تسمية يو آي بي شريك واتساب الشركاتي الرسمي لواجهة برمجية التطبيق

الشراكة تساعد رسالة إنترنت الأشياء الذكية مع عملاء الشركة بـ “التواصل ببساطة”

سنغافورة، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يو آي بي هولدنغز بي تي إيه المحدودة (يو آي بي) اليوم أنها سميت شريكا شركاتيا رسميا لواجهة برمجية واتساب. العملاء الذين يستخدمون منصة التواصل الحائزة على الجوائز، المفتوحة، المتعددة الأقنية من يو آي بي سيتمكنون من الحصول على وصول أسرع إلى واتساب لمستخدميهم لكي يتمكنوا من التحدث بأمان إلى البرمجيات والخدمات والأجهزة المتصلة بببرمجيات السحاب.

وقال توبي روكر الرئيس التنفيذي ليو آي بي: “مع وجود أكثر من 1.5 مليار مستخدم في 180 دولة، نشعر بسعادة غامرة لرؤية شراكة يو آي بي مع واتساب. كل يوم، يضيف المزيد من المستخدمين سمارت كونتاكت الذي يعمل ببرمجية UnificationEngine® (يونيفيكيشن إنجن) من يو آي بي إلى حافظة عناوين هواتفهم الذكية حتى يتمكنوا من استخدام واتساب للتحدث مع جميع “الأشياء” والخدمات المتصلة.”

وقال مايكل جوه، مدير مبيعات تقنيات بوش بيلدنغ تكنولوجيز في آسيان: “تسمح شراكة بوش مع يو آي بي لعملائنا بالاتصال بسهولة مع منتجاتنا المتصلة من خلال النص واللغة الطبيعية. مع يونيفيكيشن إنجن وواتساب، نقوم بالبحث في كل البيانات الوصفية للكاميرات الذكية الخاصة بنا لحالات استخدام المبنى المتصل.”

وقال كين دينغ، مدير سامسونغ إلكترونيكس ورئيس فريق الابتكار في المنتجات (سي أند أوشيانا): “إن تعاوننا مع يو آي بي إنما يساعد على استخدام يونيفيكيشن إنجن وواتساب، مما يسمح لشركة سامسونغ بتطوير حلول أبسط وأكثر وضوحًا.”

تعرف على المزيد حول يو آي بي وسمارت كارد الخاص بها الذي يشعل بتقنية يونيفيكيشن إنجن على: uib.ai.

حول يو آي بي

نجعل الاتصال بين الإنسان والآلة أكثر بساطة.

إذ سميت “بائعا لطيفا” لغارتنر في الاتصالات الموحدة وتقنيات التعاون، يو آي بي هي شركة عالمية لخدمات البرمجيات. اخترعنا منصة تواصل إنترنت الأشياء الذكية يونيفيكيشن إنجن لحل مشكلة كيفية التحدث إلى البرامج، والخدمات، وتشات بوتس، والأجهزة المتصلة بالسحاب. وإذ أصبح متوفرا الآن، تستخدم الشركات العالمية يونيفيكيشن إنجن لتحويل نتائج أعمالها، كما تستعمل السلطات الحكومية، بما في ذلك المدن الذكية، يونيفيكيشن إنجن لتحويل حياة مواطنيها.

تسمح لك إضافة السمارت كونتاكت الخاص من إنتاج شركتنا المدعوم بيونيفيكيشن إنجن إلى حافظة عناوين هاتفك الذكي بالتحدث إلى أي “شيء” أو خدمة مرتبطة بأكثر من 20 من منصات الاتصالات الأكثر شيوعًا في العالم، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكبرات الصوتية الذكية ومراسلة الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الدردشة (ما في ذلك واتساب ووفيسبوك مسينجر وويشات ووغير ذلك الكثير.)

وتساعد رسائلنا الذكية على إنترنت الأشياء الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية، وشركات الضيافة، ومقدمي خدمات الاتصالات، والسلطات الحكومية، وشركات الطيران، والمستشفيات، وغيرها على زيادة إيراداتها، وتخفيض تكاليفها، وإرضاء مستخدميها. باستخدام سمارت كونتكت في حافظة العناوين الخاصة بهاتفك الذكي، يمكنك التحدث عبر الصوت الطبيعي والمراسلة الفورية إلى أي جهاز على أي قناة بأي لغة مع أو بدون تطبيق الجوال الأصلي للجهاز أو المساعد الافتراضي.

تعرف على المزيد حول يو آي بي الآن على http://uib.ai، جرب تطبيقنا يونيفيكيشن إنجن بنفسك بتنزيله من http://demo.unifiedinbox.com ونزل أحدث ورقة بيضاء من يو آي بي من http://uib.ai/whitepapers.