تقدير دولي لجهود التنمية السعودية في معرض برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن

نيويورك، 26 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — ينظم برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن هذا الأسبوع معرضا خاصا على هامش اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتقديم البرنامج وجهودة التنموية في اليمن.

وزار وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف منطقة معرض برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن في مقر الأمم المتحدة، برفقة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، واستمع إلى شرح موجز لمشاريع التنمية في اليمن من مدير الاتصالات في برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن عبدالله بن كدسة.

وزار المعرض أيضا كل من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة، الممثل السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، واستمعوا إلى عرض تقديمي حول مشاريع التنمية التي يقوم بها برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن ومبادرات المملكة في اليمن.

وخلال زيارته لمعرض برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن، وبعد الاستماع إلى وصف للمشاريع الحالية والمستقبلية للبرنامج، أشاد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بجهود المملكة في التنمية لدعم الشعب اليمني الشقيق في العديد من المحافظات اليمنية وتأثيرها على المجتمعات اليمنية والمجتمع ككل.

يتضمن المعرض تقنية الواقع الافتراضي التي تمثل مشاريع البرامج في المحافظات اليمنية، وأشرطة فيديو لعمليات برنامج التنمية وإعادة الإعمار السعودي في اليمن، ومعرض صور لليمنيين من جميع الفئات العمرية الذين يستفيدون من مشاريع البرنامج التنموية. كان لهذه المشاريع تأثير إيجابي واضح على حياة المواطنين اليمنيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال المساعدة في تقوية الاقتصاد اليمني وزيادة فرص العمل بين القوى العاملة اليمنية.

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