‫‫تفتح Shanghai Electric الكتلة ب في المرحلة الخامسة من MBR Solar Park في دبي قبل 17 يومًا من الموعد المحدد

شنغهاي، 12 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أقيم حفل افتتاح العمليات التجارية للمنطقة B في المرحلة الخامسة في منشأة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في Shanghai Electric (المرحلة الخامسة من MBR ) في دبي في 10 أكتوبر. وبدأت المعدات في إنتاج الكهرباء للاستخدام التجاري قبل الموعد المتوقع بـ 17 يومًا، مما يمثل معلمًا آخر في بناء مرفق Shanghai Electric .

قال تشيو مينغوا، نائب المدير العام لشركة Shanghai Electric ، في الحفل: “يسعدنا أن نعلن الافتتاح الرسمي للعمليات التجارية للمنطقة ب من المرحلة الخامسة من مشروع MBR قبل 17 يومًا من الموعد المحدد”. “تتوقع شركتنا إكمال التسليم اللاحق، بالإضافة إلى البدء في بناء الكتلة ج، في الوقت المناسب.”

بالإضافة إلى ذلك، أعرب عمر الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة شواء للطاقة 3، الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، عن تقديره وامتنانه لجميع الأطراف المعنية على عملهم الشاق وإنجازات البناء في حفل الافتتاح.

في وقت سابق من المشروع، تأثر بناؤه سلبًا بالجائحة، مع قضايا مثل زيادة أسعار المواد الخام والعمالة والنقل، وعدم القدرة على شحن الوحدات الكهروضوئية ( PV ) إلى الموقع في الموعد المحدد. ولمعالجة هذه العقبات، تم تشكيل فريق معني بالأزمات مؤلف من مهنيين من قطاع الأعمال لحل المسائل مع جميع الأطراف المعنية. بعد عدة جولات من المناقشات، توصلت Shanghai Electric والأطراف ذات الصلة إلى اتفاق، مما مهد الطريق أمام المشروع للعودة إلى المسار الصحيح وليس فقط للاجتماع ولكن أيضًا للتغلب على تاريخ الانتهاء المتفق عليه.

في يوليو 2022، تأخرت شحنات بعض الدفعات من الوحدات مرة أخرى. واستجابة لذلك، تم حشد فريق لتسريع العمليات. بسبب جهود الفريق على مدار الساعة، فإن أي وقت ضائع في المشروع كان محصورًا على مدار بضعة أسابيع. بعد 13 يومًا من اختبارات الموثوقية والأداء، تمت الموافقة على المعدات في الكتلة ب من قبل مشغل شبكة الطاقة المحلية وتم وضعها رسميًا في التشغيل التجاري قبل 17 يومًا من الموعد المحدد، مما يمثل علامة مهمة أخرى حققها مشروع المرحلة الخامسة من MBR .

وينقسم المشروع إلى ثلاث كتل – أ وب وج، سعة كل منها 300 ميغاواط. تم تشغيل الكتلة أ بالكامل في يوليو 2021. تم الانتهاء مؤقتًا من تصميم الكتلة C ، مما يعني أن الاستعدادات لتشييدها، بما في ذلك تسليم المعدات، ومد الكابلات تحت الأرض، في حالة تأرجح تام.

قال المسؤولون عن تنفيذ المشروع إنهم سيواصلون القيام بكل ما هو ضروري للتغلب على التحديات التي تمت مواجهتها في تنفيذ كتلة ب، مثل تلك الناجمة عن آثار الوباء، بما في ذلك قضايا الموظفين، بحيث يتم التكليف والبدء. يمكن أن تحدث العمليات التجارية للكتلة ج في أسرع وقت ممكن.

نبذة عن Shanghai Electric

مجموعة Shanghai Electric المحدودة SEHK:2727, SSE:601727) ) هي شركة مصنعة للمعدات الراقية على مستوى عالمي، وتركز على الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والبنية التحتية الذكية لتوفير حلول أنظمة خضراء وذكية من الدرجة الصناعية. ولها وجود عالمي في صناعات مثل الطاقة الجديدة، والطاقة النظيفة الفعالة، والأتمتة الصناعية، والأجهزة الطبية، وحماية البيئة.