تسمية توري هاريس شركة رائدة ضمن مزودي خدمات تسليم واستراتيجيات واجهة برمجة التطبيقات المتخصصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — طبقًا لتقرير ذا فورستر ويف ” The Forrester Wave™”: مزودي خدمات تسليم واستراتيجيات واجهة برمجة التطبيقات المتخصصة، الربع الثاني 2019، تم الإعلان عن تسمية توري هاريس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكامل وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات “API” الكاملة والتحول الرقمي، ضمن الشركات “الرائدة”. ويذكر فورستر، “تحمل حلول أعمال توري هاريس إرثًا طويلاً من التخصص في تكامل البنية الخدمية (SOA)، وواجهات برمجة التطبيقات. وتحظى أداة ديجيت ماركت “ DigitMarketTM ” باهتمام خاص – وهي عبارة عن سوق رقمي ينطوي على أغلب عمليات القيادة لنماذج أعمال المنصة التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات، والتي تتضمن حل إدارة واجهة برمجة التطبيقات المدمجة”.

وفي تقرير ويف، يذكر فورستر ما يلي:

تتمثل نقاط قوة توري هاريس الرئيسية في استراتيجية أعمال واجهة برمجة التطبيقات، وتقييم النضج، واستراتيجيات البرنامج، وتوجيهات التصميم، وخدمات التصميم والإنشاء، ورؤية تقنية الأعمال، وخريطة طريق الابتكار.

وتتحلى توري هاريس بقوة خاصة في فهم وإبراز فرص أعمال واجهة برمجة التطبيقات مثل نماذج الأعمال المفتوحة، والنظم الديناميكية، وأعمال المنصة.

ويضع المشترون، الذين يسعون لرؤية متميزة لفرص أعمال واجهة برمجة التطبيقات، توري هاريس ضمن القائمة المختصرة لأفضل الموردين، بالنظر إلى فهمها الشامل لبرامج وحوكمة واجهة برمجة التطبيقات، والمهارات الفعالة التي تتمتع بها في سبيل تنفيذ وتكامل واجهة برمجة التطبيقات.

وطبقًا لشوبا سريدار “Shuba Sridhar”، نائب رئيس المبادرات الاستراتيجية في توري هاريس بيزنس سوليوشنز “Torry Harris Business Solutions”، “كي تكون لاعبًا فعالًا في اقتصاد المنصة الذي تتجاوز قيمة أعماله التريليون دولار، تحتاج المؤسسات إلى تجسيد واجهات برمجة التطبيقات عبر الأتمتة. ويرتبط التحول الرقمي بالتكامل المؤتمت. ونؤمن أن تقرير فورستر أكد على سنوات الخبرة والتركيز العشرين التي قضيناها في زيادة الإمكانات الرقمية للشركات حول العالم. وتؤكد حلول تكامل توري هاريس “المعروفة اختصارًا بـ THIS” على التزامنا تجاه المساعدة في تعزيز إمكانيات الوصول الرقمي عبر التكامل، بغرض المساعدة في إنشاء مجتمعات رقمية فعالة تحسن من فرص الدخل للجميع”.

يمكن تنزيل نسخة مجانية من تقرير ذا فورستر ويف™ هنا.

نبذة عن توري هاريس

تعد مؤسسة توري هاريس مزودًا متعدد الجنسيات لخدمات الأعمال والتقنية واستشارات تقنية المعلومات. وهي متخصصة في مجالات التكامل، وخدمات المنصة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات الكاملة والتحول الرقمي. ويقع مقر الشركة في نيوجيرسي (الولايات المتحدة الأمريكية)، وتقع مراكز التطوير في بنغالور وجورجاون (الهند). وللشركة مكاتب في بريستول (المملكة المتحدة)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ودبلن (أيرلندا)، وميونخ (ألمانيا)، وباريس (فرنسا)، وفيينا (النمسا). وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.thbs.com .

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