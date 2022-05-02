‫‫ تعلن شركة RocketFrac عن اتفاقية تمثيلية جديدة مع عمران Amran في سلطنة عمان

كالجاري، ألبرتا، 30 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — يسر شركة RocketFrac Services Ltd . (المشار إليها فيما يلي بِـ” RocketFrac ” أو “الشركة”)، وهي شركة مبتكرة لخدمات الطاقة النظيفة، أن تعلن عن توقيعها اتفاقية تمثيلية حصرية مع مؤسسة عمران Amran المحدودة (المشار إليها فيما يلي بِـ”عمران Amran “) لأراضي سلطنة عمان.

تمنح الاتفاقية التي مدتها سنتان، اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2022، عمران Amran الحقوق الحصرية لتسويق RocketFrac في سلطنة عمان. تتضمن الاتفاقية خيارا للتجديد لمدة عامين إضافيين، بعد خضوعها لمراجعة رسمية في غضون 90 يوما، قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.

قال طوم والن، الرئيس التنفيذي لِـ RocketFrac : “هذا التعاون بين RocketFrac و عمران Amran ، الشركة الرائدة في الصناعة في عمان، هو فرصة مثيرة لـ RocketFrac للمضي قدما”. “يوفر وجود عمران Amran الراسخ في المنطقة وصول RocketFrac الفوري إلى سوق مهم يتناسب بشكل خاص مع حل الشركة لتحفيز الآبار الخالية من الماء.”

نبذة عن RocketFrac

إن RocketFrac هي شركة خدمات طاقة مبتكرة بتقنية خاصة تفتح الخزانات الضيقة ذات الأقل أثرا على البيئة مقارنة مع البدائل. تحافظ تقنية RocketFrac المعلقة ببراءة الاختراع من خلال القضاء على الحاجة إلى استخدام المياه في عملية التكسير، على هذا المورد المهم، مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين الكفاءة التشغيلية. يحترم هذا النهج التزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG) ، بينما يساهم في تلبية احتياجات استقلال الطاقة الحيوية في جميع أنحاء العالم.

تأسست RocketFrac سنة 2017، ومقرها في كندا، وتعمل مع ممثلين دوليين في أسواق متعددة لجلب تقنية التكسير الهيدروليكي الفريدة إلى قاعدة عملاء عالمية. يتم توجيه RocketFrac من قبل خبراء قطاع الطاقة ذوي الخبرة. يشمل فريق القيادة الرئيس التنفيذي توم والين، الرئيس السابق والمدير الإداري لشركة Baker Hughes كندا، كبير موظفي التكنولوجيا بافان إلابافولوري، سابقا في شركة Schlumberger ، ورونالد ر.سبويل، رئيس ناسا سابقا.

نبذة عن عمران Amran

تأسست عمران سنة 1978 من طرف السيد سعيد عمران الحارثي بهدف تزويد صناعة النفط والغاز في سلطنة عمان بأحدث التقنيات والخبرة. مع بداية متواضعة، نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر مقاولي معدات وخدمات حقول النفط والغاز في السلطنة، وتمثل اليوم بعضا من أشهر المصنعين ومقدمي الخدمات في هذه الصناعة.

لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع:

مايك باورمان

مدير الاتصالات 461.6079 (403) 1+

mike.bowerman@rocketfrac.com

توم والين

الرئيس والمدير التنفيذي 615.7829 (403) 1+

tom.whalen@rocketfrac.com

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية. تعتبر جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك، على سبيل المثال، بدون قيود، البيانات المتعلقة بمستقبل RocketFrac واستراتيجيتها وخططها وأهدافها وغاياتها ومقاصدها وأي بيانات مسبوقة أو متبوعة أو تتضمن كلمات “يعتقد”، “يتوقع”، “يهدف”، “يعتزم”، “يخطط”، “يواصل”، “سوف”، “قد”، “سَـ”، “يتنبأ”، “يقدر”، “مشروع “، ” يسعى”،” ينبغي ” أو تعبيرات مماثلة أو سلبية منها، بيانات تطلعية. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالتزام عمران وأنشطتها وفقا للاتفاقية التمثيلية.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات وتقديرات معقولة لإدارة الشركة في وقت إصدار هذه البيانات. قد تختلف النتائج المستقبلية الفعلية ماديا لأن البيانات التطلعية تتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية من خلال مثل هذه البيانات التطلعية. على الرغم من أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى ما تعتقده إدارة الشركة، أو ما كانت تعتقده في ذلك الوقت، أنها افتراضات معقولة، لا يمكن للشركة أن تؤكد للمساهمين أن النتائج الفعلية ستكون متسقة مع هذه البيانات التطلعية، حيث قد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى عدم ظهور النتائج كما هو متوقع أو مقدّر أو مقصود. لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات والمعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية للمعتقدات أو الآراء أو التوقعات أو غيرها من العوامل، في حالة تغييرها، باستثناء ما يقتضيه القانون.