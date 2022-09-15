‫تبدأ القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لعام 2022 بإطلاق العديد من المبادرات الدولية الجديدة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 15 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — افتتحت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي رسميًا يوم الثلاثاء، حيث جمعت قادة القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين والمهنيين الأكاديميين المشهورين من جميع أنحاء العالم في سلسلة من المناقشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. من المقرر أن تعقد القمة التي تستمر ثلاثة أيام، وتستضيفها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، أكثر من 200 متحدث من 90 دولة و 10000 مشارك.

“خلال مجموعة العشرين في عام 2020، قادت المملكة العربية السعودية الإجماع العالمي تجاه مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. كيف يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي شاملاً ومتمحورًا حول الإنسان وشفافًا وقويًا وخاضعًا للمساءلة “. كما قال معالي الدكتور عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. “لا يمكننا تحمل أن تكون الخوارزميات متحيزة. لا يمكننا تحمل عدم امتلاك مجموعات البيانات الصحيحة والسياق الصحيح “.

“بالإضافة إلى التطبيق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، من المهم أن نطور الذكاء الاصطناعي معًا حقًا كبشرية، وأن نشارك أفضل ممارساتنا وخبراتنا ومواردنا والتحديات التي نواجهها لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي،” أضاف سعادة الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

سيتم إصدار سلسلة من الإعلانات في القمة ، تهدف جميعها إلى تعزيز استخدام البيانات لحل بعض أكبر التحديات العالمية في مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة والاستدامة. في يوم الافتتاح، وقع الوزراء بيان الرياض للذكاء الاصطناعي، وهو اتفاق يحدد رؤية منظمة التعاون الرقمي ( DCO ) طويلة المدى لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لصالح الناس والمجتمعات والدول والعالم بأسره.

كما كشفت المملكة العربية السعودية عن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في يوم افتتاح القمة. تم تصميم الإطار بواسطة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA واستنادًا إلى المعايير العالمية والمحلية، سيكون الإطار بمثابة دليل عملي لدمج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي خلال دورة حياة تطوير نظام الذكاء الاصطناعي.

ومن المتحدثين في القمة أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لِـ Aramco ، وسيباستيان ثرون، الرئيس التنفيذي لِـ Kitty Hawk ، والدكتور يورغن شميدهوبر، مدير مبادرة الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. كما شارك وزراء سعوديون في نقاشات في اليوم الأول من البرمجة، منها: معالي السيد فهد الجلاجل وزير الصحة ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ومعالي السيد بندر ابراهيم الخريف، وزيرا للصناعة والثروة المعدنية. كما حضر صحفيون من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية القمة شخصيًا ومن خلال البث المباشر الذي تم توفيره للحاضرين عن بُعد.