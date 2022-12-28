‫تصنيف Huawei Datacom كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant ™ لعام 2022 للبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات

شنتشن، الصين, 28 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت Huawei أنها تم تعيينها كقائدة في Gartner® Magic Quadrant لعام 2022 للبنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسات، المورد الوحيد غير الأمريكي الشمالي الموجود في Leaders Quadrant. تعتبره Huawei علامة فارقة وتعتقد أنه دليل آخر على الاعتراف العالمي بمجموعة Huawei الكاملة من عروض الشبكة. تشمل مجموعة حلول Huawei الواسعة حل CloudCampus 3.0 ومفاتيح سلسلة CloudEngine ونقاط الوصول إلى AirEngine Wi-Fi (APs) ومنصة إدارة الشبكة الذكية والآلية iMaster NCE.

بصفتها موردًا ممتازًا في سوق البنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسة العالمية، تمتلك Huawei مجموعة من نقاط القوة، بما في ذلك محفظة المنتجات الشاملة والذكاء الاصطناعي ( AI )- ومنصة إدارة الشبكة التي تدعم التعلم الآلي ( ML ) والدعم اللاسلكي أولاً و “القدرة على التنفيذ” الرائدة في الصناعة و “اكتمال الرؤية”.

تمتلك Huawei مجموعة شاملة من عروض البنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية للشركات. تشمل المنتجات والحلول المميزة حل CloudCampus من البداية إلى النهاية عبر شبكات LAN وشبكات WLAN وشبكات WAN ومفاتيح سلسلة CloudEngine الغنية بالميزات وواجهات برمجة تطبيقات AirEngine Wi-Fi الحائزة على جوائز ومنصة إدارة شبكة iMaster NCE الأوتوماتيكية والذكية التي تم اختبارها ميدانيًا. حتى الآن، خدمت هذه المنتجات والحلول ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم عبر الصناعات، واكتسبت ثناءً كبيرًا في هذه العملية.

لا تزال Huawei ملتزمة بسوق الشركات العالمية، وتبتكر باستمرار لتحديد معيار لشبكات الشركات من حيث بنية الشبكة المبسطة، وتصميم الأجهزة الأفضل في فئتها، وتسليم البرامج الرشيقة، ونماذج الأعمال المرنة.

وبشكل أكثر تحديدًا، تقوم Huawei بتبسيط بنية شبكة الحرم الجامعي من ثلاث طبقات إلى طبقتين مع حل يتكون من المفتاح المركزي والوحدات البعيدة ( RUs ). مع وضع ابتكارات الأجهزة في الاعتبار، كشفت Huawei عن هوائيات Wi-Fi 6 الذكية من الجيل الثالث المبتكرة ومجموعة من مفاتيح CloudEngine الجديدة و AirEngine APs . فيما يتعلق بابتكار البرمجيات، تبرز Huawei مع منصة إدارة شبكة iMaster NCE القوية التلقائية والذكية التي تدعم أول شبكة قيادة مستقلة في الصناعة من المستوى 3 للحرم الجامعي. عندما يتعلق الأمر بنماذج الأعمال المبتكرة، تميز Huawei نفسها عن البائعين الآخرين من خلال إطلاق نموذج منصة إدارة سحابية قابلة للتأجير وقابلة للبيع، بالإضافة إلى خيارات النشر المرنة، بما في ذلك المباني الداخلية وسحابة Huawei العامة والسحابة المملوكة لـ MSP .

حتى الآن، تم استخدام عروض شبكة Huawei campus على نطاق واسع من قبل العملاء في أكثر من 170 دولة ومنطقة عبر قطاعات مثل الخدمة العامة والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع والتمويل والطاقة، مما يساعدهم على بناء قاعدة رقمية صلبة لرحلتهم نحو التحول الرقمي.

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