مؤتمر “تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول” يومي 16 و17 مايو 2022 في دبي

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دبى، الامارات العربية المتحدة – African Media Agency –

تستضيف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) مؤتمرها الأول في الشرق الأوسط بعنوان “تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول” في دبي يومي 16 و17 مايو 2022.

يُعد المؤتمر فرصة للتعرف على المؤسسات الرائدة حيث ستشارك هذه الجهات رحلتها نحو التحول وتسلط الضوء على أفضل الممارسات والنتائج التي حققتها، بالإضافة للاستماع لنخبة من الخبراء والمتحدثين الملهمين في مواضيع مختلفة مثل الابتكار والتحول، واستشراف المستقبل والاستدامة وغيرها.

تساعد المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المؤسسات على تحقيق أداء أفضل من خلال إنشاء رؤى قائمة على البيانات المدعومة بالخبرات، وبما يتلاءم مع غايتها وأولوياتها. ويحظى نموذج EFQM وهو إطار إداري معترف به عالميا يدعم إدارة التغيير وتحسين الأداء بثقة الآلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 30 عاماً، ويقدم النموذج مخططاً للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتطوير ثقافة التحسين والابتكار ومساعدتها على تطوير خارطة الطريق نحو تحقيق مستقبل مستدام.

وقال السيد راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: “تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو الريادة العالمية في مجال الاستدامة، ويتزايد تطبيق الممارسات المستدامة، ولذلك يتعين على المؤسسات التحول للحفاظ على المسار الصحيح لتحقيق مستقبل مستدام. وبينما تتصارع المنظمات المختلفة مع التغيير والتحول على جبهات مختلفة، فإننا ندرك ما هو على المحك، ونقوم بمساعدة المنظمات على التعبير عن غايتها وخلق وتعزيز الثقافة المؤسسية الملائمة، ونلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع القيادات أثناء إدارة التغيير الثقافي وبرامج التحول من أجل تحقيق أداء إيجابي وقيمة مضافة لجميع الفئات المعنية “.

وقالت المهندسة إسراء المب ي ضين ، المديرة الإقليمية للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط: “نحن سعداء لاستضافة هذا المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث سنلتقي مع أعضائنا وشركائنا والخبراء وذوي الاختصاص من كافة القطاعات ومن جميع أنحاء العالم لمشاركة ومناقشة وتقديم الحلول لدعم المنظمات والبلدان لتحقيق رؤيتها وغايتها.”

وأضافت مبيضين أننا نتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والعام والمؤسسات التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها طوال رحلة التحول وبناء قدراتها وتوجيهها لمواجهة المستقبل باستخدام منهجيات رائدة عالمياً، بالاعتماد على نموذج EFQM ومنصاتنا التكنولوجية، ومحفظتنا الفريدة من الخدمات والتدريب.

يضم المؤتمر بوتقة من المتحدثين الرئيسيين والخبراء والضيوف الذين يشملون كبار القادة في القطاعين العام والخاص وصناعة الأعمال الذين سيشاركون خبراتهم واستراتيجياتهم الناجحة ومن أبرز المتحدثين: معالي السيد سعيد محمد الطاير- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد جان فرانسوا ريفيل- الرئيس التنفيذي لشركة SCLE، والدكتور نادر صبري- الرئيس التنفيذي لشركة TimeZ5 Global Inc. والسيد بنجيامين فوترين – المدير المالي لشركة كيوليس ليون، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة راسل لونغمير، والدكتور بول ليتل رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وسيتضمن اليوم الأول حلقات نقاش حول “الجاهزية المستقبلية من خلال الابتكار والتكنولوجيا” مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وجمارك دبي، و”رحلة التحول مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة” مع وزارة الداخلية البحرين، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأورانج الأردن، ودائرة الأشغال العامة في قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ونختتم اليوم مع جلسة حول “استشراف المستقبل مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة” مع راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمهندسة إسراء مبيضين، المديرة الإقليمية للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط .

يركز اليوم الثاني على الاستدامة وسيبدأ بحلقة نقاشية حول “التميز المستدام” مع أرامكو السعودية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة (SEK) التعليمية، تليها حلقة نقاشية حول “دور برامج التميز في دعم التحول والتطوير في الدول” مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، ونادي إكسلينسيا، وأخيراً سيقوم السيد بنجامين فوترين، المدير المالي لشركة Keolis ليون بمشاركة تجربة الشركة في تطبيق نموذج EFQM.

الرعاة الرئيسيون للمؤتمر هم شرطة أبوظبي وأرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء. كما ترعى شركة كرير للاستشارات الإدارية والتدريب (CMC) وشركة QMS لخدمات التميز هذا الحدث، ونتقدم بجزيل الشكر لكافة الرعاة على دعمهم المستمر.

نبذة عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM : هي مؤسسة غير ربحية قائمة على العضوية تأسست في أكتوبر1989، مقرها الرئيسي في بروكسل وتمتع بانتشار عالمي. تتمثل غايتها في بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات والمؤسسات من خلال تعزيز أداء الأعمال والتنافسية العالمية. وقد قامت بتطوير نموذج EFQM المتعارف عليه كنموذج التميز الاوروبي، وهو إطار عمل إداري يمكن استخدامه للحصول على نظرة شمولية لأي منظمة، بغض النظر عن القطاع، أو الحجم، أو الهيكل أو مدى النضوج وعلى مدى السنوات الـ30 الماضية، قدم النموذج مخططا للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتطوير ثقافة التحسين والابتكار.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني– https://efqm.org/news/943-the-1st-edition-of-the-efqm-middle-east-summit

شرطة أبوظبي https://www.adpolice.gov.ae/en/strategic/Pages/vision.aspx

أرامكو السعودية: https://www.aramco.com

الشركة السعودية للكهرباء https://www.se.com.sa/en / الصفحات/الصفحة الرئيسية.aspx

شركة QMS لخدمات التميز: https://efqm.org/news/943-the-1st-edition-of-the-efqm-middle-east-summit/

كربر للاستشارات الإدارية والتدريب: https://www.cmc-me.com/

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