‫ تحصد Spin Master انتصارات بارزة في مجال حماية الملكية الفكرية في الصين

تورنتو، 16 مارس 2022 / PRNewswire / — شركة )Spin Master Corp TSX: TOY) ( www.spinmaster.com )، أعلنت اليوم، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه للأطفال، عن كسب عدة قضايا بارزة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. تعد الانتصارات علامة إيجابية لالتزام الصين بمعالجة التقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في صناعة الألعاب.

تشمل القضايا تعويضات مالية بعد فوز Spin Master في دعوى براءة اختراع ضد شركة صينية، بالإضافة إلى أول حكم جنائي تم الحصول عليه لسلسلة الرسوم المتحركة PAW Patrol ® الشهيرة. ترسل النتائج رسالة واضحة مفادها أن الانتهاك الضار لحقوق الملكية الفكرية سيكلف المزورين.

وتمثل القضايا كذلك حملة على منتجات الألعاب المقلدة، التي لا تفي بمعايير شهادات السلامة ويمكن أن تعرض الأطفال للخطر. سيكون للمواقف القوية المتخذة تأثيرًا دائمًا على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المنطقة.

نجحت Spin Master أيضًا في حماية براءة اختراعها لألعاب Bakugan ® الحائزة على جوائز في دعوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع ضد مقلد محلي رئيسي. نسخت ألعاب “ Monster Hunter ” المقلدة سلسلة Bakugan ، وعلى الرغم من محاولات المنتهك لتأخير عملية التقاضي على مدى عدة سنوات، إلا أن حصلت Spin Master على حكم مدني نهائي إيجابي. كما تم الحفاظ على براءة الاختراع المتعلقة بألعاب Bakugan .

تم منح Spin Master 15,5 مليون يوان صيني (حوالي 2,4 مليون دولار أمريكي) كتعويض، في قرار أظهر أن محكمة الشعب العليا الصينية مستعدة لاتخاذ إجراءات قوية. إنه بمثابة تحذير لمنتهكي الملكية الفكرية المحليين بأن حقوق الشركات متعددة الجنسيات، سواء كانت منتجة للألعاب أو مصنعة لمنتجات أخرى، سيتم دعمها في الصين.

نجحت Spin Master أيضًا في السعي إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد المزورين في جميع أنحاء الصين، الذين أنتجوا سلعًا مزيفة وغير آمنة للأطفال في المنطقة، وقاموا ببيعها تحت ستار كونهم جزءًا من خط Spin Master لإنتاج PAW Patrol .

داهمت الشرطة العديد من المزورين المحليين، مما أدى إلى مصادرة المنتجات واحتجاز المشتبه بهم. حُكم على شخصين بالسجن وغرامات مالية. ولا تزال المحاكمات ضد المخالفين الآخرين جارية.

قال كريس هارز، المستشار العام ل Spin Master وسكرتير الشركة: “هذه المكاسب تعزز ثقتنا في بيئة حماية الملكية الفكرية في الصين والنظام القضائي” وأضاف: “ستواصل Spin Master استكشاف الطرق، بما في ذلك الإجراءات القانونية، لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وكذلك مصالح المستهلكين.”

يمكن للمستهلكين شراء سلسلة PAW Patrol وغيرها من الألعاب التي طورتها Spin Master من خلال قنوات التوزيع المعتمدة في الصين، بما في ذلك متاجر Toys “R” Us و متاجر Spin Master الرسمية عبر الإنترنت في Tmall ومنصات أخرى.

نبذة عن Spin Master

شركة Spin Master (TSX:TOY) هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه للأطفال، تقدم تجارب لعب استثنائية من خلال مراكزها الإبداعية الثلاثة: الألعاب المبتكرة والامتيازات الترفيهية والألعاب الرقمية ولها توزيع في أكثر من 100 دولة، حيث تشتهر Spin Master بالعلامات التجارية الحائزة على جوائز PAW Patrol ® و Bakugan ® و Kinetic Sand ® و Air Hogs ® و Hatchimal ® و Rubik’s Cube ® و GUND® . وهي شركة الألعاب المرخص لها بمزايا شهيرة أخرى. تعمل Spin Master Entertainment على إنشاء وإنتاج محتوى متعدد المنصات من خلال الاستوديو الخاص بها والشراكات مع المبدعين الخارجيين، بما في ذلك نجاح كارتون ما قبل المدرسة PAW Patrol وعدة عروض أصلية أخرى إلى جانب العديد من المسلسلات القصيرة، والأفلام الروائية. تتمتع الشركة بمكانة راسخة في الألعاب الرقمية ترتكز عليها العلامتين التجاريتين Toca Boca® ، و Sago Min® ، حيث تقدم لعبة مفتوحة وإبداعية ولعبًا تعليميًا في البيئات الرقمية من خلال Spin Master Ventures ، تقوم الشركة باستثمارات في أقلّ من خمسين بالمائة من أسهم الشركات على مستوى العالم في الشركات الناشئة والشركات الجديدة. بوجود أكثر من 30 مكتبًا في ما يقرب من 20 دولة، توظف Spin Master أكثر من 2000 عضو فريق على مستوى العالم. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة spinmaster.com أو تابعنا على انستغرام وفيسبوك وتويتر على @ spinmaster .

صوفيا بيسوكيس، نائب الرئيس، علاقات المستثمرين، sophiab@spinmaster.com