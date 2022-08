‫تعلن كل من Miami International Holdings ومؤشر T3 عن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ConvexityShares التي تعرض ارتفاع مؤشر التقلب

برينستون، نيوجيرسي، 18 أغسطس 2022 / PRNewswire / — شركة Miami International Holdings ، (MIH) ، مالك بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) و Minneapolis Grain Exchange ، LLC (MGEX ) و Bermuda Stock Exchange (BSX ) و T3 Index أعلنت اليوم عن إطلاق اثنين من الصناديق المتداولة في البورصة ConvexityShares التي تم تطويرها لتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى منتج جديد مصمم لإدارة التعرض للتقلبات.

تقدم ConvexityShares ETFs التعرض لتقلبات SPDR® S&P 500® ETF (SPY) وتتبع الارتفاعات السريعة لمؤشر العقود الآجلة قصيرة الأجل ( SPKF) ، والذي يستخدم أسعار المدخلات للعقدين الأماميين للعقود الآجلة لـ SPDR ® لقياس وضع التدوير اليومي لتوفير التعرض للواجهة الأمامية لمنحنى العقود الآجلة للارتفاعات. تشتمل صناديق ConvexityShares ETFs على ConvexityShares 1x SPIKES Futures ETF (رمز التداول: SPKX ) و ConvexityShares Daily 1.5x SPIKES Futures ETF (رمز التداول: SPKY ). سيتم إدراج كل صندوق من صناديق الاستثمار المتداولة هذه للتداول على شركة NYSE Arca Inc .

قال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH : “يسر MIAX الدخول في شراكة مع مؤشر T3 لتوفير طريقة جديدة لتقلبات التجارة”. “يعد إطلاق ConvexityShares ETFs علامة فارقة مهمة في امتياز منتجات التقلبات، مما يجلب المنافسة التي تشتد الحاجة إليها إلى السوق ويوفر أداة قوية لمساعدة المشاركين في السوق على إدارة المخاطر والاستفادة من التغيرات في تقلبات السوق .”

قال جوزيف دبليو فيرارو الثالث، رئيس MIAX Futures : “طور مؤشر MIAX و T3 شراكة قوية مع تطوير وإطلاق محفظتنا من منتجات التقلب المرتفعة”. “يعمل هذا الإطلاق على توسيع نظام التداول المتقلب لدينا ويعرض التزامنا بتقديم منتجات جديدة ومبتكرة لمجتمع التداول.”

يوفر إطلاق ConvexityShares ETFs للمتداولين والمستثمرين أداة جديدة وبديلة للتحوط والاستفادة من التقلبات وهو تعزيز مهم لمحفظة منتجات SPIKES ® Volatility الحالية التي أنشأتها T3 و MIAX بشكل مشترك منذ إطلاق مؤشر تقلب SPIKES (رمز التداول : SPIKE ) في عام 2019. مؤشر SPIKES هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPY وأساس منتجات SPIKES Volatility .

قال سيمون هو، الرئيس التنفيذي لمؤشر T3 : “في سوق متقلب ومعقد بشكل متزايد، يوفر إطلاق ConvexityShares ETFs المزيد من الخيارات والفرص في كيفية تحوط المتداولين من التقلبات”. “يسعى كل من مؤشر التقلب المفاجئ ومؤشر العقود الآجلة قصير الأجل المفاجئ إلى تقديم مؤشرات جديدة موثوقة ودقيقة وبديلة لما هو متاح حاليًا لمتداولي التقلبات.”

لمزيد من المعلومات حول ConvexityShares ولتنزيل نشرة الإصدار، يرجى زيارة www.convexityshares.com .

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مؤشر SPIKES من هنا .

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX ‎ ®‎ ‎ )، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎ MIAX Emerald ® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. MGEX بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك Hard Red Spring Wheat و SPIKES Futures و TAX Futures . وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

نبذة عن مؤشر تي 3 إندكس

مؤشر T3 هو شركة فهرسة مالية مدفوعة بالبحث متخصصة في التقلبات وقياس الخيارات، وهي المطور لمؤشر الارتفاعات. مؤشر T3 مخصص لإنشاء مؤشرات ملكية قابلة للاستثمار والتي تتعقب الاستراتيجيات ذات الصلة عبر مجموعة من فئات الأصول لتغيير الطريقة التي يستثمر بها الأشخاص في المخاطر ويديرونها.

نبذة عن ConvexityShares

صندوق ConvexityShares (الصندوق) هو صندوق استئماني قانوني في ديلاوير تم تشكيله في 12 أبريل 2021 وهو منظم حاليًا في سلسلتين منفصلتين. الصندوق هو عبارة عن سلسلة من الصناديق الائتمانية التي تم تشكيلها وفقًا لقانون ديلاوير القانوني، والتي تكون فيها صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة من ConvexityShares يوميًا 1.5x و ConvexityShares 1 x من صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة من ConvexityShares (كل منها عبارة عن صندوق وبشكل جماعي، الصناديق) هي السلسلة الوحيدة حاليًا. كل صندوق هو مجمع سلعي يصدر باستمرار الأسهم المشتركة ذات الفائدة المفيدة (الأسهم). تمثل الأسهم وحدات لمصلحة منفعة جزئية غير مجزأة في سلسلة من الائتمان وملكيتها. يتم إدراج أسهم كل صندوق للتداول على NYSE ARCA ، Inc. (NYSE ARCA أو البورصة) تحت رمز المؤشر الموضح أعلاه بجوار اسم كل صندوق.

