‫تعود شركة Hybribio إلى معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023

قوانغتشو، الصين، 20 يناير 2023 / PRNewswire / — يتم تنظيم معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023 في مركز التجارة العالمي بدبي في الفترة من 6 إلى 9 فبراير. باعتباره من أكثر المعارض شهرة واحترافية للشركات التي تعمل في مجال معدات المختبرات الطبية والمعدات الطبية، يجذب هذا المعرض أكثر من 700 عارض من أكثر من 40 دولة، على مساحة عرض تزيد عن 45000 متر مربع.

بسبب جائحة كوفيد 19، غابت شركة Hybribio (300639.SZ) عن معرض ميدلاب الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا العام، تعود شركة Hybribio إلى معرض ميدلاب الشرق الأوسط مع مجموعة متنوعة من أحدث منتجات التشخيص في المختبر وأحدث حلول الاختبار الجزيئي للحمض النووي، والتي تغطي فيروس الورم الحليمي البشري، والأمراض المنقولة جنسياً، والثلاسيميا، والمثيلة (سرطان عنق الرحم، وسرطان المثانة، وسرطان القولون والمستقيم) إلخ. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا الكشف عن أربعة أدوات جديدة مطورة ذاتيًا وحديثة لأول مرة، وهي نظام معالجة نقل العينات الأوتوماتيكي ( HBPS-4TA )، ونظام معالجة السوائل المؤتمت بالكامل لتحضير العينات ( HB-IEX96A )، نظام استخلاص الحمض النووي المؤتمت بالكامل AutoPrep96 (HBNP-9601A) ومحطة العمل الأوتوماتيكية لمناولة السوائل ( HBLH-9600A ). بالنسبة لمختبرات بي سي آر، يمكن لهذه الأدوات الأوتوماتيكية أن تعزز كفاءة المختبر عن طريق تقليل الأخطاء البشرية.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، ساهمت شركة Hybribio (300639.SZ) بشكل كبير في الوقاية من الوباء ومكافحته في الصين. نجحت شركة Hybribio في تطوير طقم بي سي آر لتشخيص كوفيد 19 في الوقت الفعلي في المرحلة المبكرة من تفشي جائحة كوفيد 19. بحلول عام 2023، قدمت مختبرات Hybribio الطبية ما يقرب من 900 مليون اختبار كوفيد 19 للحمض النووي على مستوى البلاد. بالإضافة إلى مكافحة SARS-CoV-2 ، وفر طقم بي سي آر ( Monkeypox Virus Real-time PCR Kit ) من شركة Hybribio حلاً فعالاً عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض جدري القرود باعتباره حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي ( PHEIC ) في عام 2022. في أكتوبر 2022، بدأت شركة Hybribio بناء مجمع العلوم الطبية، مما يمثل طموح شركة Hybribio في بناء صناعة كاملة للحمض النووي.

تتطلع شركة Hybribio (300639.SZ) إلى اللقاء بكم في معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023 وتدعوكم بصدق لزيارة جناحها لاستكشاف مستقبل اختبار الحمض النووي!

رقم جناح Hybribio : Z2.C50

نبذة عن شركة Hybribio

تأسست شركة Hybribio (300639.SZ) في عام 2003، وهي مورد ومصنع رائد لاختبار الحمض النووي متخصصة في منتجات التشخيص داخل المختبر وتتوفر على سلسلة تشغيل متكاملة من خطوة واحدة تتكون من البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والتسويق وخدمات الدعم ما بعد البيع. توفر شركة Hybribio منتجات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، والصحة الإنجابية، والأمراض الوراثية، والمثيلة، وعدوى الجهاز التنفسي، وعلم الوراثة الدوائية والأجهزة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع: www.hybribio.com