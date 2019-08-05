تصنيف ترينا سولار كمزودة رائدة للوحدات الشمسية قابلة للتمويل البنكي لأربع سنوات متتالية

تشانغجو، الصين، 5 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — حصلت شركة ترينا سولار، الشركة العالمية الرائدة في تزويد الوحدات الشمسية والطاقة الذكية، على تصنيف عال في أحدث تقرير سنوي لقابلية التمويل البنكي للشركات المصنعة للوحدات الشمسية والعاكسة، الذي أصدرته بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة. وبهذا التقرير فإن ترينا سولار تصبح الشركة الوحيدة المصنعة للوحدات الشمسية التي تصنف بأنها قابلة للتمويل البنكي الكامل لأربع سنوات متوالية من قبل 100% من الخبراء المشاركين في استطلاع بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة.

يعتبر تقرير بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة مرجعا قيما للائتمان التجاري في العديد من المؤسسات المالية. وفقًا للتقرير، تعد العافية المالية للشركات، والسجلات المتعقبة لوحداتها في هذا المجال، وضمانات الشركة المصنعة مقاييس مهمة للمؤسسات المالية في تقييمها لمدى قابلية مصنِّعي الأجهزة الكهروضوئية للتمويل البنكي. ومن أجل تنظيم هذا المسح، تواصل تقرير بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة مع البنوك والصناديق وشركات الهندسة والمشتريات والبناء ومقدمي الطاقة المستقلين والمستشارين الفنيين في جميع أنحاء العالم. كما شاركت في مقابلات متعمقة مع مفتشي الجودة وخبراء التكنولوجيا. يمثل هؤلاء الخبراء قدرة كهروضوئية مركبة تبلغ 25 غيغاواط على مستوى العالم.

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار يين رونغفانغ: “نحن فخورون للغاية بالنتيجة الرائعة التي حققتها ترينا سولار مرة أخرى في هذا التقرير الشهير في الصناعة. ويؤكد التقرير على وضعنا المالي القوي وجودة المنتج التي أثبتت جدواها وسمعة الشركة الجيدة، فضلاً عن تقدير التزامنا المستمر بالاستدامة طويلة الأجل. تلتزم ترينا سولار بخلق عائد استثمار قوي وطويل الأجل لعملائنا العالميين من خلال تصنيع وحدات الطاقة الشمسية ذات القيمة العالية والحلول المتكاملة.”

يقتبس أحدث تقرير بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة أيضًا من التقرير السنوي لبطاقة الموثوقية للوحدة الكهروضوئية، الذي نشرته هذا العام شركة مختبرات تطور الوحدات الشمسية، حيث تمت تسمية ترينا سولار “صاحبة الأداء الأفضل” للموثوقية الفائقة لوحداتها وأدائها في توليد الطاقة بين الشركات المصنعة للوحدات الشمسية العالمية للمرة الخامسة على التوالي. توفر بطاقة النتائج المقارنة الأكثر شمولًا لنتائج اختبار موثوقية الوحدات الكهروضوئية المتاحة للجمهور.

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التعليق: حصلت ترينا سولار على تصنيف عال في أحدث تقرير سنوي لقابلية التمويل البنكي للشركات المصنعة للوحدات الشمسية والعاكس الذي تنشره بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة.

حول ترينا سولار

شركة ترينا سولار التي تأسست في العام 1997، هي شركة عالمية رائدة في توفير وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الشمسية الذكية. تقوم الشركة بأعمال البحث والتطوير في ميدان وحدات الطاقة الشمسية وتصنيعها وبيعها، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تطوير وبيع الأنظمة الذكية والصغيرة والأنظمة المكملة المتعددة الطاقة، فضلا عن تشغيل منصة الطاقة السحابية. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار ماركة طاقة إنترنت الأشياء وأطلقت تحالف ترينا سولار للتطوير الصناعي لطاقة إنترنت الأشياء ومركز طاقة ترينا لإنترنت الأشياء للابتكار مع مؤسسات ومعاهد بحث رائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية.