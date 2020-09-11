تصنيف شركة أبسن واحدة من بين أفضل الشركات إدارة في الصين في 2020

شنجن، الصين، 9 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تصنيف شركة أبسن المتخصصة في تصنيع شاشات الليد (SZSE: 300389)، مرة أخرى كواحدة من أفضل الشركات إدارة في الصين في برنامج شركة ديلويت للشركات الأحسن إدارة.

برنامج أحسن الشركات إدارةهو مبادرة عالمية تحدد وتعترف بالشركات الخاصة التي لديها أفكار إدارية متقدمة وأداء أعمال ممتاز. تشمل العوامل الرئيسية في تقييم القدرة الإدارية للشركة الإستراتيجية والقدرات والالتزام والقوة المالية. هذا العام، ركزت معايير الاختيار أيضًا على المرونة تجاه جائحةكوفيد-19. وقد اعتبرت أبسن أنها أظهرت كفاءة غير عادية في جميع المجالات، مما سمح للشركة بالتغلب على هذه الأوقات الصعبة.

بفضل سمعتها في تقديم شاشات الليد عالية الجودة، حققتأبسنمرة أخرى المركز الأول في التصدير العالمي للعام الحادي عشر على التوالي وستحتفل في العام المقبل بعيد تأسيسها العشرين. تمتلك أبسن منشأة تصنيع على أحدث طراز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300,000 متر مربع وتركز بشكل كبير على البحث والتطوير والابتكار. قامت الشركة ببناء شبكة قوية لخدمة العملاء مع 15 شركة فرعية محلية وخارجية من أجل دعم عملائها في جميع أنحاء العالم.

طوال عام 2020، استمرت أبسن في إجراء تحسينات على أنظمة الإدارة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات الشاملة بهدف أن تصبح شركة “تتمحور حول العملاء” بالكامل وفي الوقت نفسه أن تكون شركة مدعومة وموجهة بثقافة مؤسسية قوية وإدارة مالية سليمة. كما استثمرت الشركة في تنمية المواهب وممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

يقول تشاو جيان، الشريك الإداري لبرنامج أحسن الشركات إدارة، إن المرونة تخلق قيمة مستدامة للمؤسسات. شهدت الشركات طويلة الأمد والشركات من الدرجة الأولى عدة دورات اقتصادية، وسيكون لديها استراتيجيات أكثر شمولاً وتطوراً. كلما زادت مهمة المؤسسة على المدى الطويل، زادت حيويتها. لقد طورت “الشركات عالية المرونة” مناعة قوية.

وتعليقًا على الجائزة، قالت المديرة المالية لشركة أبسن، آشلي لي: “إن جوائز برنامج أحسن الشركات إدارة تفحص كل جانب من جوانب المؤسسة ونحن فخورون جدًا بأن أبسن تفي بجميع المتطلبات. هذه الجائزة المرموقة هي تقدير رائع للنجاح الشامل لـ أبسن، استنادًا إلى الاتجاه الاستراتيجي الواضح والهيكل التنظيمي، والأداء المالي المتميز، والقدرة القوية على إدارة المخاطر وثقافة الشركة الملهمة. ستعزز هذه الجائزة ثقتنا في مواصلة تحسين إدارة أعمالنا كما ومنتجاتنا وخدماتنا.”