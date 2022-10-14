‫تطبيق فيوز يغلق جولة استثمارية بقيمة 20 مليون دولار

كما وتضمنت الجولة مستثمرين من أوروبا مثل: “إلبرت كابيتال” ( Elbert Capital )، “ياستا بارتنرز” ( Yasta Partners )، “فايث كابيتا” ( Faith Capital )، “بانتيرا كابيتال” ( Panthera Capital )، “ياستا بارتنرز” Yasta Partners)، “ويبت إنفستمنت نتورك” (Webit Investment Network) ، بالإضافة الى 7 من المستثمرين السابقين. مع هذه الجولة، يتم دعم فيوز الآن من قبل مزيج من المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذين سيلعبون دورًا رئيسيًا في دعم فيوز في توسعها الدولي.

ويقدم تطبيق فيوز، الذي كان يعرف سابقًا باسم 360 فيوز، أكبر مكتبة محتوى غامرة ومتميزة في العالم مع أكثر من 20000 ساعة من الفيديوهات الترفيهية، والرياضية، والخاصة بصنَاع المحتوى، وأيضا الواقع الممتد XR والواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR . تتمثل رؤية فيوز في جمع الناس معًا من خلال توفير تجارب غامرة حقيقية بالتزامن مع إزالة قيود السفر والوقت والوصول إلى مليارات الأشخاص حول العالم.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في فيوز: “مهمتنا هي بناء منتج يمكنه الوصول لملايين المستخدمين على مستوى العالم لتقديم تجارب غامرة، وترفيهية مميزة. نحن ممتنون لمشاركة مختلف المستثمرين من حول العالم رحلتنا نحو بناء منصة اجتماعية عالمية غامرة خلال الثورة التكنولوجية الجديدة. نسعى الى تحقيق نمو قوي ومستدام عبر تبيني أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية والتي تشمل عالم الميتافيرس، والواقع الممتد XR والواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR”.

وسيتم استخدام أموال الاستثمار بهدف دعم خطط التوسع الخاصة بفيوز، وتسريع عجلة النمو بنسبة 10٪ شهريًا من خلال إيرادات الاشتراكات المتكررة كل شهر، وأيضا للاستثمار في المحتوى الأفضل، وتوظيف المزيد من الموظفين. بالإضافة الى ذلك، سيتم إضافة ميزات جديدة على التطبيق للتواصل الاجتماعي، وإطلاق منتجات Web 3، وأيضا مشاريع NFT لامتلاك وتداول الأصول الافتراضية المستمدة من metaverse وتوسيع نطاق عمليات الأصول الخفيفة في 8 أسواق دولية جديدة إضافية، وذلك بعد عقد شراكات مع 45 مشغل اتصالات على مستوى العالم. ترى شركات الاتصالات أن الوسائط الغامرة هي واحدة من أقوى الوسائل لاستخدام شبكة الجيل الخامس وهي ما تمثل مستقبل بث الفيديوهات. كما وستدعم الأموال أيضًا فيوز لتوسيع نطاق الأعمال في المقر الجديد في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، بالاضافة الى عقد الشراكات مع أبرز صنَاع المحتوى في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا.

“خطتنا للمستقبل أقوى بعشر أضعاف مما كنا نعمل عليه على مدار السنوات الست الماضية. لقد قمنا ببناء الأساس بنجاح ونحن الآن جاهزون للتوسع والنمو المستدامين. وأتوجه بالشكر الخاص لكل من آمن بنا ولكل عضو في فريقنا “. أضاف زعترة.

وحققت منصة فيوز للواقع لممتد أكثر من 1 مليار مشاهدة للشاشة وتهدف إلى الوصول إلى 3 مليارات مشاهدة للشاشة في عام 2023. ويوفر التطبيق للمستخدمين وصنَاع المحتوى حول العالم أحدث التقنيات، ومشاهد مميزة، وأفضل التجارب الغامرة. ويعتبر ابرام اتفاقيات التعاون مع صنَاع المحتوى من أهم أهداف تطبيق فيوز، حيث حقق صناع المحتوى على التطبيق أكثر من 100 مليون مشاهدة على مستوى العالم.

