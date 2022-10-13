‫تايوان اكسلنس تكشف عن مجموعة من الابتكارات التقنية المتطورة خلال “أسبوع جيتكس للتقنية 2022”

خمسة ابتكارات متطورة جديدة مقدمة من العلامات التجارية الرائدة مثل “ D-Link “، “ IBASE “، “ MSI “، “ PLANET “، “ Zowie (BenQ) “

دبي, الامارات العربية المتحدة, 13 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — كشفت “تايوان اكسلنس”، الشركة الرائدة والتي تم إنشائها من قبل مكتب التجارة الخارجية ومجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA)، خلال فعاليات اليوم الأول من “أسبوع جيتكس للتقنية 2022”. عن مجموعة رائعة من الإبتكارات التكنولوجية المتطورة الحائزة على جوائز التميز في تايوان، استحوذت شركة “تايوان اكسلنس”على اهتمام الشركات المحلية والتجار والموزعين وكذلك العملاء المباشرين.

كان من أبرز الأحداث في اليوم الأول إطلاق خمسة ابتكارات متطورة جديدة مقدمة من العلامات التجارية الرائدة مثل “ D-Link “، “ IBASE “، “ MSI “، “ PLANET “، “ Zowie (BenQ) “. والتي تم تصميمها بدقة وإمكانيات تكنولوجيا وتقنيات حديثة من أجل تقديم خطوط إنتاج عالية الكفاءة وبأسعار تنافسية. كشف وان تشون تشانغ، مدير المكتب التجاري لتايبيه، دبي، وفو تاي وي، مدير مركز تايوان التجاري بدبي، عن المنتجات وقدموا للزوار العديد من المعلومات عن وظائف المنتجات وتنوعها.

وفي هذا السياق صرح فو تاي وي، مدير مركز تايوان التجاري بدبي، قائلاً: “يسر شركة تايوان اكسلنس المشاركة في جيتكس مرة أخرى هذا العام. لقد قمنا بالكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة فائقة الجودة من العلامات التجارية التايوانية الشهيرة. علاوة على ذلك، أتيحت لنا الفرصة للتعرف على مجموعات المهارات والخبرات من جميع أنحاء العالم وإحراز بعض التقدم الحقيقي في تسخير إمكانات التعاون”.

تشمل الابتكارات الرئيسية التي يعرضها جناح “تايوان اكسلنس”:

D-LINK 2K QHD Indoor Wi-Fi Camera (DCS-8350LH)

كاميرا المراقبة المنزلية الداخلية DCS-8350LH 2K QHD تعمل بتقنية Wi-Fi مع ميزة الرؤية الليلية الملونة، الاستشعار بالحركة البشرية، تقلل من والإنذارات الكاذبة، واكتشاف صوت إنذار الدخان، وأمان WPA3 يتجاوز توقعات المراقبة المنزلية الخاصة بك.

IBASE Edge AI Computing System (ASB210-953-AI)

يأتي جهاز Edge مزودًا بوحدة تسريع Hailo-8 AI تدعم ما يصل إلى 26 عملية تيرا في الثانية ( TOPS ). مدمج مع الجيل الحادي عشر من معالجات Intel® Core U-Series ، يدعم المنتج مخرجين M.2 (B-Key / E-Key) ، 12 V (-10٪) ~ 24V (+ 10٪) DC-in مدخلات الطاقة ومميزات GPIO خارجية ، وأثنين DisplayPort ، TPM (2.0).

MSI Raider GE77 HX

يعد الكمبيوتر المحمول Raider GE Series هو الكمبيوتر المحمول الرئيسي للألعاب بين أسطول أجهزة كمبيوتر MSI المحمولة. تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة هذه ببراعة جمالية مع أحدث الأجهزة المتطورة للحصول على أفضل تجربة وقدرة على تشغيل البرامج الاحترافية بسلاسة بالإضافة إلى ألعاب AAA مع تجربة أكثر سلاسة وسهولة.

PLANET Industrial 5G NR Cellular Wireless Gateway

يعتبر محول الأنترنت 5G NR IoT Gateway من بلانت هو الأول من نوعه الذي التي يدمج 5 G NR و Wi-Fi 6 و Modbus TCP و VPN بالإضافة إلى وظائف إدارة الشبكة المستندة إلى السحابة لتعزيز أمن المعلومات لشبكة 5 G .

ZOWIE XL2566K Esports Monitor

شاشة XL2566K من ZOWIE هي شاشة مقاس 24.5 بوصة مصممة لمحبي الألعاب. تتميز بمعدل تحديث 360 هرتز، وإمكانية ضبط الارتفاع، FreeSync Premium ، منفذ عرض، HDMI 2.0 ، DyAc + للتحكم في الارتداد، المعادل الأسود الألوان الحيوية، S-Switch لوضع الألعاب.

لمزيد من المعلومات حول العلامات التجارية الأخرى المشاركة ومنتجاتها، تفضل بزيارة جناح تايوان اكسلنس في جيتكس، القاعة 1 ، الجناح C70 .

حول تايوان اكسلنس :

تعد جوائز تايوان للتميز “تايوان اكسلنس” هي أعلى وسام يُمنح للمنتجات التي تجسد التطور. تم إطلاق جوائز تايوان للتميز في عام 1993. لا تمثل المنتجات الحائزة على وسام تايوان للتميز المنتجات الأكثر ثورية والأعلى جودة وأعلى قيمة مضافة التي تصنعها تايوان فحسب، بل يجسدون أيضًا عبقرية تايوان الفريدة في استخدام الابتكار لخلق قيمة مضافة في تصميم وتصنيع منتجات رائدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.taiwanexcellence. org/en