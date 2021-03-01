تطبيق فلوبانك يضع الأسواق العالمية في متناول المستثمرين

يمكن للعملاء استخدام التطبيق للاستثمار في الأسهم وعملة البيتكوين

في حين أن التطبيق الجديد مبتكر، فإنه يحمي أيضًا خصوصية وأمن المستثمر

تشمل الخطوات التالية للشركة بطاقة FlowBank بالإضافة إلى توسيع عرضه ليشمل منصة مصرفية خاصة تستهدف الوصول إلى البنوك ومديري الأصول والوسطاء الماليين وشركات التكنولوجيا المالية

جنيف، 1 آذار/مارس 2021 / بي آر نيوزواير / — باستخدام أحدث التقنيات المالية، أطلق بنك فلوبانك تطبيقًا يربط المستثمرين من جميع مستويات الخبرة بالأسواق المالية العالمية بطريقة بديهية. من خلال تقديم كسور الأسهم بالإضافة إلى الوصول إلى عملات البيتكوين المشفرة، يمكن للمستخدمين الآن جني المزيد من الأرباح من أموالهم. لا يؤثر نهج التطبيق المبتكر في الخدمات المصرفية على توقعات العملاء بشأن الحساب المصرفي.

للمتداولين المحترفين وذوي الخبرة، يضيف تطبيق فلوبانك إلى وصولهم الحالي إلى فلوبانك برو، (الذي كان يُعرف سابقًا باسم FlowOne)، وهو أحد أكثر منصات التداول متعددة الأصول تطورًا وسهولة استخدام في السوق.

شفاف ولكن مع تركيز صارم على الخصوصية والأمان

لا يؤثر نهج التطبيق المبتكر في الخدمات المصرفية على توقعات العملاء بشأن الحساب المصرفي.”

“بصفتنا بنكًا سويسريًا، فإننا نفرض أعلى المعايير من حيث الأمان والخصوصية على أنفسنا. ونريد أن نمنح عملاءنا راحة البال التي يستحقونها عندما يتعلق الأمر بأموالهم،” كما يشرح تشارلز هنري ثابت، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك فلوبانك.

يتضمن هذا الوعد أيضًا الحماية الكاملة للودائع التي تصل إلى 100،000 فرنك سويسري كما هو متوقع من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية. وبما أن المعرفة هي المفتاح لتصفح الأسواق المالية بثقة وأمان، فإن عملاء فلوبانك يستفيدون من الندوات التعليمية عبر الإنترنت التي يعقدها متخصصون في مجال الاستثمار، وكذلك من رؤى السوق اليومية التي يقدمها خبراء فلوبانك.

طريقة ذكية للاستثمار في الأسهم والبيتكوينز

من خلال الجمع بين الأداء المصرفي السويسري وهذا الابتكار الرقمي، يأخذ التطبيق التجربة المصرفية للمستخدمين إلى المستوى التالي. يتيح الوصول إلى عالم واسع من المنتجات المالية على مستوى العالم لهؤلاء المستخدمين فتح طرق جديدة لاستثمار أموالهم عبر هذه الأداة السريعة والسهلة.

علاوة على ذلك، بفضل القدرة على تداول كسور الأسهم، يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من أداء الأسهم المعروفة والمكلفة مثل أمازون، تيسلا وبيركشاير هيثاوي، على سبيل المثال، دون الحاجة إلى إنفاق قدر هائل من المال. وبالمثل، يمكن لعملاء فلوبانك الاستثمار في البيتكوين بأقل من 100 فرنك سويسري، والاستفادة من اتجاه الدمقرطة في الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم فلوبانك أسعار صرف تنافسية وعمولات منخفضة، مما يسمح للعملاء بتقليل تكاليفهم. لفترة محدودة، يمكن تداول الأسهم السويسرية الرئيسية وكذلك الأسهم الأميركية بدون عمولة.

من خلال إنشاء قوائم مراقبة الأسهم، يمكن للعملاء أيضًا التخطيط لخطوتهم التالية. إذا كانوا غير متأكدين من الشركات التي يودون الاستثمار فيها، فإن القوائم الموضوعية التي يعدها فلوبانك – والتي تتراوح بين فرص القيمة إلى الاستثمارات المستدامة إلى الجودة السويسرية – توفر رؤى قابلة للتنفيذ.

تقول إلينا سفيتولينا، المصنفة في المرتبة الخامسة حاليًا في تنس السيدات: “إنه أمر مثير حقًا إدراك مدى بساطة الاستثمار مع فلوبانك.” “أخيرًا يمكنني الحصول على نظرة عامة كاملة على وضعي المالي في مكان واحد. لم تكن إدارة أموالي واستثمارها بهذه السهولة من قبل.”

التالي في الأفق بالنسبة للبنك هو بطاقة فلوبانك، والتي سترافق العملاء في مشترياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن FlowBank Office، سيوسع نطاق عروض البنك ليشمل منصة مصرفية خاصة تستهدف على وجه التحديد العملاء من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك البنوك ومديري الأصول والوسطاء والشركات المالية.

حول فلوبانك

يعمل لدى فلوبانك، وهو بنك عبر الإنترنت يقع مقره الرئيسي في جنيف بسويسرا، حوالي 100 متخصص. أسس فلوبانك تشارلز هنري سبات، ويطمح إلى إعادة ابتكار تجربة المستثمر عبر الإنترنت. تم ترخيص فلوبانك أس أيه من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهو عضو في esisuisse.

www.flowbank.com

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