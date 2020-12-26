تعاون صيني ياباني صحي أوثق لأجل بشرية أكثر صحة وأرض أكثر صحة

منتدى الصين-اليابان للحقبة الجديدة عقد برعاية منتدى الصحة العالمي التابع لمنتدى بواو لآسيا

بكين، 25 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — عُقد منتدى الصين-اليابان للحقبة الجديدة الذي رعاه مشاركة منتدى الصحة العالمي التابع لمنتدى بواو لآسيا ومنظمة نيبون الطبية العالمية، يوم 22 كانون الأول/ديسمبر، 2020. ومن بين المسؤولين الصينيين واليابانيين الذين شاركوا في المنتدى كل من تشن جو، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى؛ جو شياوتشوان نائب رئيس منتدى بوآو لآسيا؛ لي باودونغ، الأمين العام لمنتدى بواو لآسيا؛ ومارغريت تشان فونغ فو تشون، رئيسة منتدى الصحة العالمي، وقادة حكومة تشينغداو وتوشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني ورئيس الوزراء الياباني السابق ياسو فوكودا.

تم عقد المنتدى تحت شعار لأجل بشرية أكثر صحة وأرض أكثر صحة في وقت واحد في مدينة تشينغداو بالصين وطوكيو باليابان. وأجريت مناقشات حول مواضيع مثل الصداقة الصينية اليابانية، والتنمية الخضراء، وتوفير الطاقة وحماية البيئة، والرعاية الطبية والصحية، ورعاية المسنين، والتنمية المشتركة لمشروع المدينة البيئية الصحية الذكية. تم التوصل إلى إجماع واسع النطاق بين المشاركين من البلدين.

وأعرب المشاركون عن اعتقادهم أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن المجتمع البشري هو مجتمع يتشارك مصيرا مشتركا. واتفقوا على أنه يتعين على الصين واليابان، باعتبارهما اقتصادين رئيسيين في العالم، الانخراط في تعاون عملي أعمق في مجالات تشمل التنمية الخضراء، وحياد الكربون، والرعاية الصحية ورعاية المسنين، ونمط حياة حضري صحي. يجب على كلا الجانبين تحمل مسؤوليات مشتركة لتقديم مساهمة في الالتزامات البيئية والصحية العالمية.

منتدى الصحة العالمي هو منصة هامة للتبادل والتعاون أطلقها منتدى بوآو لآسيا. ومن المقرر عقد النسخة الثانية من المنتدى في حزيران/يونيو 2021 في مدينة تشينغداو.