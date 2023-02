‫تطرح شركة MGI جهاز التسلسل عالي الإنتاجية DNBSEQ-T20×2* في معرض ميدلاب الشرق الأوسط

تُعد شركة MGI Tech Co. Ltd. (MGI) ، ومقرها في شينزين، ملتزمة ببناء الأدوات الأساسية والتكنولوجيا لقيادة علوم الحياة من خلال الابتكار الذكي. استنادًا إلى التكنولوجيا الخاصة بها، تركز شركة MGI على البحث والتطوير وإنتاج وبيع أدوات التسلسل والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم أبحاث علوم الحياة والزراعة والطب الدقيق والرعاية الصحية. و MGI هي شركة منتجة رائدة لمسلسلات الجينات السريرية عالية الإنتاجية*، وتشمل منصات التعددية المتجانسة التسلسل الجيني*، والتصوير الطبي، وأتمتة المختبرات. كما تتمثل مهمة MGI في تطوير وتعزيز أدوات علوم الحياة المتقدمة للرعاية الصحية في المستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة MGI أو التواصل معنا عبر Twitter أو LinkedIn أو YouTube .

دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة, 11 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — قدمت شركة MGI Tech Co., Ltd وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال أدوات علوم الحياة، منتجها الثوري الجديد DNBSEQ-T20×2* لمنطقة الشرق الأوسط في معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 9 فبراير في دبي، والذي تم إطلاقه رسميًا في معرض AGBT 2023 في الفترة من 6 إلى 9 فبراير بالولايات المتحدة في نفس الوقت.

