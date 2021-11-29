تشينغداو: مدينة مفعمة بالشباب والحيوية

QINGDAO, China, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ —

تقع مدينة تشينغداو في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة شاندونغ، وهي مدينة ساحلية مفتوحة في شمالي الصين تتمتع بالسحر الإنساني وتفوقات الموارد الطبيعية. تُعتبر مدينة ميناء دولية ومدينة تاريخية وثقافية مشهورة في الصين. تبلغ مساحتها البرية 11 ألف كيلومتر مربع، ومساحتها البحرية 12 ألف كيلومتر مربع، ولها سلطة على سبعة أحياء وثلاث مدن على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد سكانها الدائمين 106ر10 ملايين نسمة. وفي هذه المدينة، لا برد قارس في الشتاء ولا حرارة شديدة في الصيف، بل تكون مصيفا مشهورا فازت بجائزة البيئة المناسبة للإسكان في الصين ولقب “أكثر مدن صينية تتمتع بالقوة التنافسية البيولوجية لعام 2019”.

نجحت تشينغداو في استضافة مسابقات القوارب الشراعية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008 والمعرض الدولي للبستنة لعام 2014 ومنتدى الصحة العالمي في منتدى بوآو الآسيوي وقمة تشينغداو لقادة الشركات المتعددة الجنسيات ومؤتمر رأس المال الاستثماري العالمي (تشينغداو) وندوة تشينغداو للتفاعل البري والبحري لعام 2020 وقمة يابولي الصيفي لمنتدى رجال الأعمال الصينيين ومنتدى تشينغداو لقمة رجال الأعمال للصين والاتحاد الأوربي والمؤتمر العالمي لصناعة الإنترنت الصناعي وغيرها من أنشطة المؤتمرات والمعارض الهامة. حظيت الاستضافة الناجحة لقمة تشينغداو لمنظمة شانغهاي للتعاون لعام 2018 بثناء عال من الضيوف الحاضرين من مختلف الدول. علاوة على ذلك، تكون تشينغداو مدينة مشهورة بكرة القدم ومدينة السينما والتلفزيون ومدينة الموضة ومدينة القوارب الشراعية، وحصلت على “المدينة المتحضرة في البلاد” و”المدينة الصيحية الوطنية” و”أفضل عشر مدن للحياة السعيدة في الصين” و”أسعد مدينة في الصين لعام 2020″ وغيرها من سلسلة من الألقاب الفخرية.

تُعد تشينغداو من نقاط المواصلات الرئيسية على الممر الاقتصادي للجسر البري الأوراسي الجديد ونقاط الارتكاز للتعاون البحري، وتتميز بقيمة “النقطة المزدوجة” الفريدة في تشكيل نمط التنمية الجديدة، وتحمل بناء المنطقة النموذجية للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي للصين ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنطقة تشينغداو لمنطقة التجارة الحرة التجريبية بمقاطعة شاندونغ وغير ذلك من المهام الإستراتيجية الوطنية، وتعمل على بناء منصة جديدة للتعاون الدولي لـ”الحزام والطريق”. وفي تشينغداو المنطقة الجديدة في الساحل الغربي ووادي لانقو ومنطقة التكنولوجيا العالية والمنطقة الاقتصادية الجوية النموذجية في جياودونغ وغيرها من عديد من مناطق الوظائف على المستوى الوطني، وقد نشأت فيها هاير وهايسنس وبيرة تشينغداو وشركة سيفانغ للقاطرات والعربات بتشينغداو التابعة لمجموعة CRRC وغيرها من الشركات الصينية المشهورة وشركة جيهوا البيولوجية وشركة ريريتشون لنقل وتوزيع البضائع وشركة جيوهاوكان للتكنولوجيا ومجموعة ويدونغيون للتعليم ومنصة كوسمو للإنترنت الصناعية وشركة تلايديان لشحن السيارات الكهربائية ومجموعة ننغليان لشبكة صناعة الطاقة وغيرها من الشركات الناشئة والرائدة والواعدة. وتتمتع تشينغداو بقدرة قوية على البحث العلمي البحري، حيث بنت المختبر البحري التجريبي الوطني بتشينغداو والقاعدة البحرية لأعماق البحر ومركز الابتكار التقني الوطني للقطار الفائق السرعة وغيرها من مختلف المنصات الابتكارية الوطنية.

في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، حققت تشينغداو قيمة الصادرات والواردات الإجمالية البالغة 59ر622 مليار يوان، بزيادة 6ر36% عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي. وبالتالي، ستنفذ مدينة تشينغداو مفاهيم التنمية الجديدة وتسرع في بناء مدينة دولية حديثة مفعمة بالحيوية وغنية بالقدرة ومميزة بالسحر الفريد.

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