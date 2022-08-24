‫تعلن Squared Holding SA عن تعيين رئيس جديد للمجموعة

ليماسول، قبرص, 23 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Squared Holding SA الرائدة في مجال الوساطة العالمية والمتعددة الأصول عن تعيين ديرك فان دايلي رئيساً جديداً للمجموعة. ويأتي تعيين فان دايلي في أعقاب جهود الشركة لتعزيز حوكمة الشركات تجاه مساهمي الأقلية، كجزء من توسيع نطاق الأعمال ودعم التمويل المستمر. كما أنه يعطي المؤسس فيليب غانم المجال لتخصيص وقت أكثر لتوسيع نطاق الأعمال، فالشركة تكبر بشكل متزايد في قبرص، وتعزز نظام المدفوعات الخاص بها، كما أنها تتوسع في الولايات المتحدة من خلال إطلاق دائرة العملات المشفرة Crypto Caddie، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقد علّق السيد فيليب غانم، مؤسس مجموعة Squared Financial ، قائلًا: “إن تاريخ ديرك الطويل في القيادة، إلى جانب خبرته في حوكمة الشركات على مدى السنوات العشر الماضية، يجعله الشخص المناسب لهذا الدور. معًا سنكمل توسيع نطاق أعمالنا في حين تتوسع مجموعة Squared Financial بشكل متزايد حول العالم. فنحن نهدف إلى دخول المزيد من الأسواق والنطاقات القانونية، وإلى جذب المزيد من المساهمين، وزيادة قاعدة عملائنا ومنتجاتنا، ما يتطلب حوكمة أقوى للشركات.”

أما ديرك فان دايلي فقد أضاف قائلًا: “يشرّفني أن أتولّى هذا الدور في مثل هذه الأوقات الصعبة التي نمرّ بها في العالم. فالطريق نحو الصيرفة الجديدة فيها تحدّيات كثيرة لا سيما أن Squared Financial تتوسع جغرافيًا، بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. سأعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق، وسنركّز معًا على حوكمة الشركات وخبرات الاستثمار لجذب المزيد من التمويل، ما يثبّت مكانة Squared Financial كشركة استثمار المستقبل.”

يتمتع ديرك فان دايلي بخبرة 35 عامًا في مجال الخدمات المصرفية التي تغطي الخدمات المصرفية للشركات وتمويل الشركات وإدارة الأصول في أوروبا وآسيا. إنه مؤسس ورئيس Circlo 3 الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي ( FCA )، التي تركز على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص لشركات النمو. وقد اكتسب خبرة كبيرة في حوكمة الشركات على مدى السنوات العشر الماضية في الشركات المدرجة وتلك التي سيتم إدراجها، مثل Element 2 حاليًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة أنها تخلّت عن ترخيص الشركة التابعة لها Squared AIFLNP V.C.I.C ، وفقًا لقانون صناديق الاستثمار البديلة للعام 2018 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ( CySEC ). وقد تبلّغت الهيئة هذا القرار خطّيًا ووافقت عليه حسب الأصول.

عن مجموعة Squared Financial

تتمتع شركة Squared Financial بأكثر من 15 سنة في الصناعة المالية، وتجمع بين خبرة السوق المالية وخدمات خاصة للعملاء لتوفير حلول تقنية متطورة للمتداولين حول العالم. وتعمل الشركة على أساس تجنّب المخاطر/العائد الموثوق به، وتقدم 20000 منتج من العملات والأسهم والعقود مقابل فروقات على العملات المشفرة. وقد ساهم تركيزها على تقديم أفضل خدمات التكنولوجيا المالية في حصولها على عدد من الجوائز، بما فيها جائزة أفضل وسيط في أوروبا، وأفضل منصة لتداول العقود مقابل فروقات على العملات المشفرة، وأفضل مزود للأسهم، وجائزة الأمان لصندوق العملاء في قبرص.