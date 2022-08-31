‫تطبيق 360 VUZ يتعاون مع جيمرز 8 

لنقل الأحداث والحفلات المميزة التي يحييها أبرز الفنانين والموسيقيين العالميين

الرياض، المملكة العربية السعودية, 31 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أعلن تطبيق 360 VUZ، الرائد في مجال تقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، عن ابرام اتفاقية تعاون مع جيمرز8، أكبر حدث للرياضات والألعاب الالكترونية حول العالم، والذي يمتد على فترة ثمان أسابيع متتالية، وذلك بهدف تقديم تجربة مميزة تتضمن العديد من الأحداث الرياضية والموسيقية.

وبالتعاون مع كل من Gamers8 و MdlBeast ، سينقل تطبيق 360 VUZ في كل يوم خميس الحفلات الموسيقية الرائعة من حلبة “بوليفارد مدينة الرياض”. وتشمل الحفلات التي يبثها التطبيق أداء ألمع النجوم من بينهم نانسي عجرم، وماميلو، روس وآلن ووكر، بلا أيد بيس، والدي جي سنيك.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360 VUZ : “نحن متحمسون في 360 فيوز لنقل التجارب الموسيقية من موسم Gamers8 لجميع مستخدمينا وبالأخص في المملكة العربية السعودية، مما سيسمح لهم بالانغماس في تجربة فريدة ومميزة لمشاهدة هذه الحفلات من أي مكان حول العالم”.

يقدم فنانين عالميين مشهورين بالإضافة الى النجوم المحليين سلسلة من الحفلات الموسيقية المميزة في نهاية كل أسبوع طوال الحدث ولغاية تاريخ 8 سبتمبر. كما ويوجد أكثر من 1000 نشاط ترفيهي والتي تتضمن العروض الكوميدية ، والكوسبلاي ، والعروض السحرية، وغير ذلك الكثير . للمزيد من المعلومات، بما في ذلك مبيعات التذاكر، يمكنكم زيارة الموقع Gamers8 .

– يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360 VUZ

تأسست شركة 360 VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، ولدى الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1887857/360VUZ_partner_ Gamers8.jpg