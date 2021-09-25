تستضيف هواوي قمة الطاقة – التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية

شنتشن، الصين, 24 سبتمبر / أيلول 2021 / آر بي نيوزواير/ – استضافت هواوي قمة الطاقة عبر الإنترنت، والتي عقدت في إطار هواوي كونكت 2021 بعنوان “التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية”. ناقش العملاء والشركاء خلال هذه القمة أفضل الممارسات في استخدام التقنيات الجديدة لتحويل صناعة الطاقة نحو محايدة الكربون. أصدرت هواوي أيضًا المستند التعريفي التمهيدي حول التحول العالمي للطاقة والتنمية منعدمة الانبعاثات الكربونية وشاركت إستراتيجيتها الهادفة إلى تخزين الطاقة في مكعبات.

تخزين الطاقة في مكعبات، خلق قيمة جديدة للصناعة

بعد توقيع اتفاقية باريس في عام 2015، التزمت دول أكثر من أي وقت مضى بمحايدة الكربون واتخذت إجراءات إيجابية للتصدي لتغير المناخ. وسلكت كل دولة مسارًا مختلفًا يتناسب مع سمات مواردها وطاقتها وبيئتها. وقد صرح ديفيد صن، نائب رئيس مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز ورئيس وحدة أعمال الطاقة العالمية “رغم التحلي بالإرادة القوية لمحايدة انبعاثات الكربون، إلا إننا بحاجة إلى مراعاة تحديات ثلاث: التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والتنمية الاقتصادية فضلاً عن أمن إمدادات الطاقة واستمراريتها.سيؤدي التقارب بين تحويل الطاقة والتحول الرقمي إلى تمهيد الطريق الرقمي لمحايدة الكربون”

وأضاف: “لقد طورت هواوي منهجية تخزين الطاقة في مكعبات. والتي تشير أنه من أجل الاقتراب من نظام طاقة ذكي خالٍ من الكربون وتحقيق تنمية عالمية منعدمة الكربون، فلا بد أن نطور ثلاث قدرات أساسية وهم: التحول منعدم الانبعاثات الكربونية وتحويل الطاقة والتحول الرقمي.”

القدرة الأولى – التحول منعدم الانبعاثات الكربونية- ستساعد الصناعات المختلفة على إدارة أصول الكربون الخاصة بكل منها وتنفيذ إجراءات عزل الكربون المناسبة لأعمالها المحددة. وفي خضم هذه العملية، سوف ينتقلون من الكربون المنخفض إلى ما يقرب من المنعدم، ويحققون في نهاية المطاف محايدة الكربون.

بعد ذلك، سيؤدي تحويل الطاقة إلى إنتاج الطاقة واستهلاكها بطرق أكثر موثوقية وأمانًا وفعالية، وتتحول من نظام مركزي واحد إلى نظام يتسم بالتنوع والتوزيع والتكامل. ويتمثل الهدف النهائي في تحقيق التنسيق متعدد الطاقة وتحسين الكفاءة.

وأخيرًا وليس آخرًا، إليكم التحول الرقمي. سيمكن التحول الرقمي، القائم على البيانات، من رؤيتنا التحول منعدم الكربون وتحول الطاقة.

إصدار المستند التعريفي التمهيدي – أفكار جديدة لقيادة الصناعة

وفقًا لـقوه شياوبو خبير الطاقة في ديلويت الصين، فإن التحول المحايد للكربون يعني تحقيق تحول الطاقة وتنمية خالية من الكربون في أسرع وقت ممكن واستخدام المزيد من الموارد المتجددة وتغيير طريقة استخدامنا للطاقة واستخدام تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات. فبناءً على ذلك، يحلل المستند التعريفي التمهيدي حول التحول العالمي للطاقة والتنمية منعدمة الانبعاثات الكربونية العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحويل الطاقة ويقترح خطة جديدة لقطاع الطاقة – وبناء نظام طاقة ذكي بأثر صافي صفر.

يركز النظام المذكور على ربط أنظمة النفط والغاز والكهرباء والتدفئة والهيدروجين، ويهدف إلى تحقيق طاقة تتسم بالأمان والموثوقية والكفاءة وتوفير التكلفة والنظافة. صرح أنتوني هو، الممثل الرئيسي للانتقال الطاقي (محايدة الكربون)، بوحدة أعمال الطاقة العالمية في مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز ” سوف تربط بنية نظام الطاقة الذكية بأثر صافي صفر بين نظام الطاقة ونظام الكربون والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تقارب الطاقة والكربون والمعلومات وتدفقات القيمة في نهاية المطاف. وستشكل تدريجيًا نظامًا قائمًا على البيانات يعزز رقمنة صناعة الطاقة “.

