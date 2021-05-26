تسمية شركة آيسرتيس مرة أخرى شركة رائدة في تقرير غارتنر ماجيك كوادرانت لإدارة دورة حياة العقود

للسنة الثانية على التوالي، تم اختيار إيسرتيس كشركة رائدة في تقرير غارتنر ماجيك كوادرانت لإدارة دورة الحياة التعاقدية لقدرتها على تنفيذ الرؤيا واكتمالها

تم وضع آيسرتيس في أقصى اليمين من حيث محور اكتمال الرؤيا ووضعت في موقع أعلى من موقعها القوي بالفعل الذي حصلت عليه العام 2020 على محور القدرة على التنفيذ

تعتبر إدارة دورة حياة العقود واحدة من أسرع فئات برمجيات المؤسسات نموًا ويتم الاعتراف بها بشكل متزايد كأصل عالمي وحاسم للشركات من جميع الأحجام عبر الصناعات

بيلفيو، واشنطن، 26 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة آيسرتيس ، وهي شركة معلومات العقود التي تتخطى حدود ما هو ممكن من خلال إدارة دورة حياة العقود، اليوم أنها حصلت على لقب شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant “تقرير غارتنر ماجيك كوادرانت” للعام 2021 لإدارة دورة الحياة التعاقدية لقدرتها على تنفيذ الرؤيا واكتمالها. تفحص محللو غارتنر 15 شركة من شركات بيع برامج إدارة دورة حياة العقود، عبر 15 معيارًا، لتحديد موضع كل شركة بائعة في التقرير.

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تم فيها تسمية إيسرتيس كشركة رائدة في تقرير غارتنر ماجيك كوادرانت، وهو ما تعزوه إيسرتيس إلى الرؤيا الجريئة والخبرة التي لا مثيل لها والالتزام الدائم الذي تجلبه إلى فئة برمجيات إدارة دورة حياة العقود. بالإضافة إلى كونها شركة رائدة، فقد وضع التقرير إيسرتيس إلى أقصى يمين محور اكتمال رؤياها بل وتقدمت بدرجة أعلى من حيث محور القدرة على التنفيذ. تحدد شركة غارتنر اكتمال الرؤيا على النحو التالي: “قدرة البائعين على فهم اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية والتكنولوجيا واحتياجات العملاء والقوى التنافسية.”

كانت آيسرتيس هي الشركة الأولى التي أدركت الإمكانات التحويلية الحقيقية لإدارة دورة حياة العقود وتابعت بجرأة رؤيا معلومات العقود على مستوى المؤسسة لأكثر من عقد من الزمان. المئات من العلامات التجارية الأكثر أيقونية في العالم </124><130 والمبتكرين المبدعين، بما في ذلك آبل، بي أيه أس أف، ديملر، غيتواي هيلث، غوغل، هيرمان ميلر، ميرك، مايكروسوفت وسانوفي، تثق بخبرة آيسرتيس التي لا مثيل لها والتزامها الدائم بتحقيق مقصد عقودها التي يزيد عددها مجتمعة عن 10 ملايين عقد.

وإذ صُممت للعمل بسلاسة مع معظم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء، والمشتريات الرئيسية، تحول منصة آيرتيس منصة آيسرتيس لمعلومات العقود Icertis Contract Intelligence العقود من مستندات ثابتة إلى ميزة إستراتيجية من خلال هيكلة وربط معلومات العقد المهمة التي تحدد كيفية عمل المؤسسة، وتبسيط العقود والعمليات، وتقليل المخاطر وتسريع الأعمال. تقدم آيسرتيس مستوى جديدًا من الذكاء والشفافية لإدارة دورة حياة العقود من خلال ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والتي تمكن الشركات في جميع أنحاء العالم من ضمان الدقة والامتثال عبر دورة حياة العقد بأكملها.

وقال سمير بوداس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة آيسرتيس، “تمامًا مثلما تحتاج كل شركة جادة إلى إدارة علاقات العملاء لإدارة عملائها وإدارة علاقات المزودين لإدارة مورديها، تحتاج كل شركة جادة لإدارة دورة حياة عقودها لإدارة عقودها.” آيسرتيس هي البائع المفضل للمؤسسات التي تبحث عن شريك لإدارة دورة حياة عقودها بأوضح رؤيا للمستقبل وقدرة مثبتة على تنفيذها ونقلها إلى هناك. ومع ICI، يمكن للشركات بسهولة رقمنة عمليات التعاقد الخاصة بها عبر المؤسسة، واستخراج الأفضل من بيانات العقود الخاصة بها، وبشكل حاسم، تضمن تحقيق كل استحقاق بالكامل وضمان تسليم كل التزام بالكامل بعد توقيع العقد “.

