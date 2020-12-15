تصنيف شركة كوهن أند ستيرز “أفضل مكان للعمل في الإدارة المالية” من قبل بنشنز أند انفستمنتس

نيويورك، 14 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كوهن أند ستيرز NYSE:)، (CNS، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمارات متخصصة في الأصول الحقيقية والدخل البديل، اليوم عن الاعتراف بها كواحدة من “أفضل أماكن العمل في إدارة الأموال” من قبل بنشنز أند انفستمنتس، الصحيفة العالمية لإدارة الأموال. كانت جائزة العام 2020 جزءًا من برنامج بنشنز أند انفستمنتس السنوي التاسع، الذي يسعى إلى تحديد أفضل أرباب العمل في صناعة إدارة الأموال.

قال روبرت ستيرز، الرئيس التنفيذي:

نعتقد أن ثقافتنا المتمثلة في التميز والشمول توفر أفضل بيئة للموظفين لاتخاذ قرارات أفضل وتحقيق نتائج باهرة لعملائنا. يشرفنا أن نحصل على هذا التميز من بنشنز أند انفستمنتس، خاصة في عام كان التعاون فيه ضروريًا للنجاح في بيئة العمل عن بعد. نحن فخورون بتفاني موظفينا وشغفهم مما ساعد في جعل كوهن أند ستيرز أفضل مكان للعمل “.

وقالت ميشيل نولتي، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة الموارد البشرية العالمية:

“إن تعزيز بيئة تسمح للجميع بالمساهمة بكامل إمكاناتهم يسمح لنا باستقطاب المواهب والاحتفاظ بها وهو أمر بالغ الأهمية لمؤسستنا وقدرتها على الابتكار. يتم تشجيع جميع الموظفين على التعبير عن آرائهم وأفكارهم. لقد جلبت التحديات العالمية للعام 2020 الأفضل في كوهن أند ستيرز – ابتكار طرق جديدة للبقاء على اتصال وتقديم نفس المستوى من التميز الذي يتوقعه العملاء ويستحقونه.”

عملت بنشنز أند انفستمنتس مع مجموعة بست كومبانيز لجمع وتحليل بيانات الاستبيان لتحديد الشركات التي تميزت بجهودها لتوفير ثقافة تدعم الموظفين وتبرز أفضل ما لديهم. ليتم تسميتها في قائمة أفضل الأماكن للعمل من قبل بنشنز أند إنفستمنتس، استوفت جميع الشركات الحد الأعلى لأفضل الشركات للإدراج وتم تقييمها مقابل شركات أخرى من نفس الحجم. للمشاركة، يجب أن يكون لدى الشركات ما لا يقل عن 20 موظفًا في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول التقديرية تحت الإدارة أو المشورة، وأن تكون تعمل منذ مدة عام واحد على الأقل. استبيان الموظف مجهول الهوية، والذي قيم مشاركة الموظفين ورضاهم، يمثل 75٪ من درجة الشركة؛ واستبيان صاحب العمل، الذي قيم سياسات مكان العمل والممارسات والفوائد والتركيبة السكانية، يمثل 25 ٪.

لقراءة الملف التعريفي لأفضل لمكان للعمل في بنشنز أند إنفستمنتس عن كوهن أند ستيرز، يرجى النقر هنا .

لمعرفة المزيد عن قيم وثقافة كوهين أند ستيرز، يرجى زيارة www.cohenandsteers.com

حول بنشنز أند إنفستمنتس. بنشنز أند إنفستمنتس، المملوكة لشركة كرين كوميونيكيشنز، هي المصدر الإخباري العالمي لإدارة الأموال التي تعمل منذ 48 عامًا. بنشنز أند إنفستمنتس موجهة للمديرين التنفيذيين في خطط التقاعد ذات المنافع المحددة والمساهمة المحددة، والهبات، والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، وكذلك تلك الموجودة في إدارة الاستثمار والشركات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. توفر بنشنز أند إنفستمنتس تغطية دقيقة وفي الوقت المناسب للأحداث التي تؤثر على إدارة الأموال وأعمال التقاعد. يرجى زيارتنا على www.pionline.com

حول كوهن أند ستيرز. كوهن أند ستيرز هي شركة إدارة استثمارية عالمية متخصصة في الأصول العقارية السائلة، بما في ذلك الأوراق المالية العقارية والبنية التحتية المدرجة وأسهم الموارد الطبيعية، فضلاً عن الأوراق المالية المفضلة وحلول الدخل الأخرى. وإذ تأسست في العام 1986، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في لندن ودبلن وهونغ كونغ وطوكيو.

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