تعيين غافين بامبوري رئيسا تنفيذيا لشركة أواندا

لندن، 22 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة أواندا، OANDA Global Corporation، وهي شركة عالمية رائدة في خدمات التجارة في الأصول الإنترنتية المتعددة وبيانات تجارة العملة والتحليلات، أن تعلن عن تعيينها للقائد في الصناعة غافين بامبوري Gavin Bambury، رئيسا تنفيذيا للشركة بدءا من الـ 26 آب/أغسطس، 2019. وإذ سيعمل من مقره في لندن فسيكون بامبوري أيضا مديرا لمجلس التعاون العالمي لأواندا.وإذ سيأتي بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا المالية والتجارية، عمل بامبوري في مجموعة متنوعة من الأدوار القيادية في مؤسسات مالية عالمية بما في ذلك سيتي بنك ودويتشه بنك. كما أمضى ست سنوات كرئيس تنفيذي لشركة أيون لتجارة التكنولوجيا، وهي شركة برمجيات تجارية ذات إيرادات تتجاوز 250 مليون يورو. وينضم بامبوري إلى أواندا من شركة إنتيغريتد ديفيلوبمنت كوربوريشن.

وعلق تيم هوكينز، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “نحن سعداء للغاية بالترحيب بغافين في أواندا. وهو خبير متمرس، يجمع بين المعرفة العميقة بالتكنولوجيا المالية وفهم لا يضاهى لقطاع التجارة، وهو ما سيكون ذا قيمة كبيرة مع استمرارنا بتنفيذ رؤية الشركة الاستراتيجية في السنوات القادمة.”

وأضاف بامبوري: “يسعدني الانضمام إلى أواندا كعلامة تجارية عالمية تركز على العملاء، وقد حققت الشركة نجاحًا هائلاً في السنوات الأخيرة. وأنا واثق من أننا قادرون على البناء على هذه الأسس، ومن خلال الاستثمار والتوسع العضوي وغير العضوي، سنقوم بتوسيع تغطيتنا العالمية وتعزيز تجربة عملائنا، مما يمكننا من الاستمرار في أن نكون الشركة الرائدة الموثوق بها في سوق مبادلات العملات الأجنبية.”

حول أواندا

تأسست أواندا عام 1996، وكانت أول شركة تنشر بيانات سعر صرف العملات مجانًا على الإنترنت، حيث أطلقت منصة تداول للعملات الأجنبية التي ساعدت في تطوير تجارة العملات عبر الإنترنت بعد خمس سنوات. واليوم، توفر الشركة التداول عبر الأصول المتعددة، وبيانات وتحليلات العملات لعملاء التجزئة والشركات، مما يدل على خبرة لا مثيل لها في مجال صرف العملات الأجنبية. ومع كيانات خاضعة للقيود التنظيمية في ستة من أكثر الأسواق المالية نشاطًا في العالم، تظل أواندا مكرسة لتحويل أعمال مبادلات النقد الأجنبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة oanda.com أو تابعونا على: Twitter، Facebook ، أو YouTube.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/963522/Gavin_Bambury.jpg