‫ ترانسلومينا تطلق VIVO ISAR، الدعامة المطلية الخالية من البوليمر ثنائية الدواء (DDCS) في الأسواق الدولية

إطلاق تقنية جديدة للدعامات مع بيانات للسلامة والفعالية لمدة 10 سنوات يضيف المزيد من الزخم إلى رحلة النمو العالمية للشركة

نيودلهي وهيشينغن، ألمانيا، 19 أبريل، 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة ترانسلومينا، المطور العالمي والشركة المصنعة للأجهزة الطبية المبتكرة للقلب والأوعية الدموية المستخدمة في طب القلب الجراحي، عن إطلاق VIVO ISAR ، أحدث جيل من الدعامات المغلفة الخالية من البوليمر ثنائية الدواء ( DDCS) ، في مختلف الأسواق الدولية بما في ذلك أوروبا.

كمؤسسة، لطالما كانت ترانسلومينا مرادفًا للابتكار في مجال طب القلب الجراحي، ويعزز إعلان اليوم ملفها العالمي للقلب والأوعية الدموية.

أثبتت العديد من الدراسات أن البوليمرات قد تؤدي إلى الالتهابات وقد تسبب تجلط الدعامات. ومع ذلك، كان استخدام البوليمرات ضروريًا في الجيل الحالي من DES لأنها تتحكم في حركية إطلاق الدواء من خلال العمل كحامل لتوصيل الدواء وإطلاقه.

VIVO ISAR هي أول تقنية لدعامة تاجية مزدوجة الدواء خالية من البوليمر، والتي تجمع بين دعامة مع ملف تعريف سلامة فائق دون المساس بحركية إطلاق الدواء. VIVO ISAR هي أول تقنية تستخدم الـ Probucol ، وهو دواء مضاد للأكسدة وخفض الدهون، يعمل كحامل لإطلاق دواء Sirolimus (دواء مضاد لإعادة التجلط)، وبالتالي يخلق منصة DES خالية من البوليمر مع سلامة وفعالية لا مثيل لها.

في عام 2020، أصبحت ترانسلومينا الشركة الوحيدة في العالم التي تنشر بيانات متابعة لمدة 10 سنوات على الدعامة المطلية الخالية من البوليمر ثنائية الدواء ( DDCS) VIVO ISAR. نشرت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب ( JACC ) ، التي تعد من بين أفضل المنشورات في عالم أمراض القلب، مع عامل تأثير مرتفع وفقًا لتقارير الاقتباس من المجلة، بيانات متابعة السلامة والفعالية لمدة 10 سنوات على VIVO ISAR.

“إن نتائج VIVO ISAR لمدة 10 سنوات هي طفرة كبيرة في تقنية DES لأنها تثبت أنه يمكن إزالة البوليمرات الاصطناعية من DES دون المساس بفعالية DES . إن ملف تعريف السلامة الممتاز الذي تم إظهاره في دراسة المتابعة التي استمرت 10 سنوات ملحوظ بشكل خاص لأنه يوفر تقنية جديدة قوية لعلاج مرض الشريان التاجي المعقد في مجموعات فرعية من المرضى المعرضين لخطر كبير. تحمل تقنية DES هذه إمكانات كبيرة لتقصير مدة العلاج المزدوج المضاد للصفيحات بشكل كبير”، هذا ما قاله الدكتور عدنان كاستراتي، مدير مختبر قسطرة القلب، في مركز القلب الألماني، ميونيخ والباحث الرئيسي في ISAR TEST 5 ، التجربة التي قارنت VIVO ISAR ب Endeavour Resolute (Medtronic Inc USA) .

يمثل المرضى الذين يعانون من داء السكري تحديًا خاصًا حيث يرتبط المرض بأعراض أكثر انتشارًا وبالتالي نتيجة سريرية دون المستوى الأمثل بعد التدخل التاجي عن طريق الجلد.

في عام 2021، نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية بيانات مقنعة عن الفعالية والسلامة لمدة 10 سنوات من VIVO ISAR في مجموعة فرعية لمرض السكري تسلط الضوء على فعاليتها الممتازة وملف تعريف السلامة، مع تقليل احتشاء عضلة القلب بنسبة 30٪ مقارنة ب Endeavour Resolute . أصبحت ترانسلومينا أول شركة في العالم تحقق أطول متابعة RCT مع الدعامة مزدوجة الأدوية الرائدة التي تجلب أملًا جديدًا للمجموعة الفرعية لمرضى السكري عالية الخطورة.

أطلقت ترانسلومينا VIVO ISAR في إيطاليا وإسبانيا وتخطط لطرحه في العديد من الأسواق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر المقبلة.

“نحن سعداء للغاية لتمكننا من توفير دعاماتنا عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم. لدى أطباء القلب في جميع أنحاء العالم الآن خيار إعطاء دعامة عقارية مثبتة وأكثر أمانًا لمرضاهم الذين لديهم نتائج أسوأ مع DES التقليدية، وخاصةً للمجموعة الفرعية عالية الخطورة وهم مرضى السكري،” هذا ما صرح به جورميت سينغ تشوغ، دكتوراه في الطب والمؤسس المشارك في ترانسلومينا.

استثمرت إيفرستون كابيتال في ترانسلومينا في عام 2019 لتعزيز خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بها، وتوسيع نطاق عملياتها التصنيعية وتوسيع بصمتها العالمية لتحويل ترانسلومينا إلى شركة رائدة متعددة الجنسيات للأجهزة الطبية.

وقال الدكتور أرجون أوبروي، العضو المنتدب لشركة إيفرستون كابيتال: “نحن فخورون بأن ترانسلومينا تقود الرحلة العالمية لإنشاء أعلى معايير البيانات السريرية التي تمكن الأطباء من علاج المرضى بمزيد من الثقة واليقين”.

نبذة عن ترانسلومينا

ترانسلومينا هي شركة عالمية مطورة ومصنعة للأجهزة الطبية المبتكرة للقلب والأوعية الدموية المستخدمة في أمراض القلب التداخلية. منتجاتها الرئيسية، YUKON Choice PC، YUKON Choice Flex، YUKON®®® Chrome PC و VIVO ISAR تمثل الجيل الثالث من أنظمة الدعامات الدوائية للعقاقير.