وقامت شركة فيوز، والتي انضمت مؤخراً الى شبكة “إنديفر” العالمية ، ببناء نموذج أعمال بسيط وقابل للتطوير يوفر مزيجًا مهمًا من الإيرادات، ومحتوى مميز، وخطط قوية لتوسيع نطاق المنصة ويحقق النمو. تعتمد بعض الخطط الضخمة لـفيوز على تطبيقات الهاتف المحمول الاجتماعية IOS و Android الحالية، وهي ميزات جديدة تم تقديمها للمستخدمين وصنَاع المحتوى، مثل الدردشة الحية الغامرة بالفيديو، بالاضافة الى الهدايا الاجتماعية داخل التطبيق، والتجارة الخاصة بصنَاع المحتوى، وخطط تحقيق الدخل لصناع المحتوى، والألعاب، والتكنولوجيا الافتراضية XR ، إطلاق SDK الخاص به ، والتوسع في النظام البيئي الكامل مع برامج META / Oculus و Qualcomm ، و Immersive Avatars ، بالإضافة إلى إطلاق منصة الويب التي من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار مشاهدة للشاشة سنويًا ، ومنصات التلفزيون الذكية.

وقال دان كاروزو، العضو المنتدب لشركة “كاروسو فينتشرز” ( Caruso Ventures )، وهو مستثمر ورجل أعمال في 3 شركات ديكاكورن: “نحن سعداء للغاية لقيادة السلسلة B لـتطبيق فيوز. تعتبر منصة فيوز في وضع مثالي لتقديم محتوى ذو مستوى مميز ولتعقد شراكة مع كبار مشغلي الاتصالات حول العالم. سوف نستخدم خبرتنا الواسعة النطاق لدعم فيوز نحو تحقيق رؤيتها العالمية.”

وقال كوشال شاه، رئيس Venture Capital، e & Capital : “نتطلع للاستثمار في شركة تكنولوجيا مثل فيوز والتي تدعم إنشاء محتوى افتراضي وتقدم تجارب غامرة مستقبلية. يتماشى هذا الاستثمار مع التزامنا بالتعاون مع شركات التكنولوجيا ذات الرؤية المستقبلية التي نعتقد أنها ستساهم في بناء مستقبل رقمي أفضل. وسنواصل الاستثمار في فيوز ونأمل أن شراكتنا ستساهم في تحقيق النمو والتطور الذي بدوره سيدفع هذا العالم الرقمي إلى الأمام “.

وفازت شركة فيوز هذا العام بصفتها أحد المتأهلين للتصفيات النهائية في ألعاب Webit Founders ضد أكثر من 3000 شركة على مستوى العالم من أكثر من 140 دولة، والتي تم اختيارها من لجنة تحكيم مميزة من ضمنها تيم درابر. ستدعم شبكة ويبيت للاستثمار فيوز في التوسع عالميًا عبر علاقاتها القوية مع الشركاء والمستثمرين.

ويعتبر عمل الفريق وثقافة الشركة أحد العوامل الرئيسية لنجاح فيوز حيث يشارك أكثر من 90٪ من الموظفين في خطة أسهم الشركة للموظفين، والذين يتشاركون هدف واحد لتحقيق النجاح.

وكان قد حصل تطبيق فيوز على تمويل من شركات استثمارية رائدة مسبقا والتي تشمل Knollwood Investment Advisory ، و Impact 46، ومجموعة الطوق، و KBW Ventures ، و Media Visions ، و Vision Ventures ، و Hala Ventures ، و500 Startups ، و Magnus Olsson ، و Samih Toukan ، و JonathanLabin ، و DTEC Ventures ، و DAI ، و Al Falaj ، و Plug and Play Ventures ، وعائلة الراشد، ومستثمرين استراتيجيين آخرين.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن VUZ

تأسست شركة VUZ في عام 2017 ، وهي أحد أسرع منصات الميتافيرس و Web 3 حول العالم. لقد حصلت الشركة على 30 مليون دولار استثمارات حتى الآن خلال جولاتها الاستثمارية. كما ولديها أكثر من 1 بليون مشاهدة.

وفازت الشركة بجائزة الشركة الناشئة لهذا العام، وأيضا كأحد المرشحين النهائيين في Webit Founders Games من بين 3500 شركة تقنية مرشحة. ولدى VUZ الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 5 0 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1920453/Khaled_Zaatarah_ CEO_VUZ.jpg