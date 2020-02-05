تشترك شركة هوت فوركس مع واحد مع أولى أكبر النوادي الرياضية الإلكترونية في العالم.

شركة هوت فوركس الحائزة على جوائز ، ترسيخ نفسها كرائدة في المجال بمبادرتها الأخيرة بالتعاون مع Santos e-Sports ، أحد أكبر فرق الرياضية الإلكترونية في العالم ، والتي تمثل أول شراكة على الإطلاق لنادي للرياضة الإلكترونية و كوسيط.

بورت لويس ، موريشيوس ، كانون الثاني ( يناير ) 2020 – يسرشركة هوت فوركس ، وسيط تداول العملات الأجنبية والسلع الحائز على الجوائز في العقود مقابل الفروقات ، الإعلان عن مشاركتها كأول الشركات في هذا المجال . هذه المرة ، ستدخل الموقع الرياضي الإلكتروني بالشراكة مع Santos e-Sports ، أحد أكبر الأندية الرياضية الإلكترونية في العالم وقسم الرياضة الرسمي في Santos FC ، أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

تعني الشراكة التي تستمر لمدة عام مع Santos e-Sports أن الفريق سيصبح Santos HotForex e-Sports ويعرض شعارًا مدمجًا مخصصًا في جميع البطولات القادمة ، مما يعزز اسم شركة هوت فوركس إلى ملايين المتفرجين.

وقال جورج كومانتاريس ، الرئيس التنفيذي لشركةهوت فوركس : “ نرى الكثير من أوجه الشبه بين التداول والعالم الرائع للرياضة الإلكترونية ، ونتطلع إلى استكشاف كيف أن تحديد الأهداف بشكل واقعي والتحكم العاطفي الفعال والعقلية الصحيحة يمكن أن تساعد اللاعبين في الميدان وفي السوق على حد سواء. “.

نظرًا لاستمرار شركة هوت فوركس في النمو وتعزيز موقعها كوسيط عالمي بالاختيار ، فإنها غالبًا ما تكون شريكًا مع الآخرين الذين هم الأفضل أيضًا في مجالات تخصصهم . تعرف على المزيد حول Santos ، والروابط بين التداول والألعاب ، وشراكات الوسيط السابقة من خلال زيارة موقع شركةهون فوركس على الويب اليوم.

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حول شركة هوت فوركس

يعود تاريخ شركة هوت فوركس إلى عام 2010 ، وهو الاسم التجاري لمجموعة أج أف ماركت والتي تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسطاء لتراخيص متعددة تقدم خدمات تجارة التجزئة والمؤسسات على حد سواء للعملاء من جميع أنحاء العالم . تقوم شركة هوت فوركس بتأسيس موقعها باستمرار كرائد في السوق ، من خلال الحقائق التالية:

• تم فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

• أكثر من 35 جائزة دولية

• دعم العملاء في 7 لاكثر من 27 لغة

أعلى مقاييس سلامة اﻷموال.

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تحذيرات المخاطر:

قد لا تكون منتجات التداول بالرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبة لجميع المستثمرين لأنها تحمل درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك.

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