تكون حصص الملكية أو “العضوية” في الجهة الراعية مملوكة لأشخاص يشار إليهم باسم “الأعضاء”. T3 i US Holdings Inc. (T3 Holdings) و MIAX Futures ، LLC (MIAX Futures) هما عضوان الراعي. تمتلك MIAX Futures و T3 Holdings 51% و 49%، على التوالي، من فوائد عضوية الراعي. شركة MIAX Futures مملوكة بالكامل لشركة Miami International Holdings, Inc. (MIH) ، وهي الشركة القابضة الرئيسية لشركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX ®) ، MIAX Pearl ، LLC (MIAX Pearl®) و MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، ثلاثة بورصات تداول خيارات إلكترونية بالكامل، MIAX Pearl Equities ، بورصة أسهم إلكترونية بالكامل، و Minneapolis Grain Exchange ، LLC (MGEX ) . كما أن شركة MIH هي المالك الوحيد لبورصة برمودا للأوراق المالية ( BSX ). كل من T3 Holdings و T3 i Pty Ltd هي شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة Triple Three Partners Pty Ltd ، وبالتالي، يمكن اعتبار الراعي شركة تابعة لمؤشر T3 .

كشف بيانات:

يجب أن تكون هذه المواد مسبوقة أو مصحوبة بنشرة.

لمزيد من المعلومات حول ConvexityShares ، ولمشاهدة نشرة الإصدار، تفضل بزيارة www.convexityshares.com .

معلومات هامة عن المخاطر

قد تكون الصناديق شديدة التقلب ومخصصة عمومًا لأغراض الاستثمار القصير الأجل فقط. لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في المؤشر.

الصناديق عبارة عن مجمعات سلعية تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة. وهذه الصناديق ليست شركات استثمار منظمة بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940 ولا توفر لها الحماية. يُرجى قراءة النشرة بعناية قبل الاستثمار.

أسهم الصناديق غير مؤمنة من قبل المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع (FDIC) ، وقد تفقد قيمتها وليس لديها ضمان مصرفي.

يسعى إطار ConvexityShares ETF إلى تحقيق عائد يبلغ 1.5 ضعف عائد المؤشر الأساسي (الهدف) ليوم واحد، كما تم قياسه من حساب NAV واحد إلى التالي. نظرًا لتركيب العوائد اليومية، يمكن أن تؤدي فترات الاحتفاظ التي تزيد عن يوم واحد إلى عوائد تختلف اختلافًا كبيرًا عن العائد المستهدف ومن المرجح أن تختلف عوائد ConvexityShares على فترات أخرى غير يوم واحد من حيث المبلغ وربما الاتجاه عن العائد المستهدف لنفس الفترة.

يجب أن تكون هذه المعلومات مسبوقة أو مصحوبة بنشرة. ننصحك بالنظر بعناية في أهداف الصناديق ومخاطرها ورسومها ونفقاتها قبل الاستثمار. تحتوي النشرة على هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المهمة حول الأموال. يرجى قراءة النشرة بعناية قبل الاستثمار.

إن عائد صندوق الرافعة المالية لفترة أطول من يوم واحد هو نتيجة لعائده لكل يوم مركب على مدار الفترة وعادة ما يختلف في المبلغ وربما حتى الاتجاه عن الهدف المعلن للأموال الرافعة المالية. يمكن أن تكون هذه الاختلافات كبيرة. قد يفقد المستثمر في أي من الصناديق القيمة الرئيسية الكاملة لاستثماره في غضون يوم واحد.

قد تتأثر العقود الآجلة بالتراجع: حالة السوق التي يكون فيها سعر العقود الآجلة أقل في أشهر التسليم البعيدة عنه في أشهر التسليم القريبة. ونتيجة لذلك، قد يستفيد الصندوق لأنه سيبيع العقود الأكثر تكلفة ويشتري العقود الأقل تكلفة على أساس مستمر؛ وأساس Contango : حالة تتجاوز فيها أسعار التسليم البعيدة للعقود الآجلة الأسعار الفورية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تكاليف تخزين واستيعاب السلع الأساسية الأساسية. عكس التراجع. ونتيجة لذلك، قد يكون العائد الإجمالي للصندوق أقل مما قد يكون عليه الحال لولا ذلك لأنه سيبيع عقودا أقل تكلفة ويشتري عقودا أكثر تكلفة.

Foreside Fund Services, LLC هي وكيل التسويق لصناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة في ConvexityShares .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية التابعة لجهات خارجية (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة و T3 ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة و T3 للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو T3 . أي إشارات من قبل الشركة و T3 إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات الطرف الثالث المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

