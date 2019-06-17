تصنيف شركة لونغي كأكثر شركات تصنيع الوحدات الشمسية من حيث الاستقرار المالي في تقرير تمويل الطاقة الجديدة لبلومبرغ

شيان، الصين، 18 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تصدرت شركة لونغي قائمة تقرير تمويل الطاقة الجديدة لبلومبرغ آلتمان زي بين شركات تصنيع وحدات الطاقة الشمسية، وبدرجة عالية.

يقيس تقرير معدل ألتمان زي الأمن المالي للشركة على أساس خمسة معايير أساسية تختبر إمكانية إفلاسها في العامين المقبلين.

تم تصنيف لونغي سولار كأكثر مصنّعي الأجهزة الكهروضوئية أمانًا ماليا في جميع أنحاء العالم في تقرير الربع الثاني للطاقة الجديدة في تقرير مستقبل الطاقة الشمسية لبلومبرغ، بدرجة عالية على مقياس ألتمان زي تبلغ 3.01.

في الإصدارات السابقة من تقرير تمويل الطاقة الجديدة لبلومبرغ، كانت لونغي هي المصنِّع الأعلى تصنيفًا في آسيا واحتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم. كما يتم إدراج لونغي في الفئة 1 لصناع الوحدات الشمسية في تقرير تمويل الطاقة الجديدة لبلومبرغ.

لونغي سولار هي شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل شركة لونغي غرين إنيرجي (SH 601012) الرائدة عالمياً في إنتاج الرقاقات ذات الكفاءة العالية، الأحادية الكريستال. وقد سجلت المجموعة رقمًا قياسيًا جديدًا في الإيرادات السنوية بلغت 21,987 مليون يوان (3.27 مليار دولار أميركي) في العام 2018، بزيادة 34.38٪ عن العام السابق، مع صافي ربح سنوي بلغ 2،557 مليون يوان (379.8 مليون دولار أميركي). حققت لونغي شحنات للخلايا والوحدات الشمسية تبلغ 7.072 غيغاواط، من بين أفضل 4 شركات طاقة شمسية لناحية حجم الشحنات في العالم في العام 2018.

وعلق السيد ونشوي لي، رئيس لونغي سولار، قائلاً: “تؤكد النتيجة الأخيرة في تقرير بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة ألتمان زي إلى النمو الكبير والمكانة الريادية التي حصلت عليها لونغي في سوق الطاقة الشمسية العالمي عالي الجودة وعالي الأداء والكبير الحجم في السنوات الأخيرة. تعمل هذه العوامل على دفع الشركة إلى الأمام كخيار مفضل للعملاء، نظرًا لقوتنا المالية وقابلية التحقق من قدرتنا المالية بشكل مستقل.”

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