‫تدخل هايسنس منازل لاعبي باريس سان جيرمان وتقدم عامها الثاني من الشراكة مع النادي

تشينغداو، الصين، 15 أبريل، 2022 / PRNewswire / — تدخل هايسنس، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية وباريس سان جيرمان، عامها الثاني من الشراكة وتوحدان جهودهما لإطلاق إعلانهما التجاري الثاني اليوم.

وبالنظر إلى عام 2021، أصدرت هايسنس إعلانًا تجاريًا مثيرًا للإعجاب يضم نجوم كرة القدم مثل نيمار جونيور وكيلور نافاس وأنخيل دي ماريا وأندير هيريرا وبريسنيل كيمبيمبي لتسليط الضوء على الجودة الممتازة لهايسنس. تلقى الإعلان التجاري الأول اهتمامًا واسعًا وتمت الإشادة به عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت.

أصدرت هايسنس اليوم ثاني إعلان تجاري تعاوني لها مع باريس سان جيرمان. عاد أنخيل دي ماريا وبريسنيل كيمبيمبي إلى الإعلان التجاري بينما انضم ليو ميسي وماركينيوس وإدريسا غويي إلى الطاقم في أول إعلان تجاري لشركة هايسنس. يعرض الإعلان مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية من هايسنس في بيئة منزلية مريحة ويسلط الضوء على التكنولوجيا المتفوقة لمنتجات هايسنس من خلال عدسة الحياة اليومية للاعب كرة القدم. تعكس الشراكة المستمرة والمستوى العالي من المشاركة من كل لاعب دعم باريس سان جيرمان واعترافها بهايسنس ويدل على أن علامة هايسنس التجارية تحظى بتقدير ودعم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.

هايسنس تصبح “الشريك المثالي” من خلال التكنولوجيا الرائعة والمنتجات عالية الجودة

موضوع هذا الإعلان التجاري هو الشريك المثالي، مما يشير إلى شراكة هايسنس وباريس سان جيرمان الممتازة طوال هذه السنوات. كما أنه يدل على أن هايسنس تتوقع أن تصبح شريكا مثاليا في حياة مشجعي ومستهلكي كرة القدم بفضل منتجاتها وتقنياتها الرائعة. يضم الإعلان خمسة نجوم من باريس سان جيرمان يعيشون في نفس المبنى، ويصورون تفاعلات النجوم في حياتهم اليومية أثناء استخدام منتجات هايسنس.

على مر السنين، واصلت هايسنس تعميق تكنولوجيا العرض من خلال الابتكار التكنولوجي لتقديم جودة تلفزيون مثالية للمستهلكين. في هذا الإعلان، استخدم اللاعبون تلفزيون هايسنس واختبروا تقنية Sports Mode ، وهي ميزة رائعة تعزز سلاسة الرياضة أثناء مشاهدة المباريات سريعة الخطى، مما سمح له بتجربة مشاهدة الألعاب النهائية والغامرة.

وباستمرار، تهدف هايسنس إلى تقديم تجربة مشاهدة ألعاب أكثر غامرة وواقعية لمشجعي كرة القدم والمستهلكين من خلال التكنولوجيا الرائعة وجودة التلفزيون المثالية. بالاستفادة من التكنولوجيا والجودة الممتازة، تحظى تلفزيونات هايسنس المتوسطة إلى الراقية ( A7/U6/U7/U8 ) بتقدير كبير من قبل العديد من وسائل الإعلام والمستهلكين. لذلك، في عام 2021، تجاوزت إيرادات المبيعات العالمية لأجهزة التلفزيون المتوسطة إلى الراقية 99% على أساس سنوي، مما يعكس تماما السمعة العالية والاعتراف بتلفزيونات هايسنس في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، وبصفتها شريكا طويل الأمد لباريس سان جيرمان، فازت هايسنس بدعم المستهلكين العالميين من خلال تأييدها القوي للأحداث الرياضية والمنتجات التكنولوجية الرائعة، سواء من حيث المنتج أو سمعة العلامة التجارية. بعد رعايتها مع باريس سان جيرمان والعديد من الأحداث الرياضية الدولية في عام 2021، عززت هايسنس إيرادات المبيعات الخارجية بنسبة 43%، وزاد الوعي بالعلامة التجارية في الخارج بمقدار 5 نقاط في الثانية.

وفي المستقبل، ستواصل هايسنس تعميق التسويق الرياضي وبناء علاقات أقوى مع المستهلكين. كما توفر التكنولوجيا والمنتجات المتميزة لتصبح علامة تجارية معروفة وجديرة بالثقة على مستوى العالم.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=tzdYDct4oWk

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1796399/Hisense_x_Paris_ Saint_Germain_Players.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1796400/Hisense_x_Paris_ Saint_Germain_Players.jpg