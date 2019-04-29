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تصل الى منصة أبكس اكبر منصة عربية فى منطقة الشرق الاوسط بي اتش بي

April 29, 2019   

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–/PRNewswire /الرياض, المملكة العربية السعودية , ابريل 29 ,2019

أول منصة للعملات الرقمية اكبر منصة للعملات الرقمية  الشرق الاوسط انها ستقوم باطلاق عملة upex أعلنت منصة

من الشهر الجارى فى الساعة 12 مساءا بتوقيت مملكة البحرين.   29 للمعاملات فى يوم BHP

فيها بعد منصات    BHP وهذه هى احدى منصات التداول الدولية الكبرى التى يتم اطلاق

.Bithumbو BCEXو DIGIFINEX

واطلاق معاملاتها فى يوم **فى الساعة **بالتوقيت BHP وطبقا للاعلان الذى أصدرته المنصة اليوم فانه سيتم بدء شحن

. المحلى لمملكة البحرين

وقد وصل عدد مستخدمى المنصة فى الخامس عشر من الشهر الجارى الى اكثر من

الف مستخدم  كما يبلغ حجم المعاملات اليومية للمنصة  240مليون دولار أمريكى 200

حاصلة على ترخيص صرف العملات الرقمية من مملكة البحرين   upex كما ان منصة

ودعم اصدار وايداع الدولار عالميا

لا تتمتع بمزايا استراتيجة محلية فقط بل انها ايضا توصلت الى تعاون  Upexكما أن منصة

وسيلة اعلام فى مائة استراتيحى مع اكثر من

وهى غنية ايضا بموارد عملات الشرق الاوسط المنطقة

كما ساهم عملاء الشرق الأوسط المتميزون فى أن تصبح منصة ..المنصة الذهبية للعملات الرقمية

كذا الى جودة هذه العملة والتاثير الدولى المتزايد لها مؤخرا BHPويرجع اختار المنصة لعملة

كما اثار التحسن المستمر للعملة وتوسعها السريع اهتمام المؤسسات والمستثمرين الاجانب

كما تستمر العملة فى الارتفاع تدريجيا

وتشمل التطبيقات اللامركزية التى نجحت العملة

فى الحصول عليها

الحاصلة على المصادقة القانونية (منصة استثمار التكنولوحيا المالية فى الشرق الاوسط)    Hash2one

لي رينرين اكبر منصة لتاجير الحوسبة فى العالم

و ygm.com (تجارة البلوكتشين عبر الحدود )

وbitmining(خدمة التعدين اليابانية)

بجانب الاهتمام الذى حازت عليه بى اتش بى لقوتها تمت  دعوتها

البلوكتشين  للمشاركة فى مؤتمر البحرين لمستثمرى

فى نفس الاجتماع عرضت حكومة البحرين والبنك المحلى الوضع والاداء المميز للعملة

نزلت فى سلسلة الحاضنة الوحيدة كما DAPP-Hash2One

لحكومة مملكة البحرين

وفى نفس الوقت بدا مستثمرو عملة بى اتش بى

فى الشرق الاوسط يعملوا على ضمها لمنصة اب اكس والتى من المتوقع ان تغطى اكثر من ..

20 الف مستخدم

واحدة من اكبر مجتمعات مستثمرى الشرق الأوسط المحلية

إن النظام  القوي لـ BHP

وقاعدة المستخدمين الضخمة والقيمة والاهتمام المتزايد في سوق الشرق الأوسط هي الأسباب التي دفعت

BHP.لإطلاق  UPEX

UPEX لـ  هو الاعتراف بالنظام القوى  BHPإن اختيار

ودعمهBHP   وسيقوم مستخدمو المنصة المميزين بزيادة قوة نظام

ومساعدتها على أن تتطور لتصبح السلسلة العامة ذات الكيان العالى في الشرق الأوسط وحتى العالمية.

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