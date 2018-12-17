تعاون إل جي سيغنتشر يظهر المزيج المثالي للشركة من الشكل والأساس

استكشاف الجودة الاستشنائية لخطوط منتجات إل جي سيغنتشر عبر شراكات مبتكرة مع شخصيات مؤثرة من عالمي الموضة والتصميم

سيؤول، كوريا الجنوبية، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — تواصل إل جي سيغنتشر توسيع وصولها العالمي وحضورها عن طريق التعاون مع شخصيات مرموقة من عالمي الموضة والتصميم. فقد تحالفت الشركة مع شخصيات مشهورة في واحدة من أكثر عواصم الموضة شهرة في العالم، ميلان الإيطالية، لتسليط الضوء على قائمة تصميمات منتجات العلامة التجارية وعلاقاتها الطبيعية مع الثقافة الراقية والسلع الفاخرة.

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تتكون حملة إل جي سيغنتشر في إيطاليا من أنشطة مختلفة تركز على التصميم. وستشارك الشخصية التلفزيونية والسينمائية الشهيرة فيدريكا فونتانا – وهي عارضة أزياء سابقة ومقدمة تلفزيونية وممثلة – في نشاط لوضع المنتج يهدف إلى إنشاء مشاركات اجتماعية حول منتجات إل جي سيغنتشر من خلال مشاركات على وسائط التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، ومن أجل تقديم المنتجات المتعددة الفوائد، ستحاور إل جي ماركو بوتشي، أحد أشهر الممثلين والمخرجين في إيطاليا، عن رأيه في تلفزيون أوليد من إل جي سيغنتشر الذي لا مثيل له وعن جمالياته الراقية.

وعلاوة على ذلك، ستطلق أوبيرتا زامبيليتي، المديرة الإبداعية لوكالة غرامبل إلينورا كاريسي وأيقونة الموضة ومالكة متجر المفهوم “ويت أند سي”، مشروع “The Art of Essence”، وهو مشروع تصوير فيديو تم تصميمه خصيصًا للشبكات الاجتماعية. سيقود هذا المشروع المستخدمين إلى اكتشاف منتجات إل جي سيغنتشر من خلال رواية القصص الفاخرة وأسلوب الحياة الفاخر التي تتكون من مقاطع الفيديو والصور المصغرة، حيث سيكون كل منتج بطل الرواية ليوم واحد. فمن الصباح إلى المساء، سوف يتفاعل السفراء مع المنتجات بطرق غير اعتيادية وسيتمكنون من إظهار وتأكيد ميزاته وتصميمه وابتكاراته فائقة الجودة.

وقال بريان نا، الرئيس والمدير التنفيذي لإل جي سيغنتشر، منطقة أوروبا: “يشرفنا للغاية أن نكون شركاء لبعض خبراء الموضة والأزياء المشهورين عالمياً في إيطاليا. نحن نؤمن بأن هذا البرنامج الموسع للشراكة هو وسيلة فعالة لتسليط الأضواء العالمية على تصميم إل جي سيغنتشر المتميز وجودتها الفائقة. كل منتج واحد تم تصميمه بشكل جميل ومدروس بعناية، محاكيا الطريقة التي تقدم بها بيوت الأزياء الراقية والعلامات التجارية الفاخرة الراسخة المنتجات التي تتحدث عن نفسها.”

حول إل جي سيغنتشر

إل جي سيغنتشر هي العلامة التجارية الفائقة الرقي من إل جي إليكترونيكس. من خلال الجمع بين أفضل تقنيات وتصاميم إل جي تحت علامة تجارية واحدة، تقدم إل جي سيغنتشر للمستهلكين مجموعة تتميز بالأناقة الرقيقة والأداء المتميز. يشمل نطاق منتجات إل جي سيغنتشر حاليًا ثلاجة InstaView Door-in-Door™ وغسالة TWINWash™، وجهاز تنقية الهواء، وتلفزيون “وولبيبر” أوليد دبليو. تتضمن كل منتجات إل جي سيغنتشر ميزة واحدة مشتركة: جودة لا هوادة فيها وتركيز على الأساسيات. فازت منتجات إل جي سيغنتشر بعدد من الجوائز الصناعية للابتكار التكنولوجي والتصميم المتطور، بما في ذلك جائزة أفضل الابتكارات سي إي أس للعام 2017 وجائزة أيف غولد للعام 2016 وجائزة ريد دوت ديزاين للعام 2016.