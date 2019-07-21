ترسية عدة عقود هندسية على بلفنجر الشرق الأوسط ضمن قطاع الصناعات الهيدروكربونية في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 من يوليو 2019 /PRNewswire/ —

تبرز العقود الهندسية الجديدة مكانة بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط كشركة رائدة في مجال الأعمال الهندسية على مستوى المنطقة.

تشمل الأعمال المسندة للشركة كامل أعمال الهندسة والتصميم وباقة الأعمال الهندسية لعدة أصول برية.

وقد أسندت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عدة عقود هندسية مهمة إلى بلفنجر بوصفها الشركة العالمية الرائدة لتقديم الخدمات الهندسية والصناعية. تشمل المشروعات التي أمَّنها قطاع بلفنجر الشرق الأوسط تقديم كامل خدمات الهندسة والتصميم بالمنشآت البرية.

وسوف تقوم بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط بموجب الشروط التي تنص عليها عقود خدمات الهندسة والتصميم الشاملة بتقديم الخدمات الهندسية لمصنع جديد لمعالجة مياه الصرف داخل مجمع المصافي بمنطقة الرويس فضلاً عن تصميم أساسي وحزمة تفصيلية من الخدمات الهندسية لدعم المنظومة الحالية لمراقبة الغبار الكبريتي في منشأتين لمعالجة مركبات الكبريت.

تبرز تلك العقود مكانة بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط بوصفها الشركة الهندسية الرائدة في قطاع الصناعات الهيدروكبرونية في أبوظبي حيث تزاول أعمالها منذ ما يربو على 45 عامًا.

وقد صرح ماركو فان در لندن، مدير بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، في هذا الصدد قائلاً: “نشعر ببالغ السرور لأننا أتينا بخبرات بلفنجر تيبودين وجودة أعمالها وقدراتها التنافسية للعمل في هذه المشروعات المهمة مع إضافة القيمة إلى اقتصاد أبوظبي.” وقال أيضا : “تمثل الإمارات العربية المتحدة سوقًا رئيسة بالنسبة لشركتنا ونحن سعداء بالفرص التي تمكننا من توسيع نطاق نشاطنا في إطار تطوير وتعزيز قطاعها المتميز للصناعات الهديروكربونية.”

بلفنجر شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات الصناعية. تعمل المجموعة على تعزيز كفاءة الأصول وضمان توافرها للعمل بمستويات كفاءة مرتفعة مع الحد من تكاليف الصيانة. تغطي محفظة أعمال الشركة كامل سلسلة القيمة بدءًا من تقديم الخدمات الاستشارية مرورًا بالخدمات الهندسية والصناعية والتجميع والصيانة وتوسيع المنشآت فضلاً عن عمليات التحول وصولاً إلى التقنيات البيئية والتطبيقات الرقمية.

تقدم الشركة تلك الخدمات من خلال شعبتي عمل: شعبة التقنيات والهندسة وشعبة الصيانة. ترتكز أنشطة بلفنجر بصفة أساسية في قلب القارة الأوروبية وشمال غربي أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وتشمل قائمة عملاء الشركة في نطاق العمليات الصناعية عملاء من قطاعات تشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والطاقة والمرافق والنفط والغاز ومنشآت الصناعات الدوائية والصيدلة الحيوية وصناعات التعدين والأسمنت. تحافظ بلفنجر، بفضل قوتها العاملة البالغة 36 ألف موظف، على أعلى مستويات السلامة والجودة فحققت عائدات قوامها 4,153 مليار يورو خلال العام المالي 2018.

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/805666/Bilfinger_Logo.jpg