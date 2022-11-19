‫تعلن مجموعة MultiBank عن نقل مقرها الرئيسي من هونج كونج إلى دبي وتحتفل بالبدايات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بحفل عشاء مسائي مذهل

استمتع قادة وكبار الشخصيات في المجتمع التجاري بأمسية رائعة من الترفيه والتواصل في حفل العشاء السنوي 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / —

· تطورت مجموعة MultiBank منذ إنشائها في 2005، لتصبح أكبر مؤسسة مشتقات مالية في جميع أنحاء العالم. مؤخرًا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلت مجموعة MultiBank مقرها من هونج كونج إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة. صرح السيد طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة MultiBank :

“حصلت مجموعة MultiBank مؤخرًا على تراخيص إضافية صادرة عن اثنين من أكثر الهيئات التنظيمية احترامًا في جميع أنحاء العالم، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (“ SCA “) والسلطة النقدية في سنغافورة (“ MAS “). كان أمام مجلس الإدارة خيار صعب بين تقرير ما إذا كانت ستنتقل إلى سنغافورة أو دبي كمقر جديد لها. بعد مداولات مطولة، يسعدني أن أقول إنهم وافقوا بالإجماع على الانتقال إلى دبي في ضوء السياسة الإيجابية والمشجعة لحكومة الإمارات في الترويج لدبي كمركز مالي عالمي رئيسي.

نحن فخورون جدًا بأن مجموعة MultiBank قد انتقلت إلى دبي بسجل لا تشوبه شائبة مع المنظمين العالميين، مما أدى إلى جلب أكبر مؤسسة مشتقات مالية في العالم لتعزيز مكانتها في الإمارات العربية المتحدة “.

· مجموعة MultiBank موجودة في أكثر من 20 دولة عبر 5 قارات، بما في ذلك هونغ كونغ وأستراليا وسنغافورة وأيرلندا والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا والمكسيك وقبرص وتركيا والإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية والصين وماليزيا وفيتنام والفلبين والهند وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية والآن الإمارات العربية المتحدة.

· جمع حفل العشاء السنوي، وهو حدث حصري للمدعوين فقط، أعضاء مؤثرين في المجتمع التجاري، ومنحهم الفرصة للمشاركة في رؤية مجموعة MultiBank للمستقبل. شهدت المجموعة كشركة رائدة في تقديم الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، نموًا سنويًا غير مسبوق ونتائج مالية غير مسبوقة.

نبذة عن مجموعة MultiBank :

تأسست مجموعة MultiBank في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005. وهي تفتخر بحجم تداول يومي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي وتخدم قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 1000000 عميل في 100 دولة. تقدم مجموعة MultiBank للعملاء منصات تداول حائزة على جوائز، مع رافعة مالية تصل إلى 500:1 على المنتجات بما في ذلك الفوركس Forex والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية. لمزيد من المعلومات حول MultiBank Group , قم بزيارة https://multibankfx.com/ .

الفيديو – https://youtu.be/mPVOsaPpTVE

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1951271/MGB_Gala_Dinner. jpg