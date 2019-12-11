تشاب تقوم باستثمار ملكية في وكالة تأمين التجارة الأفريقية

تشاب هي شركة التأمين العالمية الأولى للعقارات والمخاطر التي تستثمر في وكالة التأمين ضد المخاطر السياسية والائتمانية متعددة الجنسيات الرائدة في أفريقيا

نيويورك ونيروبي، كينيا، 11 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تشاب ووكالة تأمين التجارة الأفريقية اليوم أن تشاب قامت باستثمار أسهم في الوكالة يبلغ 10 ملايين دولار. وبهذا تكون تشاب أول شركة ممتلكات ومخاطر عالمية تصبح مالكة أسهم في وكالة للتأمين ضد المخاطر السياسية والائتمانية متعددة الجنسيات الرائدة.

تشاب هي أكبر شركة في العالم للتأمين على الممتلكات والمخاطر، ولها عمليات في 54 دولة ومنطقة. تعد الشركة، الحاصلة على تصنيف أ أ من قبل ستاندرد أند بورز، شركة تأمين رائدة في التأمين ضد المخاطر السياسية وإعادة التأمين من خلال شركتيها، سوفرين ريسك، وهي شركة تأمين متخصصة مقرها برميودا، و تشاب غلوبال ماركتس، وهي قسم تابع للشركة للأسواق في لندن.

تدعم وكالة تأمين التجارة الأفريقية التجارة والاستثمار في الدول الأفريقية الأعضاء من خلال توفير حلول شاملة للمخاطر، مثل المخاطر السياسية ومنتجات التأمين على الائتمان. وإذ أنشئت بموجب معاهدة وُقعت في العام 2001، يشمل المساهمين في وكالة تأمين التجارة الأفريقية حاليا 16 دولة أفريقية و 10 مؤسسات عضو.

وقال إيفان جي غرينبرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاب: “تلعب شركات التأمين دوراً حاسماً في المساعدة على دفع عجلة النمو وتحسين البنية التحتية في العالم النامي. وبفضل خبرة تشاب الطويلة في مجال تأمين المخاطر السياسية والضمان الائتماني، نرى أن استثمارنا في وكالة تأمين التجارة الأفريقية يزيد من تقدم مهمتها المهمة لتعزيز الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء إفريقيا.”

وأضاف برايس لوفنشتاين، رئيس مجلس إدارة شركة سوفرين ريسك للتأمين المحدودة: “يؤكد هذا الاستثمار أيضًا التزام تشاب تجاه أسواق المخاطر السياسية والتأمين الائتماني، حيث تم تأسيس سوفرين ريسك وغوبال ماركتس التابعتين لتشوب رائدتين في السوق.”

وأضاف جون لينغيتين، الرئيس التنفيذي بالنيابة لوكالة تأمين التجارة الأفريقية قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بتشاب كأحد المساهمين في وكالتنا. إن انتشار تشاب العالمي وقوتها المالية وخبرتها في هذا المجال يضعها كمساهم استراتيجي في وكالة تأمين التجارة الأفريقية فيما نتطلع إلى بناء صلابة المؤسسات وتوسيع شبكاتنا العالمية. نتطلع إلى مشاركة تشاب في المستقبل في زيادة تعزيز مهمة تطوير وكالة تأمين التجارة الأفريقية عبر القارة الأفريقية.”

حول وكالة تأمين التجارة الأفريقية

إذ يقع مقرها في نيروبي، وكالة تأمين التجارة الأفريقية هي شركة التأمين الرائدة في مجال المخاطر السياسية والائتمانية المتعددة الأطراف في إفريقيا (مصنفة أ/مستقرة أس أند بي، أ 3 / مستقرة موديز). تضم وكالة تأمين التجارة الأفريقية حاليًا 16 دولة إفريقية و 10 مؤسسات أعضاء كمساهمين. تأسست وكالة تأمين التجارة الأفريقية بموجب معاهدة في العام 2001، وتدعم التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء فيها في القارة الأفريقية من خلال توفير حلول شاملة للمخاطر مثل المخاطر السياسية ومنتجات التأمين على الائتمان. في المتوسط ​​، تدعم وكالة تأمين التجارة الأفريقية حاليًا التجارة والاستثمارات في دولها الأعضاء بما يعادل 1 إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. يمكن العثور على معلومات إضافية على: www.ati-aca.org

حول تشاب