‫تعيين أميت سيفاك Amit Sevak رئيسا ومديرا تنفيذيا لِخدمة الاختبارات التعليمية ETS

برينستون، نيوجيرسي, 29 مارس/آذار 2022/PRNewswire/ أعلن مجلس أمناء خدمة الاختبارات التعليمية ETS اليوم، عن انضمام أميت سيفاك Amit Sevak إلى المنظمة بصفته الرئيس السابع والرئيس التنفيذي.

قال جيفري ساينJeffrey Sine ، رئيس مجلس أمناء خدمة الاختبارات التعليمية ETS : “أميت هو قائد تحويلي – أنا متحمس للخبرة ولِلالتزام بالمهمة الخصة بنا التي سيقدمها إلى ETS . “أنا واثق من أن أميت Amit سيكون مصدر إلهام للزملاء والعملاء، في حين تمضي المنظمة قدما في عملها لتعزيز إمكانية الحصول على تعليم ذو جودة وتحقيق المساواة فيه في جميع أنحاء العالم.”

شغل سيفاك Sevak مناصب قيادية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في جامعة أوروبا في مدريد، وكليات وجامعة INTI الدولية في كوالالمبور وجامعة Tecnológica de México (UNITEC) في مكسيكو سيتي. لقد عمل مع العديد من المنظمات غير الربحية، بما في ذلك Cambiar Education و CitiBridge و Education Design Lab . في الآونة الأخيرة، قام بتدريب وتوفير رأس المال للشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم في جميع أنحاء العالم في Mindset Global. “

قال سيفاك Sevak : “لطالما آمنت بالقوة المذهلة للتعلم المتجسدة في مهمة خدمة الاختبارات التعليمية ETS “. “تتيح خدمة الاختبارات التعليمية ETS فرص التعلم لملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم ويشرفني أن أنضم إلى عائلة ETS لِتعزيز هذه المهمة الحيوية”.

سيخلف سيفاك Sevak والت ماكدونالد Walt MacDonald، الذي شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي منذ 2014.

قال ساين Sine : “لقد كان والت ماكدونالد Walt MacDonald قائدا فعالا بشكل لا يُصدق وقد أعطى الأولوية لمهمة ETS باستمرار لضمان أكبر فائدة لجميع المتعلمين”. “لقد ترك وراءه إرثا لحياة مهنية في ETS دامت 38 سنة، وخلال هذه الفترة كان لقيادته تأثير لا يُعد ولا يُحصى على العديد من الأفراد داخل وخارج عائلة ETS.”

سيبدأ سيفاك دوره الجديد في خدمة الاختبارات التعليمية ETS في 15 يونيو/حزيران 2022.

حول خدمة الاختبارات التعليمية ETS

في ETS ، نعمل على تحسين الجودة والإنصاف في التعليم للناس في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء تقييمات قائمة على بحوث دقيقة. تخدم ETS الأفراد والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية من خلال توفير حلول مخصصة لشهادة المعلم ولِتعلم اللغة الإنجليزية والتعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي، ومن خلال إجراء البحوث التربوية والتحليل ودراسات السياسات أيضا. تأسست خدمة الاختبارات التعليمية ETS كمنظمة غير ربحية سنة 1947، منذ ذلك الحين فهي تطور وتدير وتحرز أكثر من 50 مليون اختبار سنويا – بما في ذلك اختبارات TOEFL ® و TOEIC ® واختبارات GRE ® وتقييمات The Praxis Series® – في أكثر من 180 دولة، في أكثر من 9000 موقع في جميع أنحاء العالم.

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