تقدمهوت فوركسللعملاء والشركاء مكافأة الأداء القصوى

وسيط الاختيار الحائز على الجوائز تحتفل هوت فوركس بذكرى مرور 10 سنوات بتقديمها لجميع عملائها المخلصين وشركائها مكافآت سخية قابلة للسحب كل شهر من مجموع جوائز بقيمة 2،000،000 دولار.

5 مايو / أيار 2020 تم تأسيسهوت فوركس، وسيط الفوركس والسلع الحائز على الجوائز على العقود مقابل الفروقات ، في عام 2010 ويحتفل بمرور عشر سنوات على تقديمه للعملاء والشركاء الفرصة لكسب مكافآت شهرية قابلة للسحب تمول مباشرة إلى حساباتهم.

قال أحد المتحدثين باسم:هوت فوركس”نحن دائمًا نبقي عملائنا وشركائنا المخلصين في صميم كل ما نقوم به لضمان تقديم أفضل تجربة تداول ممكنة. تعد برامج المكافآت الجديدة هذه جزءًا مثيرًا من احتفالات الذكرى السنوية العاشرة ، ونأمل أن يستمتع كل واحد من عملائنا وشركائنا الكرام بفرصة لكسب نصيبهم من 2،000،000 دولار المتوفرة! “

من الآن وحتى نهاية عام 2020 ، سيوفر العرض الترويجي للعائد على الهامش المتاح عوائد شهرية قابلة للسحب على الاستثمار للعملاء ، بينما تقدم الذكرى العاشرة لتأسيس شركة أج أف ماركت بونص قابلة للسحب تصل إلى 3000 دولار شهريًا.

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حولهوت فوركس

مع أصولها التي يعود تاريخها إلى عام 2010 ، هوت فوركسهو اسم العلامة التجارية لمجموعةأج أف ماركت التي تضم شركات عالمية منظمة وخاضعى للرقابة تعمل كوسيط متعدد الأصول الذي يقدم خدمات تجارة التجزئة والمؤسسات للعملاء من جميع أنحاء العالم. تعملهوت فوركسباستمرار على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق ، وهي حقيقة تؤكدها:

· فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

· أكثر من 35 جائزة دولية

· دعم العملاء في أكثر من 27 لغة

· أعلى التدابير الأمنية للصندوق

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تحذيرات المخاطر:

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