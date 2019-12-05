تعاون زومليون الاستراتيجي مع كمبوديا يأتي للبلاد بمعدات وتقنيات زراعية حديثة

بنوم بنه، 5 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة زومليون للآلات الزراعية، وهي شركة تابعة لشركة زومليون للصناعات الثقيلة والعلوم والتكنولوجيا المحدودة (01157.HK)، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الكمبودية بشأن الترويج لمكننة الزراعة واستخدام التقنيات الزراعية الذكية في كمبوديا، يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر في بنوم بنه بكمبوديا.

في حفل التوقيع، أعلنت زومليون أيضًا عن تبرعها بمعدات زراعية متطورة بما في ذلك معدات الإنتاج الآلية الكاملة للذرة والمجففات الذكية لدعم تحول وتطوير الزراعة الحديثة في كمبوديا.

كمبوديا، كدولة لها تاريخ طويل في الزراعة، تعتبر صومعة أساسية في آسيا والعالم. وبينما تحقق كمبوديا نتائج مهمة في التنمية الزراعية في السنوات الأخيرة، فإنها تواجه أيضًا التحديات والفرص التي يوفرها تحول الصناعات الزراعية ورفع مستواها. تخطط وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك لدعم تطوير المشروعات الزراعية من خلال رفع مستوى المعدات الزراعية وتوسيع تطبيق التقنيات الذكية وتحسين معدل المكننة في الزراعة.

وقال شيونغ يان مينغ، رئيس شركة زومليون للآلات الزراعية: “سيبدأ تعاون زومليون الإستراتيجي مع كمبوديا من الترويج للزراعة والإنتاج الآلي الكامل للذرة بالإضافة إلى التطبيق المشترك والبحث في تكنولوجيا التجفيف الذكية. ومن هنا، سنبحث عن تقديم تقنيات زراعية أكثر ذكاءً وحلول ومنتجات ميكانيكية للمساهمة في تحديث الصناعات الزراعية في كمبوديا على المدى الطويل.”

بالإضافة إلى التبرع بالمعدات الزراعية المتقدمة، ستوفر زومليون حلولاً ذكية وترسل فنيين إلى كمبوديا لتسهيل ترقية الصناعات الزراعية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة لأعمال زومليون في مجال المعدات الزراعية في كمبوديا.

في العقد الماضي، أصبحت زومليون شركة رائدة في مجال تصنيع المعدات الزراعية مع المنتجات الزراعية الميكانيكية من الدرجة الأولى، التي تخدم جميع روابط الإنتاج الزراعي من الزراعة والإدارة إلى الحصاد والتجفيف في أكثر من 60 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

في العام 2018، تشاركت زومليون مع شركة لاندنغ للذكاء الاصطناعي لتطوير جيل جديد من المعدات الزراعية الذكية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حصادات القمح والأرز، واقيات النباتات، فضلاً عن بناء نظام زراعي ذكي عالمي يربط الأجهزة مع منصة كمبيوترية سحابية لتحسين كفاءة الإنتاج والتوحيد والاستدامة بشكل ملحوظ. الهدف طويل الأجل هو مساعدة القطاع الزراعي التقليدي – السائد في معظم البلدان النامية – على التحول والارتقاء استعدادًا لعصر الـ جي 5.

وقال السيد شيونغ “من خلال المشاركة الواسعة في تحديث الصناعات الزراعية في كمبوديا، تقدم زومليون أيضًا مثالا جديدا للتعاون الزراعي الدولي الذي سيساعد المزيد من الدول في المستقبل.”

حول شركة زومليون

تأسست شركة زومليون للعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (Zoomlion) (000157.SZ) في العام 1992، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعدات المتطورة التي تجمع بين الآلات الهندسية والآلات الزراعية والخدمات المالية. تبيع الشركة الآن ما يقرب من 460 من منتجاتها المتطورة من 55 خط إنتاج تغطي عشر فئات رئيسية.

روابط ذات صلة: http://en.zoomlion.com/

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