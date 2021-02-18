تأشيرة البرتغال الذهبية الجديدة والمُحسَّنة: سيفوري أند بارتنرز – نظرة على التغييرات التي يجري إدخالها على البرنامج ومدى تأثيرها على المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 فبراير 2021 /PRNewswire/ — تؤكد الحكومة البرتغالية الآن في إعلان جاء على غير المتوقع أن التغييرات الشاملة التي يجري إدخالها على برنامج التأشيرة الذهبية الشهير في البلاد ستؤجَّل حتى تاريخ 1 يناير 2022.

تأتي هذه الأخبار بمثابة مفاجأة سارة، إذ أنها تتيح الآن للمتقدمين 6 أشهر إضافية للاستفادة من العروض الحالية للإقامة عن طريق الاستثمار. علاوة على ذلك، لن يكون لهذه التعديلات المدخلة على البرنامج أدنى تأثير في طلبات تجديد التأشيرة الذهبية أو أي طلبات حالية مقدمة قبل عام 2022.

لم تسنح من قبل قط فرصة أفضل من هذه للاستفادة من المزايا الرائعة التي يوفرها خيار الإقامة عن طريق الاستثمار، فإذا كنت ترتقب الفرصة المثالية للتقدم لبرنامج تأشيرة البرتغال الذهبية، فهذه إشارة لك للشروع في الأمر الآن قبل أن تدخل التغييرات الجديدة حيز النفاذ.

أثارت التغييرات التي يجري إدخالها على برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالية الكثير من المحادثات بين المستثمرين المحتملين الذين يحرصون على معرفة المزيد عن ماهية هذه التعديلات والآثار التي قد تترتب عليها. هذا واعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022، ستُطبق التغييرات التالية:

· سينطبق خيار شراء عقار سكني كاستثمار عقاري بقيمة 500,000 يورو، أو استثمار بقيمة 350,000 يورو أو 280,000 يورو كمشروع ترميم في منطقة منخفضة الكثافة السكانية، فقط في الأقاليم الداخلية وجزر الأزور وماديرا.

· لن تنطبق على العقارات السكنية كافة في لشبونة وبورتو المعايير المقررة في برنامج التأشيرة الذهبية، في حين ستظل العقارات التجارية خارجة عن هذا التقييد، على أن يسري ذلك اعتبارًا من 1 يناير 2022.

· لن ينطبق تخفيض الأسعار البالغ نسبته 20٪ على العقارات السكنية التي تحتاج إلى ترميم في لشبونة وبورتو. ومع ذلك، سيظل هذا التخفيض معمولًا به حيال العقارات المستخدمة لأغراض غير سكنية.

· يزيد مبلغ رأس المال المُحوَّل كاستثمار مؤهل للحصول على تأشيرة ذهبية من 1 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

· ستزيد الاستثمارات في أنشطة البحث من 350,000 يورو إلى 500,000 يورو.

· سيزداد مقابل شراء وحدات المشاركة في صناديق الاستثمار من 350,000 يورو إلى 500,000 يورو.

· سيزداد مبلغ رأس المال المطلوب للاستثمار في شركة تجارية وإتاحة ما لا يقل عن 5 فرص عمل من 350,000 يورو إلى 500,000 يورو.

تعرف على المزيد حول التغييرات التي يجري إدخالها

استضافت شركة سيفوري أند بارتنرز -أحد الشركات الرائدة في خدمات الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – ندوة مباشرة عبر الإنترنت بالتعاون مع صحيفة غلف نيوز-المنفذ الإخباري الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنصة الإعلامية المرموقة في الشرق الأوسط- الأسبوع الماضي لمناقشة هذه التغييرات والمستجدات الهامة. وتم موافاة الحضور في هذ الندوة بالأفكار الرئيسية والتوقعات المستقبلية المستنيرة التي قدمتها إحدى الهيئات من أصحاب الخبرة في مجال الهجرة والعقارات، إلى جانب الأثار المتوقعة لهذه التعديلات بالنسبة لمن يسعى للحصول على الإقامة في البرتغال.