وفقًا لغارتنر، “الشركات الرائدة هي الأقوى في التأثير على نمو السوق واتجاهه. فهي تظهر رؤيا معرفة للسوق لكيفية مساعدة تقنية إدارة دورة حياة العقود للشركات على تحقيق أهداف العمل المتمثلة في إدارة الامتثال وتقليل الاختناقات العملية. يمكن للشركات الرائدة التنفيذ على أساس تلك الرؤيا من خلال المنتجات والخدمات وتظهر نتائج الأعمال في شكل إيرادات وأرباح. فهي تتفوق في الجمع بين فهم السوق والابتكار وميزات المنتج ووظائفه والجدوى العامة، مع الحفاظ على قاعدة راسخة للعملاء على المدى الطويل. وتظهر الشركات الرائدة قدرة ثابتة على الفوز بصفقات جديدة بالتطبيقات الناجحة. وهي لديها عملاء في أكبر عدد من المناطق الجغرافية وتشمل مجموعة متنوعة من الصناعات وأحجام المؤسسات. وغالبًا ما تكون الشركات الرائدة هي الشركات البائعة التي تقيس الشركات البائعة الأخرى نفسها في مقابلها.”

يأتي التقرير التحليلي في وقت تشهد فيها آيسرتيس وسوق إدارة دورة حياة العقود بشكل عام نموا هائلا. يتم التعرف على إدارة دورة حياة العقود بشكل متزايد كأصل عالمي وحيوي للشركات من جميع الأحجام. وقد تضخمت هذه الفئة لتصل إلى سوق تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أمييكي*، ونمت بمعدل يزيد عن 35٪ على أساس سنوي.

حققت آيسرتيس زخما غير مسبوق في سوق إدارة دورة حياة العقود، وتجلى ذلك في تصاعد مراحل النمو، والفوز بالجوائز من الدرجة الأولى، والتقارير التحليلية، وغيرها من النقاط البارزة، بما في ذلك:

· حصلت آيسرتيس على جائزة ساب بيناكل 2021®: شريك متجر ساب للعام من بين أكثر من 20,000 من شركاء ساب، ما يظهر قدرة آيسرتيس على مساعدة العملاء من الشركات في العالم على تحقيق أهدافهم

· تقدم حلول معلومات عقود مفصلة عن العقود لشركات السوق المتوسطة استجابة لزيادة الطلب بنسبة 400٪ من هذا القطاع على مدى ثلاث سنوات

· جولة تمويل بقيمة 80 مليون دولار من السلسلة أف، ، وبذلك يصل إجمالي قيمة الشركة إلى 2.8 مليار دولار – ما يقرب من ثلاثة أضعاف التقييم في آخر جولة تمويل في العام 2019.

· العام الثالث على التوالي في قائمة شركات الذكاء الاصطناعي الحصرية الـ 50 لفوربس

· احتلت المرتبة 250 </274 في قائمة شركة ديلويت للـ 500 من الشركات السريعة تكنولوجيا، وهي قائمة بأسرع شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات وعلوم الحياة وتكنولوجيا الطاقة نموًا في أميركا الشمالية.

تقرير غارتنر ماجيك كوادرانت لإدارة دورة الحياة التعاقدية، 10 أيار/مايو 2021، بقلم باتريك كونوغتون، وكيتلين سومرز، وماركو سيلانبا، وجيم مورفي.

يمكن للقراء الوصول إلى النسخة المجانية الكاملة من التقرير هنا: https://www.icertis.com/ gartner-2021-leader-in-clm/

*أم جي آي ريسيرتش 2019: https://www.mgiresearch.com/ research/mgi-forecasts- contract-lifecycle-management- clm-total-addressable-market- tam-forecast-2018-2022/

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نبذة عن شركة إيسرتيس

بفضل التكنولوجيا التي لا مثيل لها والابتكار الذي يحدد الفئة، توسع شركة إيسرتيس مجالاتها من خلال إدارة دورة حياة العقد (CLM). كما تعمل منصة الذكاء التعاقدي من إيسرتيس المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم التحقق من صحتها والتحقق من صحتها على تحويل العقود من مستندات ثابتة إلى ميزة استراتيجية من خلال هيكلة معلومات العقد المهمة وربطها التي تحدد كيفية عمل المؤسسة. اليوم، تثق العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم والمبتكرين المبعين في شركة إيسرتيس لإدراك مقصدها من أكثر من 10 مليون عقد بقيمة أكثر من 1 تريليون دولار، بأكثر من 40 لغة وأكثر من 90 دولة. لمزيد من المعلومات حول شركة إيسرتيس، يرجى زيارة www.icertis.com

للتواصل

ليزا كولبيرن

مديرة الاتصالات الشركاتية، آيسرتيس

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