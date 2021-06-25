تعيين سيباستيان سميث مديرًا عامًا إقليميًا لشركة أوكتاجون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الدوحة مقر شراكة أوكتاجون وأكبر مجموعة وكالات الاعلان IPG/MCN Group تحت اسم “ Home Advantage “

الدوحة، قطر، 24 يونيو 2021 – أعلنت شركة أوكتاجون، وكالة التسويق والإبداع وإدارة المواهب البارزة في مجال الرياضة والترفيه العالمية؛ بالشراكة مع شبكة اتصالات الشرق الأوسط (MCN) التابعة لشركة IPG، المجموعة الإقليمية الرائدة من وكالات الإعلان والتسويق، عن تعيين سيباستيان سميث مديرًا عامًا إقليميًا لشركة أوكتاجون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شركة أوكتاجون لتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال ضم خبرة الشركة العالمية إلى أفضل القدرات والمواهب التي لدى وكالات التسويق الإقليمية وتقديم حلول متكاملة في مجال الرياضة والترفيه. وخلال إدارته لعمليات أوكتاجون سيُشرف سميث على المكتب الإقليمي الذي يقع في مقر مجموعةMCN في الدوحة، بهدف إلى زيادة فرص الرياضة والترفيه في المنطقة إنطلاقاً من العاصمة التي ستستضيف كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيعزز التواجد في الدوحة التعاون الوثيق مع الوكالات المتواجدة في الدوحة كـ FP7/McCann و UM و Jack Morton و Weber Shandwick، والتي تعتبر جزء من عرض مجموعة “Home Advantage” الخاصة بـ MCN، ولخلق وضع مثالي لتقديم الاستشارات الاستراتيجية والإبداعية والتجريبية وفق احتياجات العملاء الجدد والحاليين ترقباً للحدث العالمي في العام المقبل.

كما سيقوم كل من أيكان أزار المدير العام لشركة أوكتاجون في منطقة آسيا والحيط الهادي (Octagon APAC) ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومارك لاواندوس، المدير العام لشركة أوكتاجون في الشرق الأوسط و FP7/McCann في المملكة العربية السعودية في مجموعةMCN بالإشراف على المكتب.

وصرح أزار قائلاً: “إن خبرة سيباستيان الواسعة المختصة في الرياضة والفعاليات الدولية الكبرى، بالإضافة إلى سجله الحافل في شتى مناحي المجال، تجعله الشخص المثالي لأعمالنا وعملائنا في المنطقة”.

كما صرح لاواندوس: “استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يقوم دور سيباستيان بتسخير القوة التعاونية والمعرفة المحلية الواسعة لشبكتنا بطريقة فريدة من نوعها، لخلق حلول لا مثيل لها للعملاء المحليين والعالميين؛ ولذلك اطلقنا على مكتبنا الجديد اسم “Home Advantage” أو “الميزة المحلية””.

وعلّق سميث: “أعتقد أن الدخول إلى مثل هذه المنطقة الواعدة في هذا التوقيت هو أمر بالغ الأهمية، ويشرفني القيام بذلك مع دعم من الفرق المشتركة في كل من شركة أوكتاجون ومجموعة MCN “.

انتقل سميث إلى الشرق الأوسط في مارس من العام الجاري، بعد أن أمضى خمس سنوات في لندن بصفته نائب الرئيس التنفيذي الأول لمكتب أوكتاجون في أوروبا، حيث كان جزءًا من القيادة الإقليمية التي تعتبر مسؤولة عن العملاء الرئيسيين بالإضافة إلى التسويق وتطوير الأعمال.

نبذة عن شركة أوكتاجون:

أوكتاجون (Octagon) هي وكالة التسويق والإبداع وإدارة المواهب المتكاملة البارزة في مجال الرياضة والترفيه العالمية. كما تنشئ الوكالة حملات تسويقية مميزة لبعض من أكبر العلامات التجارية وقائمة شركات فورتشين 500 (Fortune 500) في جميع أنحاء العالم وتمثل أكثر من 900 من أبرز الرياضيين والمواهب والعقارات وأكثرها نفوذاً في العالم.

ومن خلال أكثر من 1,000 موظف حول العالم، ومقرهم في 50 مكتبًا، في 20 دولة، تتبوء شركة أوكتاجون مكانتها في جميع مجالات الرياضة والترفيه تقريبًا.

وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، دفعت شركة أوكتاجون استمرار حدود الصناعة من خلال حملات تسويقية رائدة، وخدمات تجريبية وضيافة، وبيانات رائدة في الصناعة، ورؤى، وقدرات إستراتيجية، بالإضافة إلى محفظة إدارة مواهب لا مثيل لها من أعلى -الملف الشخصي والرياضيين والشخصيات الناجحة.