الضخمة – والذي حصل مؤخرًا على جائزة اختيار المسافرين من قبل موقع تريب أدفايزر “TripAdvisor” لعام 2019. أما للعائلات التي تحب أن تكون في قلب الحدث، غالبًا ما يكون الاختيار هو فندق جي آية بيتش “JA Beach” المشهور، مع إمكانية الوصول إلى شاطئ البحر وغرف مجددة حديثًا لكل منها شرفة زجاجية خاصة.

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