تبرم شركة كلر توكنز شراكة مع شركة باراماونت لتمكين عملاء الشرق الأوسط في نموذج أمان الثقة المعدومة الخاص بهم

ستقدم شركة باراماونت منصة شركة كلر توكنز “اكستيند زيرو ترست” الحائزة على جوائز لعملاء الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2021 / PRNewswire/ — وقعت شركة كلر توكنز، الشركة الرائدة في حلول الأمن السيبراني المستندة إلى نموذج أمان الثقة المعدومة، اتفاقية شراكة مع شركة باراماونت لنظم الحاسب الآلي، المزود الرائد في السوق لمنتجات تأمين أصول معلومات الشركات وخدماتها في الشرق الأوسط.

تبين الشراكة تولي شركة باراماونت تزويد شركات الشرق الأوسط عبر القطاعات مثل الخدمات البنكية، والمالية، والتأمينية، واللوجستية، وخدمات الطيران، إلخ عبر منصة شركة كلر توكنز “اكستيند زيرو ترست”، التي تشمل إكس شيلد للإطلاع على حجم العمل وتجزئته , اكس بروتكت لنقطة النهاية وحماية المضيف و اكس اشور لنموذج أمان الثقة المعدومة بصفته خدمة . اكس اشور لنموذج أمان الثقة المعدومة بصفته خدمة صُممت المنصة لمساعدة فرق الأمان على حماية نقاط النهاية استباقيًا، واحتواء الهجوم الفوري والاستجابة له في أثناء الاندماج السلس مع أدوات الأمان القائمة.

حالِيّاً، تعتنق المنظمات التحول الرقمي بسرعة فائقة.بتحول الشركات السريع إلى البيئات السحابية، أصبح الأمن السيبراني مسألة مهمة بسبب عجز النظم القديمة على التعامل مع التطور المتنامي للهجمات السيبرانيةمما أدى إلى بزوغ تطلب نهج فريد وشامل للأمن السيبراني.

تقدم شركة كلر توكنز- بصفتها شركة رائدة في نشر نموذج أمان الثقة المعدومة في النقاط الحرجة – منصة سهل النشر مسلمة سحابيًا تتجاوز الحدود المحيطة.تقدم منصة شركة كلر توكنز “اكستيند زيرو ترست” تصورًا آنيًا وتجزئة عبر كامل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مما يضمن مرونة الأعمال في مواجهة التهديدات السيبرانية عبر الشبكات المختلطة والحافة في أثناء تمكين المرونة التشغيلية.

يعني التحول الرقمي في مكان العمل الحديث الحالي اعتماد الشركات لاستراتيجيات متعددة السحابة مع التركيز المتزايد على الخدمات المتناهية الصغر الفعالة.تفترض مناهج الأمان التقليدية إمكان الوثوق بكل ما يوجد داخل شبكة الشركة.يُعد نموذج أمان الثقة المعدومة خروجًا مهمًا عن طريقة التفكير المشار إليها نظرًا إلى تمركزه على الاعتقاد بعدم موثوقية المستخدم أو الجهاز إلى إثبات العكس.قال لي إيلي نيومان، نائب رئيس قنوات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة كلر توكنز: “حاليًا، لا تتوقف الهجمات الإلكترونية عند نقطة الاختراق، بل تتحرك جانبيًا عبر الشبكات للوصول إلى البيانات والأصول المستهدفة”.كذلك، قال سهاس فارامبالي، نائب الرئيس الأول لشركة باراماونت بأن:” يبهجنا توحيد قوانا مع شركة باراماونت، إذ يمكن لإمكاناتها السحابية الشاسعة وخبراتها السوقية المدموجة

مع حلولنا الحديثة تأهيلنا على تمكين المؤسسات الإقليمية بنجاح في نماذج أمان الثقة المعدومة.”طوال استمرار المؤسسات في اعتناق التحول السحابي، يظل النهج الاستباقي للأمن السيبراني ضرورة آنية.بغرض التقدم على التهديدات السيبرانية المتطورة، أصبح اعتماد التجزئة متناهية الصغر والمحيط المحدد البرمجيات أمرًا جوهريًا للشركات الحديثة.إضافة إلى ذلك، قال غاريث سكوت، المدير العام لشركة كريدنس سكيورتي: “عبر دمج حلول نموذج أمان الثقة المعدومة المبتكرة والشاملة الخاصة بشركة كلر توكنز مع ملفنا التعريفي،

