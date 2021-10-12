تطلق شركة ريكورديد فيوتشر وحدة معلومات الهوية للتأكد من صحة الهويات الرقمية

لأول مرة في الصناعة، يقدم المنتج المتمركز حول الذكاء مصدرا لخدمة الحقائق فيما يتعلق بالهوية

بوسطن في 12 أكتوبر 2021 / PRNewswire / أعلنت شركة ريكورديد فيوتشر، أكبر مزود للاستخبارات في العالم لأمن المؤسسات، اليوم عن توسيع قاعدة إستخباراتها بنموذج استخبارات الهوية ، وهو مصدر الحقائق في التحقق من صحة الهوية الرقمية. تعد الهويات الرقمية جواز السفر للوصول إلى عالم الإنترنت اليوم، وتستغل الجهات الفاعلة التي تشكل خطرا بقوة مجموعة بيانات عالمية ولكنها قابلة للتأثر بمعلومات يمكن التعرف عليها شخصياً( PII ). ولتوفير الوضوح لسطح الهجوم الواسع هذا، فإن ريكورديد فيوتشر قادرة على تعطيل الخصوم من خلال تمكين التحقق من صحة الهويات بواسطة المعلومات الاستخباراتية عبر العالم الرقمي.

تعتبر جهود التوثيق اليوم غير كافية لمكافحة الزيادة في الاحتيال الموجه للهويات الرقمية. في العام الماضي، شملت 61٪ من الخروقات بيانات الاعتماد ، ما يشير إلى الحاجة إلى نهج جديد للتحقق من الهوية الرقمية. تحتاج المؤسسات إلى جمع الهويات المشبوهة في الوقت الفعلي للتعرف على الحسابات المزيفة والحكم عليها والرد عليها بسرعة وثقة.

تكشف ريكورديد فيوتشر النقاب عن الهويات المشبوهة وتربطها وتجمع بينها في شكل معلومات إستخباراتية قابلة للتنفيذ، مما يساعد على حماية المنظمات من العواقب المالية والقانونية والمتعلقة بالسمعة. ومن خلال المراقبة الآلية، يمكن هذا النظام من توفير دفاع إستباقي ويقلل من مخاطر الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمنشأة من خلال التوصل فورا إلى الهويات المعرضة للخطر وإصلاحها قبل إستخدامها في أي هجوم.

توفر استخبارات ريكورديد فيوتشر الوعي الحاسم لنا ولعملائنا. تعمل الوحدة الجديدة لاستخبارات الهوية على أتمتة علاقات الترابط، كما تبرز بيانات الاختراق التي كانت تتطلب في السابق معالجة كبيرة لتحقيقها.. إن هذه الرؤية الفورية للتعرف على الهوية تمكننا من حماية عملائنا بشكل أفضل والحد من المخاطر. — إريك أوي، مدير قسم الأمن والبحوث بشركة أيرون فاين سيكيورتي ذ.م.م

استخبارات الهوية من ريكورديد فيوتشر

تقدم ريكورديد فيوتشر تفاصيل مهمة للهويات المزيفة المتعلقة بموظفي المنظمة وشركائها وعملائها، من مجموعة غير مسبوقة من المصادر المفتوحة، والشبكة المظلمة، والمصادر التقنية. توفر المعلومات الإستخباراتية المتعلقة بالهوية من ريكورديد فيوتشر رؤية وأدلة في الوقت الفعلي تمكن فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات من التعرف بسرعة على الهويات المشبوهة، والبدء فورا في عمليات سير عمل الإستجابة في المراحل النهائية.

إلغاء الحاجة لتجميع اوربط وفرز لبيانات المتفرقة يدويا ، وتمكن وحدة إستخبارات الهوية في ريكورديد فيوتشر فرق المصادقة والهوية من:

· رصد الحسابات المكشوفة في الوقت الحقيقي

· الاستجابة إلى التسويات قبل تأثر العمل

· احصل على رؤية فريدة من خلال مصادر ويب مفتوحة ومظلمة

“في عالم رقمي أول، يعد توثيق الهوية القوي أمرا حيويا ليس فقط لتأمين مؤسسة ما، ولكن أيضا لحماية النظام البيئي بالكامل من الأضرار والتأثير على الأعمال. إفي الوقت الحالي، هناك شعور زائف بالأمان من خلال الاعتماد على الهويات المادية، واتخاذ موقف استباقي يتطلب نهجا متمحورا حول الاستخبارات. إن الوصول الفريد للبيانات الخاص بنا واتساع نطاقه يمكننا من إظهار الاستخبارالمطلوب لإثبات الهوية وإعاقة الخصوم. — كريغ آدامز، رئيس قسم المنتجات والهندسة، ريكورديد فيوتشر

كما أن توسيع نطاق منصة استخبارات ريكورديد فيوتشر ، وهي المصدر الوحيد الموثوق به للاستخبارات، يمكن المنظمات من وضع برامج أمنية شاملة في مجموعة واسعة من مجالات الأعمال داخل المؤسسة مع رؤى عملية وملائمة. تعرف على المزيد حول وحدة إستخبارات لريكورديد فيوتشر في: https://www.recordedfuture. com/solutions/identity- intelligence

حول ريكورديد فيوتشر

تعد ريكورديد فيوتشر أكبر مزود للمعلومات الاستخبارية في العالم لأمن المؤسسات. ومن خلال الدمج بين مجموعة البيانات المؤتمتة الدائمة والواسعة الانتشار والتحليل مع التحليل البشري، تقدم ريكورديد فيوتشر استخبارات تتسم بحسن التوقيت والدقة وإمكانية التنفيذ. وفي عالم يتسم بالفوضى وعدم اليقين المتزايدين على نحو مستمر، تعمل ريكورديد فيوتشر على تمكين المنظمات من الظهور الذي تحتاج إليه لتحديد وكشف التهديدات بشكل أسرع؛ إوتخاذ إجراءات إستباقية لعرقلة الخصوم؛ وحماية شعوبها وأنظمتها وأصولها، حتى يصبح في الإمكان إدارة أعمالها بثقة. وتعتبر ريكورديد فيوتشر موثوق بها من قبل أكثر من 1000 شركة ومنظمة حكومية حول العالم. تعرف على المزيد على www.recordedfuture.com وقم بمتابعتنا على تويترعلى @ RecordFuture .