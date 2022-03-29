تبدأ السياحة الطبية للعلاج في مستشفيات مانيبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مارس 2022 / PRNewswire / — واجه قطاع الرعاية الصحية تحديات كبيرة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا. أعاق الفيروس علاج المرضى الذين يحتاجون إلى السفر إلى الهند للحصول على علاجات وإجراءات أفضل. وقد بدأ الوضع في العودة إلى طبيعته تدريجيًا، وصارت القيود المفروضة على السفر إلى الخارج في الهند أسهل.

في وقت سابق، بسبب الوباء، عانت السياحة الطبية من نكسات كبيرة واضطر المرضى إلى تأجيل عملياتهم الجراحية والعلاجات الأخرى بسبب قيود السفر. وقد أثر ذلك على حياة الكثيرين وزاد من سوء أحوال المرضى، مما زاد من مخاطر الاعتلال والوفاة المرتبطة بالأوضاع الصحية التي يمكن علاجها والوقاية منها. ساهم التأخير أيضًا في الإبلاغ عن الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل غير مباشر بـ COVID -19 . وقد بدأت مستشفيات كثيرة، بعد تسهيل السفر، في توسيع نطاق خدماتها لتشمل المرضى الدوليين الذين يرغبون في التماس العلاج في الهند لظروفهم الطبية.

تحث مستشفى مانيبال المرضى على عدم تأخير علاجاتهم وعملياتهم الجراحية أكثر من ذلك. تقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للمرضى الدوليين مع الالتزام بمعايير السلامة الصارمة، وذلك بفضل المعدات المتميزة والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي وفريق من الأطباء ذوي الخبرة. وفي الوقت نفسه، يقدم مركز مانيبال لرعاية المرضى في الخارج خدمات كبيرة لمرضاه الدوليين، مثل التأشيرات والنقل والتأمين والعديد من الخدمات الأخرى. على الرغم من الوباء، تعاملت المستشفى بنجاح مع حالات المرضى الحرجين الذين احتاجوا إلى زرع الكلى والكبد والقلب. مع فتح الحدود الدولية، أصبح بإمكان المستشفى الآن استخدام خدمات الإسعاف الجوي للمرضى في مختلف البلدان.

وقال السيد كارثيك راجاجوبال، مدير العمليات في مستشفى مانيبال ، “لطالما آمنت مستشفيات مانيبال بجعل الرعاية الصحية في متناول الجميع. اضطر العديد من المرضى إلى تأجيل علاجاتهم بسبب الوباء، ولكن الآن بعد السيطرة على حالات فيروس كورونا في الهند وفتح المعابر الدولية، يسعدنا تقديم خدماتنا لمرضانا في الخارج. من الضروري الآن إدراك أن تأخير كل من الرعاية الطبية الطارئة والروتينية سيزيد من خطر تفاقم الأمراض الكامنة وقد يؤدي إلى الوفاة. مع فتح الحدود الدولية، يمكننا الآن الاستمرار في مساعدة المرضى في الخارج الذين تم تأجيل إجراءاتهم بسبب الوباء وقيود السفر. لا شيء يجلب لنا السعادة في مستشفيات مانيبال أكثر من منح مرضانا عقد إيجار جديد للحياة، ونحن نشجع مرضانا على عدم تأخير علاجهم أو عملياتهم الجراحية. ونحن الآن على استعداد للحفاظ على نفس المستوى من الثقة والتميز السريري بين المرضى الدوليين، وذلك بفضل فريقنا الرائع من الأطباء “.

يبدو أن صناعة السياحة الطبية تتحسن مع انحسار الوباء وتحسن الوضع، ويأتي المرضى للحصول على العلاجات الذين اضطروا إلى تأجيلها بسبب الوباء. ويتزايد سفر المرضى المصابين بأمراض مزمنة والمحتاجين إلى عمليات زرع الأعضاء إلى بلدان أخرى للعلاج. لمزيد من التفاصيل، يُرجى ملء نموذج Google بوابة المرضى في مستشفى مانيبال ( google.com )

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