يمكننا تزويد عملائنا بحماية مستقبلية مثبتة للبنى التحتية المختلطة على نحو متزايد.”تتكيف التهديدات السيبرانية مع الطريقة الفعالة التي يعمل بها الأشخاص حاليًا، مما يجعل تجديد الاستراتيجيات الأمنية للمنظمات أمرا ضروريًا.بصفتنا موزع القيمة المضافة لشركة كلر توكنز، تعكس هذه الشراكة الجديدة مع شركة باراماونت التزامنا بتوسيع موطئ قدمهم في المنطقة.نثق بأن خبرة شركة باراماونت الطويلة في السوق تجعلها الشريك المثالي لمساعدة العملاء الإقليميين على الاستفادة من حلول شركة كلر توكنز للانتقال من نهج الأمان التقليدي إلى نموذج أمان الثقة المعدومة المتقدم المضمون.

نبذة عن شركة كريدنس سكيورتي:

تأسست شركة كريدنس سكيورتي في عام 1999، وهي موزع متخصص ذو قيمة مضافة في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا، كما تُعد شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، والتحليل الجنائي، والحوكمة، والمخاطر، والامتثال.يقع مقرها الرئيسي في دبي وتقع مكاتبها الإقليمية في كل من جوهانسبرغ، ولندن، ونيروبي، وحيدر أباد.نُعد جهة تقديم أساسية للحلول الأمنية والطب الشرعي لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والهند عبر شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

خلاف معظم الموزعين الآخرين، نتبع نهجًا استشاريًا لحل “القيمة المضافة”، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم من منظوري التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مصممة خصيصًا.بالعمل بشكل وثيق مع موردين معترف بهم عالميًا وحائزين على جوائز، منهم على سبيل المثال لا الحصر شركة اكسس داتا بصفتها شركة تابعة لشركة إكستيرو، وشركة كلر توكنز، وشركة هيومن فايروول، وشركة انترست، وشركة نتسكوب، وشركة اكسجين فورنسيك، وشركة سيلباث، وشركة زيكوبس، وشركة زيرو فوكس، تقدم شركة كريدنس سكيورتي أفضل تقنيات وحلول الأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي الذي يحمي المنظمات من كل من التهديدات المتواصلة المتقدمة، والهجمات الإلكترونية الضارة، والأعطال الداخلية.

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نبذة عن شركة كلر توكنز

تُعد شركة كلر توكنز أحد رواد الابتكار في مجال تطوير حلول الأمن الإلكتروني القائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة على أساس البرمجيات بصفتها خدمة، إذ توفر لعملائها على مستوى العالم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات لحماية كل من التطبيقات، والبيانات، والمستخدمين عبر بيئات التشغيل السحابية والمختلطة.بفضل منصتها الحائزة على جوائز المعروفة باسم كستيند زيرو ترست وتقنيات التعلم الآلي المدركة للسياق، تساعد الشركة عملائها على تقييم وضعهم الأمني وتحسينه بفاعلية.

بزيادة اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية، وإعادة رسم الحدود التقليدية، وبروز ناقلات هجوم، وعناصر تهديد جديدة، تدرك المؤسسات احتياجات وضعها الأمني لتعكس حكمة نموذج أمان الثقة المعدومة الخاص بها.تمكِّن تقنيات شركة كلر توكنز العملاء من تحقيق حماية قائمة على نموذج أمان الثقة المعدومة بالاستعانة بمجموعة غنية من المعلومات النصية الموجهة عن التطبيقات، أو الخدمات متناهية الصغر، أو المورد المحمي، بما يسمح لهم بتطبيق نموذج أمان الثقة المعدومة لضمان أقصى حماية ممكنة.تستطيع منصة البرمجيات بصفتها خدمة سحابية الخاصة بشركة كلر توكنز نشر الجيل التالي من أدوات التحكم الأمنية وتعزيز الوضع الأمني تعزيزًا فعالًا دون الحاجة إلى أي جهاز إضافي، أو تعطل الأعمال، أو إعادة التشغيل، أو إدخال أي تغيير في نظام العميل الحالي.

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نبذة عن شركة باراماونت:

تُعد شركة باراماونت شركة رائدة في سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.حققت مكانتها المرغوبة من أقرانها عبر مزيج استراتيجي من الأفراد، والإجراءات، والتكنولوجيا.

تُعد شركة باراماونت المزود الرائد للأمن السيبراني للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتمكين العملاء من حماية أصول معلوماتهم الحساسة وبينتهم التحتية عبر مزيح متزن من الأفراد، والإجراءات، والتكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.paramountassure.com..