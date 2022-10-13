‫تركيبات قنوات AXWILL الكهربائية الجديدة المتوجهة إلى السوق

شاوكسينج، الصين، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — قامت شركة Zhejiang AXWILL ELECTRICAL COMPANY Limited مؤخرًا بتطوير خط إنتاج جديد لصندوق التوصيل. تم استخدامه لتركيب الأجهزة الكهربائية. من أجل تلبية متطلبات سوق تشيلي وبيرو، صنعت AXWILL ELECTRICAL أيضًا أربعة نماذج جديدة لموصل وقارنات الصب بقالب من الزنك. لها حجمان: 20 مم و 25 مم. يتم استخدامها لتوصيل القناة والقناة، أو توصيل مربعات القنوات والوصلات.

تقع شركة AXWILL الكهربائية في مدينة تشوجي بمقاطعة تشجيانغ في الصين. نحن منخرطون في ملحقات أنابيب الزنك/ الألومنيوم/المعدن وقناة مرنة على كل من معيار UL و BS لأكثر من 15 عامًا، ولدينا 12 عامًا من الخبرة في المصنع؛ اجتازت الآن 90٪ من منتجات AXWILL شهادة UL CUL BS وشهادة SABER للمملكة العربية السعودية S . و ISO 9001 ، إلخ.

توسع العمل إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وما زال يتوسع إلى المزيد من البلدان حاليا.

تبلغ مساحة منشأة الإنتاج أكثر من 13000 متر مربع. الآن، أصبحت آلات صب الألمنيوم والزنك وآلات تثقيب الصلب وآلات CNC وآلات القنوات المرنة كلها أوتوماتيكية.

تستثمر AXWILL ELECTRICAL كل عام أكثر من نصف مليون دولار أمريكي لتحسين خط الإنتاج والإنتاج الذكي للروبوت، وهي الآن تصدر أكثر من 20 مليون دولار أمريكي بإجمالي القيمة السنوية.

مع تجربة تصدير غنية ومنتجات عالية الجودة وآلات أتمتة كاملة وأسعار تنافسية وخدمة فائقة وتسليم في الوقت المحدد، فإن شركة AXWILL ELECTRICAL على يقين من أنها تستطيع تلبية جميع متطلبات العملاء وتجاوز توقعاتهم.