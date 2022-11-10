‫ترحب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية بشركة E-Space لدخول السوق السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — (مؤتمر ربط العالم بالسماء) — أعلنت E-Space ، وهي شركة فضائية عالمية تركز على ربط الأرض والفضاء بشبكة المدار الأرضي المنخفض الأكثر استدامة في العالم ( LEO) ، اليوم أن لجنة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية ( CST ) قد أدرجت الآن E – Space في سجل الأقمار الصناعية الجديدة لحركة الاتصالات الأرضية في المملكة. وتعد هذه خطوة حاسمة ستسمح للفضاء الإلكتروني بتقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة والذكية والفضائية ( Smart – IoT ) في اقتصاد رئيسي في الشرق الأوسط.

وقامت المملكة مؤخرًا بتجديد إطارها التنظيمي للشبكات غير الأرضية ( NTN) ، والذي يتضمن تعزيز ودخول مشغلي الأقمار الصناعية العالمية. تماشياً مع استراتيجيتها الوطنية الجديدة للطيف الترددي ورؤيتها السعودية 2030، ستمنح لجنة العلوم والتكنولوجيا حقوق الهبوط/التشغيل لمشغلي الأقمار الصناعية الذين يستوفون متطلبات معينة، من تقديم حلول مبتكرة قائمة على الأقمار الصناعية إلى استخدام الطيف الترددي بكفاءة لتقديم خدمات فريدة في المملكة.

وعلق جريج وايلر، مؤسس E – Space ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي قائلًا: “تفخر E – Space بكونها واحدة من أوائل الشركات المدرجة في سجل الأقمار الصناعية في المملكة وأن تكون مخولة لتقديم خدماتنا في جميع أنحاء المملكة. ونعتقد أن الابتكار في مجال الفضاء يجب أن يفتح الباب أمام مكاسب الكفاءة والإنتاجية، بما يتماشى مع مصلحة المملكة في تعزيز نظامها البيئي الفضائي، وجلب قدرات فضائية مبتكرة ومخلة بسوقها وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.”

وتعكف “ E-Space ” على تطوير خدمة ساتلية عالمية ستقدّم خدمات ثورية في قطاع إنترنت الأشياء الذكي الجديد استنادا إلى أحدث الابتكارات في مجال السواتل المدارية غير الثابتة بالنسبة للأرض والتصميم المستدام للمركبات الفضائية. تلتزم إ- Space بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة لتمكين فرص جديدة لمواطني المملكة، وتعزيز كفاءة الأعمال عبر صناعاتها ذات الأولوية وضمان سلامة وأمن بنيتها التحتية الحيوية.

وتم الإعلان عن هذا الخبر في مؤتمر ربط العالم من السماء ، حيث سيتبادل العديد من المديرين التنفيذيين للفضاء الإلكتروني وجهات النظر حول مواضيع الفضاء المهمة، بما في ذلك:

الدردشة الرئيسية غير الرسمية: شبكات 2030

متحدث E-Space : جريج وايلر

التاريخ/الوقت: الخميس، 10 نوفمبر، من 12:00 مساءً – 12:20 مساءً

اجتماع المائدة المستديرة: تعظيم إمكانات الاتصال من السماء في جميع أنحاء المنطقة العربية

متحدث E-Space : تامر عزب ، مدير الوصول التنظيمي والتسويقي، الشرق الأوسط وأفريقيا

التاريخ/الوقت: الخميس، 10 نوفمبر، من 11:00 صباحًا – 12:00مساءً

دور المشرف

الهيئة: أبراج شبكات غير أرضية مستدامة وخضراء في السماء

متحدث E-Space : إيمي ميلمان، نائبة رئيس الشؤون الحكومية والعلاقات مع أصحاب المصلحة

التاريخ/الوقت: الخميس، 10 نوفمبر، من 12:55 مساءً – 1:55 مساءً

لمزيد من المعلومات بشأن E-Space ، تفضل بزيارة : www.e-space.com .

حول E-Space

E-Space هي شركة فضاء عالمية تركز على ربط الأرض والفضاء بشبكة المدار الأرضي المنخفض ( LEO ) الأكثر استدامة في العالم والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من مائة ألف من الأقمار الصناعية للاتصالات متعددة التطبيقات لمساعدة الشركات والحكومات بشكل آمن وبتكلفة معقولة على الوصول إلى قوة الفضاء لحل المشاكل على الأرض. وإذ أسسها الرائد في الصناعة غريغ وايلر، تركز E-Space على دمقرطة الفضاء وتحويل الصناعات من خلال خفض تكلفة الاتصالات الفضائية، ورفع مستوى مرونة أنظمة الأقمار الصناعية ووضع معيار جديد في البنية التحتية الفضائية المستدامة التي من شأنها أن تقلل بشكل فعال وتقليل الحطام الفضائي والدمار مع الحفاظ على وصول الأجيال القادمة إلى الفضاء. تعرف على المزيد حول الشركة e-space.com , أو تابع E-Space على لينكدان ، إنستاغرام.

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