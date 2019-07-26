تعيين دكتور داتاتريودو نوري، أخصائي علاج الأورام الشهير، مديراً دولياً لمراكز أبولو للسرطان في مجموعة مستشفيات أبوللو

نيودلهي، 29 يوليو 2019 / PRNewswire / – عينت مستشفيات أبوللو أخصائي علاج الأورام بالإشعاع، الأستاذ الدكتور داتاتريودو نوري “Dattatreyudu Nori”، كمدير دولي لمراكز أبوللو للسرطان، بمجموعة مستشفيات أبوللو. بدءً من هذا الشهر، وسيكون الدكتور نوري متاحًا للاستشارات 10 مرات في مستشفيات أبوللو في الهند لمدة 4 أشهر في السنة. كذلك سيكون متاحًا تقريبًا على مدار العام من خلال منصة اسأل أبوللو https://www.askapollo.com/.

حصل الدكتور نوري على جائزة بادما شري “Padma Shri “، وتم تكريمه بالعديد من الجوائز المرموقة للمهاجرين في مجال الطب ورعاية مرضى السرطان، وحصل كذلك على أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة في عام 2014، وسام الشرف لجزيرة إليس آيل أوف “Ellis Island Medal of Honor ” عما يمثله كمثال عملي ومهني ناجح على المستويين العام والخاص. وفي عام 2017، كرمه المؤتمر الهندي للسرطان ومنحه لقب – “الأسطورة في رعاية مرضى السرطان”.

وقد صرح الدكتور براتاب ريدي “Prathap C. Reddy”، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات أبوللو قائلًا: “إنه لمن دواعي سروري البالغ الترحيب بالدكتور داتريودو نوري الذي يحمل لقب “الأسطورة في رعاية مرضى السرطان” لانضمامه لأسرة مستشفيات أبوللو. ومع ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان، سيساعد البروفيسور نوري في تعزيز معركتنا ضد هذا المرض.

وفي حديثه عن دوره الجديد في مستشفيات أبوللو، قال البروفيسور داتاتريودو نوري: “إنه لشرف لي أن أتعاون مع مستشفيات أبوللو في مهمتها لمكافحة مرض السرطان. لقد كانت أبوللو رائدة في هذا المجال وأحدثت ثورة في المشهد الطبي في الهند بمبادراتها الرائعة. يعد مركز بروتون للسرطان مثالاً ساطعًا على تفاني الدكتورة براتاب ريدي في استحضار أحدث التقنيات الطبية إلى الهند. “

الدكتور نوري، على مدار أكثر من أربعة عقود من الخبرة، هو شخص ذو مكانة علمية رفيعة بوصفه رائد فكري عالمي في أبحاث السرطان مع العديد من التطورات الرائدة والمبتكرة المتعلقة بمعالجة هذا المرض التي تعزو جميعها إليه. الدكتور نوري هو أيضًا مستشار للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، حيث يقدم المشورة بشأن صياغة مبادئ توجيهية لعلاج السرطان في البلدان النامية.

نبذة عن مستشفيات أبوللو:

في عام 1983، قام الدكتور براتاب سي ريدي بمحاولة رائدة من خلال إطلاق أول مجموعة مستشفيات في الهند – مستشفيات أبوللو في تشيناي. والآن، بصفتها مجموعة الرعاية الصحية الموثوق بها في آسيا، تضم المستشفيات أكثر من 12000 سرير في 71 مستشفى و 3300 صيدلية وأكثر من 90 عيادة و 150 مركز تشخيص و 110 مركز علاج عن بعد و 15 مركزًا للتعليم الطبي ومؤسسة أبحاث تركز على التجارب السريرية العالمية، والدراسات الوبائية وأبحاث الخلايا الجذعية والأبحاث الوراثية.

للاستفسارات الإعلامية:

أنشول شارما ” Anshul Sharma”

بريد إلكتروني: anshulsharma_pr@apollohospitals.com

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