‫تقدم أكور السلسلة الرائدة Health to Wealth

باريس، فرنسا، 6 مايو 2022 /PRNewswire/ — أعلنت أكور ، وهي مجموعة ضيافة رائدة عالميًا، اليوم عن إطلاق Health to Wealth ، وهي سلسلة جديدة تستكشف الحالة الراهنة للعافية والقضايا المحددة لعصرنا. تنطلق اليوم مبادرة Health to Wealth، التي تشرك بعض المفكرين الرائدين في عصرنا، بسلسلة من البث الصوتي المثير للفكر والمفيد، وسيعقبها بفترة وجيزة تحدي بدء ريادة الأعمال في باريس بالتعاون مع VivaTech، وورقة بيضاء ثاقبة في وقت لاحق من هذا العام تستكشف أحدث الأبحاث في مجالات الصحة النفسية والفسيولوجية، والبنية والمسؤولية المجتمعية، والتحولات العالمية، والاستجابات والتنبؤات.

قالت إميلين براون، نائبة الرئيس العالمية للعافية في أكور: “الهدف من الضيافة هو توفير ترحيب حار وروح الاهتمام والرفاهية”. “كشركة عالمية رائدة في مجال الضيافة، قادت أكور الصناعة في نقل الأمور الصحية إلى ما هو أبعد من الجدران التقليدية للمنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية إلى كل ما نقوم به – من عمليات الفندق إلى الأطعمة والمشروبات وتصميم الغرف وأكثر من ذلك بكثير. نحن متحمسون لبدء Health to Wealth ونقل مهمتنا في الرعاية إلى المستوى التالي، وعقد مجموعة متنوعة من العقول المبتكرة للعمل كقوة إيجابية للتغيير نأمل أن تلهم الكمال العقلي والجسدي وإحساسًا أكبر بالرفاهية في عالم معقد للغاية ومتغير باستمرار”.

تم إنشاء سلسلة البث الصوتي من Health to Wealth من قبل فريق أكور للرفاهية وترعاها Well Intelligence. Well Intelligence هي مجموعة استشارية تجارية دولية مقرها المملكة المتحدة تدافع عن أهمية وثقافة شريان الحياة الذي يجلبه الاستثمار في الرفاهية؛ تزويد الشركات والشركات بالبصيرة والتوجيه في سعيها لإنشاء برامج رفاهية مؤثرة، وتحويل روح الشركة وخلق مجتمعات أكثر صحة واستدامة.

قالت آني هود، الرئيسة التنفيذية لشركة Well Intelligence: “تتخذ أكور خطوة قوية إلى الأمام لقيادة الخطاب العالمي بين بعض المفكرين الأكثر جرأة في العالم، في وقت لم يتم زعزعة الصحة الجماعية للعالم أكثر من ذلك”. “في Well Intelligence، نعتقد أنه في بعض الأحيان يكون النهج الأكثر راديكالية ضروريًا لإلهام تحول ثوري في المنظور وما وراءه .”

أصبحت الحلقات الأربع الأولى من البث الصوتي من Health to Wealth متاحة الآن، حيث ناقش ويم هوف الوصول الديمقراطي إلى الصحة وقوة التنفس (وضع العقل فوق المادة). ستعالج كيت كوك تأثير الصحة الغذائية على أداء الأعمال (قوة خارقة من خلال التغذية الاستراتيجية)؛ ستحدد ساشا سيلستيال ون استجابتها الشعبية والواقعية للنفايات (مشاركة وصفة للحد من نفايات الطعام)؛ ومانويل مونيز حول موضوع التكنولوجيا وتأثيراتها وإمكانياتها الاستراتيجية (تحويل المد الرقمي).

“نحن جميعًا على هذا الكوكب معًا، وعندما لا يكون جزء منا على ما يرام أو لا تتم رعايته بشكل صحيح، فإنه يؤثر على كائننا الجماعي بأكمله. وهذه، بالنسبة لي، كأنها طريقة طبيعية جدا للتفكير في الترابط الاجتماعي والبشري والكوكبي الذي يخرج إلى النور في هذه السلسلة من Health to Wealth”، هذا ما قالته ساشا سيلستيال ون، مؤسسة أوليو، تطبيق تقاسم الغذاء العالمي الذي يحدث ثورة في هدر الطعام وخدمة المجتمع، وأحد المساهمين في Health to Wealth.

