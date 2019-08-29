تاتا بروجكتس تدرب وفدًا من هيئة كهرباء ومياه الشارقة

~ يمثل برنامج التدريب الذي يحمل اسم “إديوتين” مزيجًا يدمج بين التعلم ورضا العملاء ~

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 27 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — تعد هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا) “Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA)” إحدى المؤسسات الرائدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي المعنية بتوزيع وتوليد الكهرباء والمياه وتوصيل الغاز الطبيعي إلى مواطني وسكان إمارة الشارقة. وفي إطار سعيها الحثيث لتحديد إمكانيات اليد العاملة وتحسينها، التحق وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة ببرنامج تدريب تحت عنوان “إديوتين” “Edutain” تتولى تنفيذه مؤسسة تاتا بروجكتس ليمتد “Tata Projects Ltd.”.

ومن المزمع أن يعقد برنامج التدريب في دلهي على مدار خمسة أيام اعتبارًا من السادس والعشرين من أغسطس/آب 2019، ويتكون من مجموعتين تتضمنان “البرنامج الفني” و”برنامج القيادة والإدارة”. وبالإضافة لذلك، ستتولى تاتا باور ليمتد “Tata Power Ltd” عقد وحدة تدريب.

ويتولى تنظيم البرنامج رئيس أكاديمية سيوا – مسئول أول الرؤية المستقبلية – سولوتشانا باتو “Sulochana Battu” بالتعاون مع تاتا بروجكتس. ويتكون البرنامج من مجموعتين، حيث تولت تاتا بروجكتس ليمتد تصميم برنامج التدريب. وروعي في تصميم مواد الدراسة وجدول برنامج التدريب أن تلبي خصيصًا اشتراطات هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وفي معرض حديثه عن برنامج التدريب، صرح السيد/ تيني تشريان “Tenny Cherian“، مدير التشغيل – خدمات الجودة، تاتا بروجكتس ليمتد، قائلاً: “يسعدنا تصميم وتنظيم برنامج التدريب المذكور لصالح وفد هيئة كهرباء ومياه الشارقة. ونسعى حثيثًا لضمان رفع برنامج التدريب كفاءة المشاركين من هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومعرفتهم الفنية وإنتاجيتهم. وعلاوة على ذلك، نحن على ثقة أن مثل هذه برامج التدريب ستحسن من إمكانية التشغيل المتبادل بين اليد العاملة وأنظمة كلتا الشركتين”.

ومن جانبه، أشار السيد/ سانديب غاندي “Sandeep Gandhi“، نائب الرئيس المساعد – خدمات الجودة، تاتا بروجكتس ليمتد، قائلاً: “نشعر أن برنامج التدريب المذكور سيتيح للمشاركين من هيئة كهرباء ومياه الشارقة فهم مواطن قوتهم وإمكانياتهم مما يمكنهم من بلوغ مستوى الأداء الأمثل. وفي بيئة الأعمال ذات الطابع العالمي بشكل متزايد، من المهم مشاركة المعرفة الفنية والتعلم من بعضنا البعض – وهذا الأمر لا يثري فقط معارفنا الخاصة بل يعزز كذلك من العلاقات التي تؤدي إلى النمو العام”.

وتاريخيًا، تمتعت الهند بعلاقات وطيدة مع الإمارات العربية المتحدة – واشتمل ذلك على جوانب متعددة مثل المناحي الثقافية والدينية والتجارية. وعلى أرض الواقع، منحت الإمارات العربية المتحدة معالي رئيس الوزراء ناريندرا مودي “Narendra Modi” “وسام زايد” – أرفع أوسمة الإمارات العربية المتحدة المدنية. ومن ثم، فهذا البرنامج التدريبي مع أحد أكبر شركات المرافق بالإمارات العربية المتحدة مثل هيئة كهرباء ومياه الشارقة سيعزز بطبيعة الحال من أواصر علاقات الهند القوية مع الإمارات العربية المتحدة، خاصة في الجوانب الحساسة الخاصة بمشاركة المعرفة والتدريب.

للاتصال:

سانديب مينزيس “Sandeep Menezes”

9920074163 -91+

sandeepmenezes@tataprojects.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/965316/SEWA_Edutain_Tata_Projects.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/965317/Dr_Rashid_Alleem_SEWA.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/942604/Tata_Projects_Logo.jpg