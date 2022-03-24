‫‫تحديد “فاليو لابس” كمنافس في تقييم تقرير “آي أس جي بروفايدر لينس” لدراسة خدمات وحلول الحاويات المدارة للعام 2021 للأسواق الأميركية والأوروبية

حيدر أباد، الهند، 24 آذار/مارس 2022 / PRNewswire / — سمت آي أس جي شركة فاليو لابس باعتبارها “متسابقة منتج” لتميزها في خدمات الحاويات المُدارة. وفي تقريرها، استشهدت آي أس جي بتنوع منتجات فاليو لابس، وشبكة شراكتها الواسعة، وقوتها العاملة الماهرة.

تشمل النقاط الرئيسية التي ذكرتها آي أس جي ما يلي:

تنوع المنتجات: البساطة والابتكار هما العاملان الرئيسيان اللذان يميزان فاليو لابس واللذان ساعدا الشركة على دمج مستويات كبيرة من الأتمتة مع تقليل عدد الأجهزة الافتراضية ووقت التوزيع. شبكة شراكة واسعة النطاق: تمتلك شركة فاليو لابس شبكة شراكة واسعة تضم بعضًا من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم مثل أيه دبليو أس وإبيسيرفر وغوغل ومايكروسوفت وأوراكل وسيلزفورس و دبليو أس أو2. القوة العاملة الماهرة: نشر الخدمات المصغرة عبر الأنظمة الأساسية الحيادية السحابية باستخدام Kubernetes بات اتجاهًا رئيسيًا عبر الولايات المتحدة وأوروبا. نتيجة لذلك، تركز فاليو لابس على تعزيز الخبرة الفنية لفرق التطوير الخاصة بها في هندسة الحاويات للتخفيف من النقص في هذه المهارة المحددة عبر عملائها من المؤسسات في مناطق الولايات المتحدة وأوروبا.

للوصول إلى التقرير الكامل هنا: : https://www.valuelabs. com/industry_reports/ valuelabs-named-product- challenger-in-isg-provider- lens-managed-container- services-solutions/

تقرير آي أس جي بروفايدر لينس 2021 هو تقرير مقارنة مستقل لمقدمي الخدمات. باستخدام البحث القائم على البيانات، تقوم الشركة بتحليل أكثر من 55 من مقدمي خدمات حلول الحاويات من الجيل التالي الرائدين، مركزة على استراتيجيتهم ورؤياهم، والابتكار، وتأثير السوق، والوجود الجغرافي، والتقدم التكنولوجي، وديناميكيات تقديم الخدمات. تميزت خدمات الحاويات المُدارة من فاليو لابس بفضل قدرتها على تقديم مجموعة قوية من خدمات الحاويات، مع مسرعات متاحة بسهولة.

وقال فيجاي كوبولا، نائب الرئيس الأول للاستشارات الرقمية لشركة فاليو لابس: “منذ البداية، وضعنا التعاطف والخدمة في كل ما نقوم به.” “أردنا مساعدة عملائنا على بدء رحلتهم في عمليات التطوير بسرعة وسهولة. تقوم خدمات الحاويات المُدارة لدينا بذلك من خلال منصة DevSecOps خاصة حيادية الخدمة السحابية. هذا التقدير هو شرف حقيقي لأنه يوضح مدى القوة الفريدة لتركيز احتياجات العميل في صميم عملية التطوير.”

حول فاليو لابس

فاليو لابس هي شركة تقنية عالمية متخصصة في هندسة منتجات البرمجيات، وتكنولوجيا البيانات، والتصميم، والاستشارات، مدعومة من ديجيتال فلاي ويل. على مدار الـ 25 عامًا الماضية، توسعت الشركة إلى 28 موقعًا، و6500 موظف وأكثر من 200 عميل حول العالم. وقد أدى تركيزها على الموظفين والعملاء إلى الحصول على صافي درجات الترويج الرائد في الصناعة، وبلغت أكثر من 74 و88 على التوالي.

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