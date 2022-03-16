‫تعلن شركة Pasture للرعاية الصحية عن أول أقنعة جراحية حلال من نوع N95 للاستخدام الطبي والعام

صادق مجلس العلماء الإندونيسي على أن الأقنعة حلال بعد عمليات التدقيق التي أجراها مركز LPPOM. تتمتع المرافق أيضًا بموافقات طبية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية NIOSH (N95) وعلامة السلامة الأوروبية CE (FFP2) والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO وبرنامج الرصد العالمي GMP.

سنغفورة, 16 مارس 2022 /PRNewswire/ — كشفت شركة Pasture Group، وهي الشركة الصيدلانية العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة الطبية بسنغافورة، عن اعتمادها كأكبر منتِج أقنعة N95 معتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في العالم للرعاية الصحية والاستخدام العام.

بدأت الشركة السنغافورية المعروفة بتصنيع أقنعة طبية عالية الجودة للرعاية الصحية والمهنية والاستخدام العام، عمليات البحث والتطوير وإنتاج أقنعة متخصصة في عام 2005، وذلك بعد انتشار وباء السارس. خلال جائحة كوفيد-19، قدمت الشركة أكثر من 100 مليون قناع جراحي وأجهزة التنفس الجراحية من نوع N95 على الصعيد العالمي. لا تزال Pasture واحدة من ضمن شركتين فقط في العالم التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام أقنعتها من نوع N95 من قبل العامة أثناء الوباء.

وفقًا للويد سونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Pasture، أُنشِئت حديثا شهادة امتثال الشركة للحلال، لضمان شعور مستعملي الأقنعة بالحماية والاستيعاب، بما في ذلك القيم الدينية.

“بعد فوز شركة Pasture في أكبر مناقصة حكومية في ماليزيا عام 2018، وجدنا العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرتدون الحجاب أو قبعات الصلاة يعانون عند ارتداء الكمامات وإزالتها. أردنا حل هذه المشكلة، لذلك ابتكرنا قناع Pasture PM30 N95 – أحد أقنعة NIOSH N95 الأولى في العالم المزود بحلقتين حول الأذنين – وهو مصمم خصيصًا بمشابك قابلة للتعديل ليناسب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرتدون أغطية الرأس بشكل مريح. كما حرصنا أيضًا على التأكد من أن كل من مجموعة أقنعة PM وأقنعة الأطفال حلال” قال سونغ.

التزامات قوية لضمان جودة المنتج العالية، بالموازاة مع الشمولية والسلامة

خضعت شركة Pasture لإجراء مطول ودقيق لضمان أن المنتجات حلال، وهي عملية امتدت على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا يشمل تنفيذ سياسات ونظام ضمان الحلال (HAS) لضمان أن عملية التصنيع وما بعد التصنيع بأكملها حلال. على سبيل المثال، تستخدم الشركة فقط المواد الخام من قبل الموردين المعتمدين الحلال، بالتزامن مع توافق طرق التخزين والطرق الخارجية مع الحلال دون المجازفة بخطر التلوث.

حصلت أقنعة Pasture على شهادة الحلال في 26 يناير 2022، من طرف LPPOM MUI، المؤسسة المعتمدة من الحكومة والمصرح لها بإصدار شهادات الحلال للأدوية ومستحضرات التجميل في إندونيسيا. كما تم التدقيق في امتثال Pasture للحلال من قبل النائب السابق لرئيس الحكومة الاتحادية للشؤون الإسلامية، بماليزيا (JAKIM). بالإضافة إلى ذلك، فإن مرافق الشركة وعملياتها معتمدة أيضًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية NIOSH وعلامة السلامة الأوروبية CE والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO وبرنامج الرصد العالمي GMP.

“يضمن القناع الجيد الذي يوفر الحماية الكاملة احتواء الجزيئات الموجودة في الهواء الذي تستنشقه وتخرجه في نفس المناطق. عند الزفير، تنفث جزيئات صغيرة مع اللعاب؛ حيث تصطدم بالقناع ويعاد استهلاكها عبر الاستنشاق. من خلال شهادة الحلال التي حصلنا عليها مؤخرًا، نريد التأكد من أن مرتدي أقنعتنا في العالم أجمع، من العاملين في الرعاية الصحية الذين يرتدون أغطية الرأس أو الحجاب والذين يؤدون فريضة الحج والعمرة، يشعرون بالأمان والراحة عند ارتداء القناع والتنفس فيه “. يقول سونغ.

جهاز التنفس PM30 N95 المُصَمم خصيصا من شركة Pasture متوفر على الموقع pasturemask.com. لمعرفة المزيد عن الشركة قم بزيارة الموقع pasturegroup.com.

حول مجموعة Pasture

تأسست مجموعة Pasture سنة 1996، وهي شركة عالمية للأجهزة الطبية وللأدوية، مقرها سنغافورة. وتجري هذه الشركة أبحاثًا وتبتكر وتصنع أقنعة وأجهزة التنفس الصناعي والمنتجات الصيدلانية الفريدة التي تحمي المجتمع وتعززه. تعد مجموعة Pasture واحدة من ضمن شركتين فقط في العالم التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام أقنعتها من نوع N95 من قبل العامة خلال الطوارئ الطبية والصحية.

للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة pasturegroup.com

لشراء الأقنعة، المرجو زيارة pasturemask.com

للتواصل:

قسم التسويق لمجموعة Pasture

6516 6515 65+

contact@pasturegroup.com