دفع البيانات حتى الوصول إلى البرميل، واحتضان الذكاء حتى تحقيق النمو

لا يزال التحول الرقمي والتطور الذكي لصناعة النفط والغاز في مراحله الأولى. وفقًا لـليف جونجكسو، كبير مستشاري هواوي والمدير العام السابق للمؤسسة الوطنية الصينية لاستكشاف وتطوير النفط والغاز، يشير التحول الرقمي إلى أربع فرص متاحة أمام الصناعة: إعادة بناء نماذج الأعمال وتحويل نماذج الإدارة وابتكار نماذج الأعمال وتسريع التحول ونمو القيمة.

وناقش ليف جونجكسو أيضًا قيمة السحابة في صناعة النفط والغاز: “تتيح تقنيات السحابة التخطيط المركزي لموارد المعلومات وذكاء الإدارة والتحكم ومرونة التوريد وملائمة الخدمات وارتقاء الكفاءة والأمن. سوف يحولون نماذج الأعمال الحالية “.

تعد شبكات الطاقة مجالًا مهمًا آخر لتحويل الطاقة، حيث إنها تشهد تطور سريعًا في ظل التقنيات الجديدة. في هذا السياق، قدم فيليكس شيفويلا، المدير الأول للخدمات الفنية الكهربائية في مؤسسة زيسكو، دور مقاطع الفيديو والذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات تشغيل وصيانة الشبكة. فعلى سبيل المثال، يؤدي تصور بيانات القناة إلى تقليل مخاطر التشغيل ويزيد من كفاءة الفحص بمقدار 80 مرة. وتساعد مقاطع لفيديو والذكاء الاصطناعي أيضًا في اكتشاف الأعطال المحتملة في وقتها المناسب، مما يساعد في القضاء على 90٪ من حالات انقطاع التيار الكهربائي سنويًا. حيث يؤدي إلى تطبيق منصة وتطبيقات ذكية للفحص إلى زيادة كفاءة الاستجابة للطوارئ والصيانة بنسبة 30٪. وأشار السيد/ شيفويلة إلى أن “مؤسسة زيسكو تتطلع إلى استمرارية التعاون مع هواوي، مما يساعدها على أن تحتل مركزًا إقليميًا للطاقة في التحول الرقمي”.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التشغيل يقودان التحول الرقمي للطاقة

” تنشط شركة دي إف إيه، باعتبارها مزود خدمة نظام تكنولوجيا التشغيل، في تعاونها مع موردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك هواوي، لتكملة نقاط القوة لدى بعضهم البعض، وتعزيز التحول الرقمي للطاقة وبناء أنظمة ذكية ومبتكرة.” – فانج تشنغجي، المدير العام لشركة دي إف إيه قدم الأنظمة المبتكرة التي طورتها شركة دي إف إيه مع هواوي – النظام الذكي لفحص المحطات الفرعية والنظام التلقائي لفحص خط النقل. بدعم من تقنيات شركة دي إف إيه و هواوي، يساعد النظامان الشركات على تعزيز تحولها الرقمي والذكي.

كما هو الحال مع العديد من الشركات الأخرى، بدأت هواوي كمؤسسة محلية غير رقمية. وهذا يعني أن الشركة قد اكتسبت خبرة واسعة ودروسًا مستفادة من خلال كل من المشاريع الداخلية والممارسات الصناعية. واكتسبت فهم مباشر للتحديات التي تواجهها المؤسسات التقليدية أثناء التحول الرقمي ومهدت “طريقة رقمية” لتحويل وتطوير صناعة الطاقة.

تستضيف هواوي هواوي كونكت 2021 حدث افتراضي عبر الإنترنت من 23 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. شعار حدث هذا العام هو “الغوص في العالم الرقمي”. سنتعمق في التطبيق العملي لتقنيات مثل السحابة والذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس في كافة الصناعات، وكيفية مساهمتها في زيادة كفاءة المؤسسات بجميع أشكالها وأحجامها وجعلها أكثر تنوعًا وأكثر مرونة، في النهاية نحن نتحرك نحو الانتعاش الاقتصاد. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا المحلي أو تحقق عبر الموقع التالي: https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect

لمزيد من المعلومات حول المستند التعريفي التمهيدي حول التحول العالمي للطاقة والتنمية منعدمة الانبعاثات الكربونية، انقر فوق Global Energy Transition and Zero Carbon Development White Paper

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