وأضاف مانويل مونيز، رئيس جامعة IE في مدريد، ووزير الخارجية السابق لGlobal Spain، والمساهم في Health to Wealth: “إن منظور العافية الكلي الذي تدرسه منظمة Health to Wealth أمر ضروري”. “أنا سعيد لأن هذه المناقشات تجري الآن، بالنظر إلى الحالة العامة للشؤون في العالم. وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمعالجة هذه المسائل”.

سيتم إصدار حلقات بودكاست إضافية طوال شهر مايو ويونيو 2022، تتضمن مناقشات مفتوحة للعقل مثل:

تييري ماليريت حول الرفاهية والقيم المتغيرة وقوى الاقتصاد الكلي العالمية

أولي باتريك وهاري جيمسون حول اللياقة البدنية والمرونة ومكافحة الإجهاد

أولاف بلانكي حول كيفية حكم حاسة الجسم لدينا من قبل علم الأعصاب

جوليان رينجر لماذا يجب على الجميع الاعتناء ببياناتهم الشخصية

آلي بيرنز حول الاستثمار في رواد الأعمال الذين يمكنهم إحداث تأثير اجتماعي

علي بارسا حول الأطباء الافتراضيين وثورة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تتوفر سلسلة البث الصوتي من Health to Wealth على جميع منصات البث الصوتي الرئيسية، healthtowealthbyacco r.com و موقع أكور الإلكتروني .

عن مجموعة أكور

مجموعة أكور هي مجموعة رائدة في قطاع الضيافة على مستوى العالم تُوفر خدمات متميّزة في أكثر من 5,300 فندق و 10000 مطعم ومكان لتناول المشروبات في 110 دولة حول العالم. وتمتلك المجموعة محفظة متنوعة ومتكاملة من العلامات التجارية الشهيرة تضم أكثر من 40 علامة تجارية لفنادق فاخرة وفنادق متميزة وفنادق ذات فئة متوسطة وفنادق اقتصادية، ومرافق للترفيه والسهرات الليلية، ومطاعم وبارات، ومساكن فاخرة ذات علامات تجارية مشتركة، وأماكن إقامة مشتركة، ومساحات عمل مشتركة، وخدمات استقبال وإرشاد (كونسيرج) للنزلاء والضيوف، والعديد من الخدمات الأخرى. تتصدر شركة Ennismore، وهي مشروع مشترك تمتلك أكور أغلبية أسهمه، موقع أكور الذي لا مثيل له في مجال الضيافة بأسلوب الحياة – وهي واحدة من أسرع الفئات نموًا في الصناعة. Ennismore هي شركة ضيافة إبداعية مع مجموعة عالمية من العلامات التجارية الريادية والعلامات التجارية التي بناها المؤسسون بهدف في قلبهم. تفتخر أكور بمجموعتها الفريدة من العلامات التجارية المتميّزة وبفريق عملها المكوّن من حوالي 260000 موظف حول العالم، وتُوفر لعملائها برنامج ولاء شامل (ALL – Accor Live Limitless)، ويستفيد من هذا البرنامج المعني بأسلوب الحياة العصرية اليومية 68 مليون عضوًا؛ حيث يُتيح لهم البرنامج الحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب الاستثنائية. تؤدي مجموعة أكور دورًا فعّالًا في المجتمعات التي تعمل فيها، كما تحرص على الالتزام بتعزيز أخلاقيات العمل والسياحة المسؤولة والتنمية المستدامة والتنوّع والشمول والتضامن من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية(Planet 21 – Acting Here) ، وصندوق Accor Solidarity للمنح، ومبادرة RIISE لتحقيق المساواة بين الجنسين، وصندوق دعم الأفراد المتضررين من جائحة كوفيد-19(ALL Heartist Fund). تأسست مجموعة أكور في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) بالولايات المتحدة الأمريكية (رمز التداول: ACCYY).لمزيد من المعلومات عن المجموعة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: group.accor.com أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و لينكد إن و إنستجرام .

للتواصل الإعلامي: شارلوت ثوفارد، charlotte.thouvard@accor.com؛ مايك تايلور، mike.taylor@accor.com