ولحسن الحظ، إذا ضاعت عليك فرصة مشاهدة الندوة المباشرة في المرة الأولى، فلا يزال بإمكانك عرض المناقشة المسجلة بالكامل واكتساب نفس المعرفة القيمة اللازمة للتعرف على كيفية التعامل مع برنامج التأشيرة الذهبية.

نفخر هنا في شركة سيفوري أند بارتنرز بمشاركتنا في هذه الندوة الثاقبة التي من المؤكد أنها ستوفر أقصى درجات الوضوح والفهم حول ماهية هذه التعديلات وتأثيرها على برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية.

تعرف على المتحدثين الخبراء

جيريمي سيفوري | الرئيس التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز ومؤسسها

يواصل جيريمي سافوري مسيرة النجاحات الباهرة التي حققها في عالم خدمات الهجرة، وقد وقع عليه الاختيار بمجلة أريبيان بزنس كواحد من أكثر قادة الأعمال الشباب تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ممن هم في سن الأربعين فما دونه” في عام 2018. وليس بالأمر الهين أو اليسير أن ترأس إحدى الشركات العالمية ذات القيمة الصافية العالية والرائدة في مجال خدمات الجنسية عن طريق الاستثمار، وأن تحقق سجل ناصع البياض من النجاحات المستمرة دون إخفاق. وتشكل هذه الجوانب، مقرونةً بخبرته الواسعة والتزامه بتحسين العناية الواجبة والحوكمة في قطاع خدمات الجنسية عن طريق الاستثمار، الأساس المثالي لإبداء التعقيبات اللازمة حيال التغييرات المدخلة على برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية.

دوارتي نورتون دوس ريس | المدير العام لمجموعة بي دبليو إيه

يحظى دوارتي بتاريخ مهني مبهر في قطاع العقارات يمتد لما يقرب من عقد من الزمان تُوج بتقلده منصب المدير العام لمجموعة بي دبليو إيه، وهي إحدى شركات التطوير العقاري، ويذخر دوارتي بثروة من المعرفة والخبرة يمكن تقاسمها حيال مواضيع المشاريع العقارية والتوقعات السنوية.

كريستيان هنريك نيشيم | المحرر المؤسس لصحيفة IMIDaily

كريستيان هنريك نيشيم هو المحرر والمؤسس بصحيفة إنفستمنت مايجرايشن إنسايدر، والمعروفة أيضًا باسم IMIDaily، وتعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات في قطاع خدمات الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار. ويتمتع كريستيان بنظرة ثاقبة في كل جانب من جوانب قطاع الهجرة، وأراءه التي أثرى بها هذه الهيئة لا تُقدر بثمن.

ماذا يوجد في جدول الأعمال؟

تهدف هذه الندوة المعنية بموضوع الإقامة والجنسية في البرتغال إلى مساعدة المستثمرين المحتملين والحاليين على فهم التغييرات القادمة التي يجري إدخالها، والإجابة على جميع الاستفسارات حول هذا الموضوع ومناقشة المسار الأمثل لأولئك الذين يسعون للتقدم لبرنامج التأشيرة الذهبية. بالإضافة إلى ذلك، ستتطرق اللجنة إلى المنافع التي تعود من الاستثمار في البرتغال.

شملت الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها خلال الندوة:

1.ما الذي يجعل البرتغال الوجهة الأكثر جاذبية في الاتحاد الأوروبي في خضم هذه الجائحة؟

2. تفاصيل برنامج التأشيرة الذهبية ونجاحه حتى الآن.

3. التحديثات المدخلة على تدابير التسعير الجديدة لدى الحكومة، وكذلك بيانات عام 2020 واتجاهاته.

4. نظرة عامة على سوق العقارات في عام 2021 وتوقعات العام المقبل.

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نبذة عن سيفوري أند بارتنرز

شركة سيفوري أند بارتنرز أحد الوكلاء المعتمدين ممن يحظون بتاريخ عريق ومكانة مرموقة، وهي متخصصة في مساعدة الأفراد ذوي الملاءة العالية في الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار أو خدمات الإقامة عن طريق الاستثمار لأنفسهم ولمن يعولوهم.